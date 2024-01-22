«Все должно быть легко»: актриса Наталья Земцова рассказала об абьюзивных отношениях

В московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера нового фильма Софии Копполы «Присцилла: Элвис и я». На мероприятии побывала актриса Наталья Земцова и журналист сайта «Страсти». Он поинтересовался у знаменитости, был ли у нее опыт абьюзивных отношений, как у персонажей в той же киноленте.

Земцова ответила, что у нее действительно был в жизни опыт токсичных отношений. Она даже назвала их «своим коньком».

«Нужно определиться, готов ли ты жертвовать ради отношений. Но вообще, мне кажется, что все должно быть легко. Мне кажется, что если действительно надо идти на какие-то совсем огромные жертвы, то это все не то», — поделилась артистка.