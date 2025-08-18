«Организовала им уголочек»: Нюша объяснила, почему привела детей на свой день рождения

Певица Нюша привезла сына и дочь на свой день рождения, который устроила в Москве. Артистка сообщила, что организовала детям «уголочек». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

Прессу интересовала, почему Нюша привезла детей из Дубая.

«Мне кажется классно, когда можно брать детей. Я им организовала сой уголочек, им там весело. Они не так часто приходят на мои концерты. Сегодня будет выступление. Не всегда есть возможность взять их в большой концертный зал, потому что там громко, много людей. Сегодня более камерная обстановка, они смогут чуть издалека посмотреть», - сказала артистка.

Дети впервые вышли в свет после развода родителей. На дне рождения также присутствовали папа и мама певицы.