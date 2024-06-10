«Все подорожало»: директор СТО рассказала о влиянии санкций на автомобильную индустрию

Санкции повлияли на всю автомобильную индустрию в России, вызвали рост цен, привели к появлению новых брендов-аналогов. Об этом сайту «Страсти» рассказала собственник и руководитель автосервиса Юлия Кузнецова.

Отвечая на вопрос, как ограничения повлияли на ее бизнес, предприниматель сообщила: «Конечно, все подорожало. Полностью обновились линейки запчастей, многие известные бренды ушли с рынка. На рынок вышло множество новых брендов-аналогов, но они до сих пор воспринимаются клиентами настороженно».

Юлия указала, что из России ушли крупные автомобильные бренды и рынок машин сузился.

«Сегодня люди, которые хотят купить новую машину в салоне, выбирают между китайским автопромом и отечественным. Но для автосервисного бизнеса в этом есть плюс – люди чаще и больше чинят свои старые машины», - поделилась собеседница.

Говоря о работе своего автосервиса, Юлия заявила, что судебных претензий к их СТО со стороны клиентов не было. Все вопросы стараются решать мирно, а «острые углы» обходят путем переговоров.

«В некоторых ситуациях я подключаюсь, как руководитель. Я называю тот тип клиентов, где нужно мое участие, «шальные императрицы или императоры». Это люди, которым нужно особое внимание. Но даже такой типаж можно превратить в лояльных клиентов. Часто им не дают полного объема информации, они додумывают, докручивают и выходит неверная картина. Поэтому важно донести максимум до клиента, разжевать и доказать», - рассказала она о нюансах работы.

Подробнее о том, как Юлия управляет автосервисом, читайте в нашем интервью.