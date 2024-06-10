«Забудьте, что вы женщина»: директор автосервиса Юлия Кузнецова о том, как руководит коллективом из мужчин

Что самое сложное и, может быть, неженское в этом деле?

На мой взгляд, самое сложное в бизнесе - это найти контакт с сотрудниками и наладить все рабочие процессы. Трудная и важная задача - сплотить коллектив. Женщинам особенно сложно отключить эмоциональность. Но в бизнесе в любой ситуации просто необходимо оставаться с «холодной» головой. Решения должны приниматься молниеносно и верно. В этом поможет только практика.

Иметь автосервис прибыльно? Какой доход приносит это дело? Какая средняя зарплата на вашем СТО?

Да, автосервис – это очень прибыльно. Сегодня у большинства людей свои автомобили, в семье, как правило, две-три машины. Все эти авто необходимо обслуживать, ремонтировать. К тому же в нашей стране есть специфика – очень много старых машин. А новые автомобили могут позволить себе лишь немногие, выбор сегодня не богат. Поэтому люди чинят те авто, что есть. За последние годы люди, в целом, стали чаще ремонтировать свои автомобили, вкладывать в них, приводить в надлежащий вид. Прибыль одной станции в разные месяцы составляет 250–400 тыс. рублей. На мой взгляд, это достойная прибыль от бизнеса. Средняя зарплата в нашем бизнесе – 80 тыс. рублей. Она зависит от выработки нормо-часов, квалификации, сезона и может быть больше.

Какой у вас штат сотрудников, наверное, одни мужчины? Как они реагировали, что руководитель женщина?

Да, сейчас в нашей команде все мужчины. Хотя некоторое время у нас работала девушка-автомеханик. У нее был высокий разряд, и она могла дать фору любому механику. В целом, при подборе сотрудников у нас нет предпочтений по полу. Если на должность механика или диагноста придет женщина, у неё будет нужная квалификация, то мы будем рады и возьмем ее в штат. Причем, у нас нет зависимости зарплаты от гендерного признака.

Когда команде было объявлено, что руководителем станции будет женщина, то реакции были разные. Но коллег больше смущало даже не то, что я женщина, а жена собственника станции. Есть устойчивый стереотип – если жена, значит будет «халтурить», работать вполсилы, пользоваться привилегиями. Но я с самого начала объявила команде, что работаю на равных, как штатный сотрудник. Если в процессе ошибусь, значит получу выговор от собственника бизнеса. Для меня это не просто слова, это реальные правила. Мне они помогают не размывать границы. На работе я не жена собственника, а наемный менеджер – руководитель. Это естественно и нормально для ведения здорового бизнеса. Спустя несколько месяцев стереотипы и сомнения на мой счет развеялись. Теперь у нас в команде комфортная рабочая атмосфера.