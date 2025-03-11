«Все еще впереди»: Алсу заявила, что рассчитывает выступать ближайшие 25 лет

Певица Алсу посетила пресс-завтрак «Премии МУЗ-ТВ 2025» и призналась, что рассчитывает получить новые награды, так как у нее еще достаточно места для их хранения. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

«Вы знаете, место еще есть. Поэтому, все еще впереди. Но это безумно приятно. В прошлом году я отметила юбилей – 25 лет моей творческой деятельности. Всего-то четверть века. Поэтому, в ближайшие 25 лет мне предстоит заполнить остальные пустые полочки», - разоткровенничалась исполнительница хита «Зимний сон».

Алсу также отметила, что часть наград хранится у нее дома, а часть – в офисе.

Напомним, Алсу начала музыкальную карьеру в 1998 году, когда ей было 15 лет. Ее дебютная композиция «Зимний сон» сразу же стала хитом. В 2006 году артистка вышла замуж и стала редко появляться на публике. После скандального развода в 2024 году Алсу возобновила карьеру.