«Забудьте, что вы женщина»: директор автосервиса Юлия Кузнецова о том, как руководит коллективом из мужчин
© Предоставлено Юлией Кузнецовой
В наше время нередко женщины стали браться за работу, которая, по представлениям большинства, под силу лишь мужчинам. Но стереотипы рушатся! Теперь на фразу «не женское это дело» можно убедиться наглядно: не женских дел не бывает. Общество меняется, и заниматься бизнесом, реализовывать идеи и проекты для прекрасной половины – так же естественно, как и для мужчин. Даже там, где, казалось бы, слабому полу не по плечу.
Сайт «Страсти» пообщался с собственником и руководителем автосервиса в сети FIT SERVICE Юлией Кузнецовой и узнал, как девушке заработать авторитет в мужском коллективе. У нашей героини четверо детей, муж, а еще очень прибыльное дело, которое приносит до 400 тысяч рублей в месяц. Мы попытались узнать секрет успеха и как это - работать с машинами в условиях санкций.
Что входит в ваши обязанности, как проходит обычный день?
Обычно я начинаю свой день с проверки планировщика – специальной программы, где расписаны все записи на станцию. По сути, планировщик – это график работы. Анализ планировщика позволяет понять, как загружен день каждого сотрудника, готова ли станция к работе без простоев, какие «окна» необходимо дозагрузить. Главная цель руководителя – это прибыль бизнеса. А прибыль уже складывается из массы различных факторов. Мои обязанности – управлять этими факторами так, чтобы бизнес был успешен. Это и грамотное планирование загрузки автосервиса; заряженная, профессиональная и, самое главное, полная команда; выстроенные процессы коммуникаций с клиентами. Сложно перечислить все, что делает руководитель. Но если обобщить – на мне управление командой и ключевыми процессами. То есть совсем не обязательно уметь перебирать движок своими руками, чтобы успешно руководить автосервисом.
Как приняли решение стать директором автосервиса, из какой сферы пришли в автобизнес? Как у вас появилось собственное дело?
В автобизнесе я очень давно, больше 20 лет. Наша семья уже во втором поколении занимается автостеклами. У родителей супруга был собственный центр по работе именно со стеклами, и наша семья продолжает их дело. Несколько лет назад мы с мужем пришли к мысли, что нам нужно расти и расширяться. Было принято решение открыть автосервис. О таком решении мы не пожалели. Хоть мы и давно в автобизнесе, всегда есть чему учиться. Теперь я руковожу автосервисом, а муж продолжает развивать направление автостекол и другие наши направления.
Что самое сложное и, может быть, неженское в этом деле?
На мой взгляд, самое сложное в бизнесе - это найти контакт с сотрудниками и наладить все рабочие процессы. Трудная и важная задача - сплотить коллектив. Женщинам особенно сложно отключить эмоциональность. Но в бизнесе в любой ситуации просто необходимо оставаться с «холодной» головой. Решения должны приниматься молниеносно и верно. В этом поможет только практика.
Иметь автосервис прибыльно? Какой доход приносит это дело? Какая средняя зарплата на вашем СТО?
Да, автосервис – это очень прибыльно. Сегодня у большинства людей свои автомобили, в семье, как правило, две-три машины. Все эти авто необходимо обслуживать, ремонтировать. К тому же в нашей стране есть специфика – очень много старых машин. А новые автомобили могут позволить себе лишь немногие, выбор сегодня не богат. Поэтому люди чинят те авто, что есть. За последние годы люди, в целом, стали чаще ремонтировать свои автомобили, вкладывать в них, приводить в надлежащий вид. Прибыль одной станции в разные месяцы составляет 250–400 тыс. рублей. На мой взгляд, это достойная прибыль от бизнеса. Средняя зарплата в нашем бизнесе – 80 тыс. рублей. Она зависит от выработки нормо-часов, квалификации, сезона и может быть больше.
Какой у вас штат сотрудников, наверное, одни мужчины? Как они реагировали, что руководитель женщина?
