«Все болезни из головы»: психотерапевт Шафигуллин о связи ментального здоровья и болезней
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ВОЗ признает, что многие заболевания имеют психосоматический компонент. Негативные мысли постепенно накапливаются и становятся причиной неприятных диагнозов. Что может стать «спусковым крючком», и как избавиться от психосоматики, порталу «Страсти» рассказал психотерапевт Марат Шафигуллин.
Как взаимосвязаны эмоции и здоровье
По словам специалиста, каждая фраза, умозаключение вызывают конкретные эмоции — обиду, злость, радость. Они, в свою очередь, стимулируют синтез определенных гормонов. Например, когда мы испытываем страх, усиленно вырабатываются кортизол и адреналин. При стрессе происходят колебания уровня вазопрессина, серотонина, пролактина, при злости — норадреналина.
Эти вещества заставляют мышцы сокращаться, из-за чего во всем теле возникают спазмы, боли, нарушается питание тканей. Практически любой диагноз начинается с негатива. Причем не всегда он очевиден — катализатором может стать и радостное в общепринятом смысле событие.
Марат Шафигуллин
Психотерапевт, гипнотерапевт, автор курса «Тюнинг души» и книги «Рак победим»
Какие ситуации могут пошатнуть ментальное здоровье:
• смерть близких людей;
• заключение или расторжение брака;
• беременность и рождение ребенка;
• собственные болезни или проблемы со здоровьем у родственников;
• смена работы, места жительства, учебы;
• конфликты с родственниками или коллегами;
• судебные разбирательства;
• денежные проблемы;
• перемены в жизни детей.
Формирование проблемы
Трансформация ментальных проблем в физические может происходить как сразу после переживания стресса, так и занять определенное время. Специалисты выделяют отсроченную и немедленную психосоматику. Последняя характерна для людей с истероидным типом характера — они переживают отрицательные эмоции незамедлительно. Например, если такому человеку сказали нечто неприятное, он сразу начинает испытывать дискомфорт в теле. Негативные ощущения пульсируют, нарастают. Чаще всего по такому сценарию развиваются мигрени, болевые мышечные синдромы, обмороки, приступы удушья.
При отсроченной психосоматике негативные симптомы проявляются не сразу, а спустя несколько дней или недель. Они могут возникать одномоментно или нарастать постепенно. Как правило, такое явление сопровождает неврастению, истерические неврозы.
Ментальные проблемы переходят в физические из-за сдерживания эмоций путем отрицания, вытеснения или волевой установки. К примеру, когда человек говорит себе, что обязан справляться с задачами.
Как решать проблему
Психосоматические заболевания традиционно лечат с помощью психотерапии. Но самый быстрый путь решения проблем — гипнотерапия, поскольку она работает напрямую с подсознанием.
«Не стоит копить в себе обиды, злость, зависть, надеяться, что страх и отчаяние отпустят сами собой. Один из лучших способов защитить себя от различных заболеваний и быстро вернуться к высокому уровню жизни после стресса — обратиться за помощью к специалисту», - заключит Марат Шафигуллин.
Ранее мы рассказывали о том, может ли гипнотерапия улучшить физическое и ментальное здоровье.