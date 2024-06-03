«Не будет блокбастером»: кинокритик оценил Дюжева в роли Распутина и шансы на успех нового фильма о Романовых

Кинокритик Александр Голубчиков рассказал, будет ли успешен новый фильм о семье Романовых, в котором одну из главных ролей сыграет Дмитрий Дюжев. Актер воплотит на экране образ Григория Распутина, и эксперт считает, что у него это может получиться удачно. Об этом он рассказал в беседе с порталом «Страсти».

В начале июня стало известно о производстве очередной драмы о семье последнего российского императора Николая II. Сюжет картины основан на книге Сергей Козлова «Романовы: преданность и предательство». Это же название оставили и для фильма, что кинокритик не особо оценил.

«Название, конечно, не очень сильно прокатное, но, возможно, со временем у него появится какая-то альтернатива», - заявил Александр.

А вот к актерскому составу у Голубчикова вопросов не оказалось. Одного из самых интересных и в то же время таинственных персонажей – Григорий Распутина – досталось сыграть Дмитрию Дюжеву. И хоть в Сети мнения по этому поводу разделились, критик уверен, что актер справится.

«Почему бы и нет? Грим и недюжинный актерский талант могут преодолеть любые препятствия», - отметил кинокритик.

На данный момент неизвестно, будет ли новый проект о Романовых успешен, так как подобных было уже немало. По мнению Голубчикова, больших сборов в прокате ждать, скорее всего, не стоит. Но есть ряд факторов, которые смогут на это повлиять.

«Это исторический материал, тут все понятно. Мало ли было Романовых вообще в нашей истории? Так что ничего удивительного, что про них столько снимают. А вот насколько фильм будет коммерчески успешен — это хороший вопрос, потому что многое зависит от того, какой канал будет браться за поддержку этого проекта, кто будет дистрибьютером, какая будет выбрана дата премьеры. Очевидно, что проект не будет блокбастером, но за последнее время мы уже видели парочку примеров, когда фильмы, которые не выглядели как потенциальный кассовый хит исторический, становились популярны. Например, «Петр I: Последний царь и первый император». Там был режиссер, снимавший множество исторических картин, была сильная рекламная поддержка, и картина хорошо сработала, достаточно много для своего жанра собрала. В данном случае мы, конечно, говорим о какой-то масштабной исторической постановке», - поделился кинокритик.

Александр Голубчиков считает, что ждать больших кассовых сборов не стоит и из-за неподготовленного зрителя. По его мнению, в кино на такие фильмы редко ходят. Поэтому есть шанс, что упор будет делаться на онлайн-площадки.

«Я бы не стал утверждать, что у этого фильма будут высокие кассовые сборы. Пока еще, мне кажется, наш зритель не очень готов ходить регулярно на исторические проекты в кино. Однако у него вполне может быть успех как на телевидении, так и на платформах. Скорее всего, сейчас многие продюсеры работают больше в расчете даже не на кинопрокат, а на продажу фильмов на различные платформы, и в этом смысле картина может быть вполне успешной», - заявил Александр Голубчиков.

Ранее стало известно, что Иван Охлобыстин и Дмитрий Дюжев сыграют в фильме «Алдан» о героях СВО.