Да, сейчас в нашей команде все мужчины. Хотя некоторое время у нас работала девушка-автомеханик. У нее был высокий разряд, и она могла дать фору любому механику. В целом, при подборе сотрудников у нас нет предпочтений по полу. Если на должность механика или диагноста придет женщина, у неё будет нужная квалификация, то мы будем рады и возьмем ее в штат. Причем, у нас нет зависимости зарплаты от гендерного признака.
Когда команде было объявлено, что руководителем станции будет женщина, то реакции были разные. Но коллег больше смущало даже не то, что я женщина, а жена собственника станции. Есть устойчивый стереотип – если жена, значит будет «халтурить», работать вполсилы, пользоваться привилегиями. Но я с самого начала объявила команде, что работаю на равных, как штатный сотрудник. Если в процессе ошибусь, значит получу выговор от собственника бизнеса. Для меня это не просто слова, это реальные правила. Мне они помогают не размывать границы. На работе я не жена собственника, а наемный менеджер – руководитель. Это естественно и нормально для ведения здорового бизнеса. Спустя несколько месяцев стереотипы и сомнения на мой счет развеялись. Теперь у нас в команде комфортная рабочая атмосфера.
На ваш взгляд, как мы будем обслуживать свои авто через 10 лет? Что изменится?
Учитывая, как стремительно развивается автомобильный рынок, я думаю, что появятся специализация СТО на электромобилях и гибридах. Но бензиновые и дизельные моторы, безусловно, будут актуальны и через десять лет.
Автосервисный бизнес стремительно идет в сторону цифровизации. Причем этот процесс идет с двух сторон: для клиента и для сотрудника. То есть клиентам сегодня предлагается все больше цифровых сервисов: запись на СТО через приложение, электронные диагностики, сервисные книжки онлайн, цифровые подписи. Для сотрудников также появляются новые дивайсы, часть работы автоматизируется. Мы применяем даже искусственный интеллект. Наши диагносты видят «подсказки» от ИИ – какие системы и элементы чаще всего выходят из строя на этой марке и данном пробеге. Например, на Nissan Note 2015 года выпуска чаще всего выходит из строя радиатор.
Думаю, все эти тренды будут развиваться. Кто знает, может, в 2034 году услуги СТО станут похожи на доставку продуктов? Записываешься на СТО через телефон, а все остальное происходит без участия автовладельца. Машину вернут точно в срок в удобное место и время.
Специфика вашей сферы такова, что в ней много мужчин. Вы пришли в автосервис, будучи замужем? Как работать в мужском коллективе? Дайте совет читательницам.
Работать в мужском коллективе сложно из-за множества стереотипов. Но совет простой – нужно найти подход к каждому человеку. В управлении мужским коллективом будут очень полезны психологические навыки. Знания психологии помогают не обидеть, не перейти личные границы, корректно поругать и похвалить. Второй совет – забудьте, что вы женщина и выполняйте работу на максимум.
Особенно тяжелый период – это формирование команды, когда только набираешь штат. Можно сравнить с приходом «новенького» в школу. К тебе все присматриваются, и ты сам присматриваешься, не знаешь, как к кому относиться, что можно или нельзя. Я знаю много женщин, которые являются руководителями огромных станций, и беру с них пример, подсматриваю идею, иногда даже прошу небольшие консультации. Такая поддержка помогает не наступить «на грабли» в управлении коллективом.
Часто ли приходится доказывать в мире мужчин, что вы профессионал?
Мне кажется, здесь нет зависимости от пола. И мужчине, и женщине на позиции руководителя нужно заработать авторитет и доказать свой профессионализм. Но в мире мужчин, а автобизнес все-таки традиционно именно такой, заработать авторитет немного сложнее. Очень силен стереотип, что в автомобилях женщины не разбираются.
Считается, что женщина может водить машину, но открыть капот, достать щуп, проверить уровень масла и при необходимости долить – это уже «не женское дело». А если на СТО женщина говорит у меня проблема с гидрокомпенсатором, то это вообще из области фантастики. Хотя уверена, что большинство женщин-водителей знают базовые вещи об обслуживании авто и могут выполнить простые операции самостоятельно.
Всегда считала, что водить машину – женское занятие, но не ухаживать за ней, не проверять масло и т.д. Согласны? За все время работы в автобизнесе не хотелось уйти, поменять работу на женскую?
