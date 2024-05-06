«Кино – это лотерея»: актер Виктор Немец об изнанке индустрии, личной жизни и Никите Кологривом

По сюжету, действие сериала проходит в начале нулевых. Какие остались воспоминания о том времени? Как складывалась Ваша жизнь 20 лет назад?

В начале нулевых я закончил Белорусский университет культуры и искусств по специальности «актер театра и кино», работал в театрах, снимался в кино. Для меня это были хорошие времена. В этот период я получил главную роль в фильме «Родина или смерть», где моей партнершей стала Екатерина Редникова, известная актриса, которая успешно снимается в Голливуде. Мне выпала честь поработать с известным сценаристом и режиссером Аллой Криницыной. Потом, в 2008 году, я переехал в Москву.

Может быть, в 90-х было посложнее. В эти годы я учился на музыканта по классу саксофона, потом поступил на актерское мастерство. Все как-то для меня развивалось гладко, постепенно.

В Сети пишут, что Ваш типаж позволяет играть «людей из народа». Это помогает Вам или, наоборот, отвлекает?

Говорят, если твой персонаж из народа, значит, ты характерный артист. Среди народа есть и маньяки, и полицейские, и генералы, и простаки из деревни. Конечно, иногда мне хочется сыграть героя-любовника.

Все зависит от проекта, сценария. Важна не только героическая внешность. Я мог бы играть разные роли, но, к сожалению, есть типажи. Но я рад, что мне предлагают сниматься, и очень часто я пробуюсь на главные роли.

Мне кажется, если я буду следить за собой, не толстеть и развивать навыки, то я еще сыграю что-то новенькое, неожиданное.

О какой роли мечтаете?

Мне нравится играть в драмах. Я снимался в фильме Сергея Лозницы «Счастье мое», в котором сыграл главную роль дальнобойщика. Интересно, что продюсеры сначала взяли более красивого, смазливого актера, но потом утвердили меня. Получается, я зацепил чем-то другим.

Еще я бы выделил трагикомедии. Мне было бы интересно себя попробовать в этом жанре.

На что готовы ради роли, а что для Вас табу?

Я бы не стал сниматься в «фильмах для взрослых». Я готов поправиться для роли, готов похудеть. Единственное, я бы не стал спиливать себе зубы как Роберт Де Ниро. Хотя, кто знает: если бы это была какая-то большая роль, то поставил бы себе потом импланты (смеется).

Вы снимались в фильме «Райские кущи». Режиссер Александр Прошкин показал свое прочтение «Утиной охоты» Вампилова. Как считаете, нуждаются ли классические произведения в переосмыслении на экранах?

Такой художник, как Александр Анатольевич, сделал свой фильм очень близко к оригиналу. Я думаю, что фильм получился, и я рад, что работал в этом проекте. Настоящий режиссер должен переосмысливать классику, оставляя суть самого произведения.

Недавно вышли «Онегин» Сарика Адреасяна и «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина. Вы смотрели эти фильмы? Можно ли их назвать удачными экранизациями?

Сарик — хороший режиссер, но фильм я еще не смотрел. «Мастер и Маргарита» мне понравился. Фильм снят очень глубоко и тонко. Я удивляюсь, когда некоторые осторожно комментируют проект Локшина или говорят, что не смотрели его. Я этого не понимаю, мне кажется, это какая-то политика.

Отдельно хочется выделить работу Евгения Цыганова и Юлии Снигирь. Также режиссер попал с актером на роль Воланда. Аугуст Диль с ней прекрасно справился. Другие актеры тоже были прекрасны, но они не успели раскрыться, поскольку это был полный метр.

Вы снимались с Евгением Цыгановым в «Райских кущах». Какие между вами сложились отношения? Комфортно ли с ним находиться в одном кадре?

Мой персонаж — друг героя Евгения, хозяин ресторана. Когда мы пришли на первые пробы, режиссер заметил, что между мной и Евгением возникла какая-то связь. Мы прошлись по тексту, и Александр Прошкин меня утвердил. Он сказал, что между нами есть энергетика, необходимая для раскрытия персонажей.

С Женей работать очень комфортно, приятно. Он мог мне что-то посоветовать. Мы понимали друг друга. У нас разные персонажи, мы в целом с ним разные люди, но это нам не мешало. Женя — очень большой профессионал. Мне было приятно, когда после показа фильма он назвал мое исполнение роли «хорошей работой».

Мы и сейчас с ним общаемся. Иногда Женя приглашает на спектакли в Театр Петра Фоменко.

Недавно Никита Кологривый заявил, что роли утверждаются не по таланту актера, а по его медийности. А как считаете Вы?

Никита Кологривый в последнее время очень много говорит. Слышал, что он хороший актер, но, возможно, своими высказываниями он себе что-то ухудшил.

Считаю, в чем-то Никита прав, но наполовину. Если актера берут медийного, это не значит, что он неталантливый. Просто предпочтение отдают более популярным. Так устроена киноиндустрия, многие боятся рисковать. Кино — это наполовину бизнес. Публика консервативна: если она знает какого-то актера, то она пойдет на него.

Медийность и талант должны идти вместе. Конечно, талант важнее, и в этом я согласен с Никитой. Медийным можно сделать любого, а талант необходимо развивать.

Были случаи, когда режиссеры меня отстаивали. Но, если продюсеры говорят, что нужен более популярный актер, то режиссеры соглашаются. Также были случаи, что я нравился продюсерам, но канал не утверждал.

Как сказал Вуди Аллен, кино — это лотерея. У нас очень многое зависит от кастинг-директора, режиссера, продюсера, канала. Все пазлы должны сойтись воедино!

Были ли у Вас конфликты с режиссером? Можете ли выразить недовольство на площадке?

В большинстве случаев, меня устраивает все, потому что я очень люблю процесс кино. Бывает, что роль невыразительная, бывает, что времени мало. Но я стараюсь подстроиться под режиссера, выполнить свою задачу. Согласитесь, если у меня маленькая роль и я буду просить новый дубль, то, конечно, меня не всегда послушают. Съемки кино — это динамичный процесс, и иногда времени не хватает на новые дубли.

Я — послушный актер! (улыбается) Актеру важно уметь подстроиться, уметь понравиться, убедить кастинг-директора, режиссера, продюсера. Кино — это семья. Если ты в семье, это отлично. Если ты блудный сын, то не почувствуешь удовольствия.

Говорят, что актер — зависимая профессия, и в чем-то я согласен. Мне бы хотелось сейчас больше сниматься!

Могут ли режиссеры оскорбить или нахамить актеру?

У меня такого не было. Были какие-то жесткие команды. Если есть ошибки, то я всегда стараюсь их исправить.

Я сталкивался с тем, что меня несправедливо не утверждали на роль, хотя я чувствовал, что она моя. Иногда приходится бороться за роль. Это как в боксе: либо ты победишь, либо соперник. Но в кино многое зависит от удачи.