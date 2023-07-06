«Все болезни из головы»: психотерапевт Шафигуллин о связи ментального здоровья и болезней

Какие ситуации могут пошатнуть ментальное здоровье:

• смерть близких людей;

• заключение или расторжение брака;

• беременность и рождение ребенка;

• собственные болезни или проблемы со здоровьем у родственников;

• смена работы, места жительства, учебы;

• конфликты с родственниками или коллегами;

• судебные разбирательства;

• денежные проблемы;

• перемены в жизни детей.

Формирование проблемы

Трансформация ментальных проблем в физические может происходить как сразу после переживания стресса, так и занять определенное время. Специалисты выделяют отсроченную и немедленную психосоматику. Последняя характерна для людей с истероидным типом характера — они переживают отрицательные эмоции незамедлительно. Например, если такому человеку сказали нечто неприятное, он сразу начинает испытывать дискомфорт в теле. Негативные ощущения пульсируют, нарастают. Чаще всего по такому сценарию развиваются мигрени, болевые мышечные синдромы, обмороки, приступы удушья.

При отсроченной психосоматике негативные симптомы проявляются не сразу, а спустя несколько дней или недель. Они могут возникать одномоментно или нарастать постепенно. Как правило, такое явление сопровождает неврастению, истерические неврозы.

Ментальные проблемы переходят в физические из-за сдерживания эмоций путем отрицания, вытеснения или волевой установки. К примеру, когда человек говорит себе, что обязан справляться с задачами.

Как решать проблему

Психосоматические заболевания традиционно лечат с помощью психотерапии. Но самый быстрый путь решения проблем — гипнотерапия, поскольку она работает напрямую с подсознанием.

«Не стоит копить в себе обиды, злость, зависть, надеяться, что страх и отчаяние отпустят сами собой. Один из лучших способов защитить себя от различных заболеваний и быстро вернуться к высокому уровню жизни после стресса — обратиться за помощью к специалисту», - заключит Марат Шафигуллин.

Ранее мы рассказывали о том, может ли гипнотерапия улучшить физическое и ментальное здоровье.