Были такие порывы, когда накапливалась усталость. Но бросить по-настоящему, поставить точку – никогда. Я люблю свою работу. Мне нравятся общение и постоянное развитие, нравится открывать новые направления бизнеса.
Сначала мы занимались автостёклами, много делали сами. Потом стали нанимать сотрудников, сформировали сильную команду. Потом решились на открытие СТО. То есть мы непрерывно что-то создаем и развиваем. А в 2012 году в моей жизни случился переломный момент. Супруг попал в серьёзную аварию и два месяца пролежал в больнице. Это была такая встряска. Я боялась, что не справлюсь и бизнесу придет конец. Я разрывалась между двумя детьми, работой и больницей. Но в этот момент помог коллектив. Ребята взяли на себя больше обязанностей, и мы прошли этот этап без потерь.
Случалось, что на ваш автосервис подавали в суд? Какие были претензии? Как обходите «острые углы», ведь недовольных людей сейчас много?
Нет, судебных историй не было. Мы стараемся выполнять свою работу качественно, а если возникают какие-то претензии, то решаем их мирно. Где-то доказываем клиенту, что он не понял какой-то момент, иногда признаем свою ошибку. Мы обходим острые углы путём переговоров. В некоторых ситуациях я подключаюсь, как руководитель. Я называю тот тип клиентов, где нужно мое участие, «шальные императрицы или императоры». Это люди, которым нужно особое внимание. Но даже такой типаж можно превратить в лояльных клиентов. Часто им не дают полного объема информации, они додумывают, докручивают и выходит неверная картина. Поэтому важно донести максимум до клиента, разжевать и доказать.
Все гарантийные обязательства мы, конечно, выполняем.
Вспомните самый необычный запрос от клиента.
Совсем необычных не припомню. Но, например, недавно нас спросили: «Можно ли в два часа ночи на станцию привезут машину на эвакуаторе». Тогда мы объяснили, что привезти, конечно, можно, машина будет стоять под камерами, но принять автомобиль и гарантировать безопасность не сможем.
Как санкции повлияли на ваш бизнес?
Санкции повлияли на всю автомобильную индустрию. Конечно, все подорожало. Полностью обновились линейки запчастей, многие известные бренды ушли с рынка. На рынок вышло множество новых брендов-аналогов, но они до сих пор воспринимаются клиентами настороженно.
Из России ушли крупнейшие автомобильные бренды, рынок новых машин сузился. Сегодня люди, которые хотят купить новую машину в салоне, выбирают между китайским автопромом и отечественным. Но для автосервисного бизнеса в этом есть плюс – люди чаще и больше чинят свои старые машины.
Как выбрать автосервис, чтобы получить качественно оказанную услугу? Какие советы можете дать?
Когда только заходите в автосервис, обратите внимание на клиентскую зону: чисто ли там, аккуратно ли выглядит мастер-приемщик, есть ли видеонаблюдение за цехом. Клиентская зона – это лицо автосервиса, и по нему можно судить об отношении к клиентам. Кто-то скажет, что это просто «красивая обложка», но ведь от этого зависит захочет ли клиент еще хоть раз оказаться на этой СТО.
Максимально строгие регламенты и требования к квалификации специалистов в крупных сетях автосервисов. Это также стоит учитывать при выборе «своей» станции. Важно, какие ощущения у тебя остались после посещения станции. Подробно ли тебе объяснили, что с машиной не так, помогли ли расставить приоритеты, предложили ли варианты по запчастям и подсказали какие лучше выбрать? Если после визита не осталось вопросов, стоит рассматривать этот автосервис.
Наш сайт называется «Страсти». Что для вас страсть?
У меня много страстей – саморазвитие, автомобили, путешествия, дети. Да, дети – это большая страсть. У меня их четверо, самому младшему сейчас полтора года. Я хочу быть примером для них, а для этого нужно страстное желание работать, страстное желание учиться и развиваться.
Моя работа – это, наверное, главная страсть. Я очень рада, что жизнь меня направила в сферу автобизнеса. Здесь я чувствую себя на своем месте.