Может ли гипнотерапия улучшить физическое и ментальное здоровье: мнение клинического психолога

Гипноз представляется нам загадочным и необычным состоянием, когда внимание человека сужается, а самоконтроль значительно ослабевает. О видах и лечебных свойствах такого воздействия на организм рассказывает Анастасия Нович — клинический (медицинский) психолог, гипнотерапевт, специалист по психосоматике.

Понятие гипноза и его виды

Гипноз — это естественная форма изменения сознания, когда пациент вводится в транс с помощью специальных методик.

Гипнотерапия широко применяется в медицине и является эффективным способом для коррекции поведения и психологических нарушений. Она может заменить анестезию и снять болевой синдром при родах, полостных операциях и лечении зубов.

Специалист подчеркивает: по технике гипноз принято условно делить на две категории: жесткий директивный и мягкий эриксоновский. Гипноз бывает также эстрадным или цирковым, становясь элементом шоу.

Что происходит с человеком при гипнозе