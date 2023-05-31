Может ли гипнотерапия улучшить физическое и ментальное здоровье: мнение клинического психолога
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Гипноз представляется нам загадочным и необычным состоянием, когда внимание человека сужается, а самоконтроль значительно ослабевает. О видах и лечебных свойствах такого воздействия на организм рассказывает Анастасия Нович — клинический (медицинский) психолог, гипнотерапевт, специалист по психосоматике.
Понятие гипноза и его виды
Гипноз — это естественная форма изменения сознания, когда пациент вводится в транс с помощью специальных методик.
Гипнотерапия широко применяется в медицине и является эффективным способом для коррекции поведения и психологических нарушений. Она может заменить анестезию и снять болевой синдром при родах, полостных операциях и лечении зубов.
Специалист подчеркивает: по технике гипноз принято условно делить на две категории: жесткий директивный и мягкий эриксоновский. Гипноз бывает также эстрадным или цирковым, становясь элементом шоу.
Что происходит с человеком при гипнозе
В момент погружения в транс человек легко отказывается от вредных убеждений, адекватно воспринимая правильные установки. Иногда пациент находится с закрытыми глазами, однако он все слышит, понимает и запоминает; в других случаях предполагается состояние полного покоя и расслабления.
Анастасия Нович
Клинический (медицинский) психолог, гипнотерапевт, специалист по психосоматике
Феномены гипноза
Бывает, что человек впадает в состояние легкого транса и без помощи врача. Есть определенные признаки этого явления:
• фиксация взгляда в одной точке в момент перезагрузки сознания;
• полное расслабление тела, включая бедра, мышцы живота, плечи, шею, голову, мимику;
• обездвиженность, когда человек замирает, «зависает», ему хорошо и приятно просто не шевелиться;
• отсутствие реакции на голоса и посторонний шум, полное погружение в свои мысли, концентрация на себе;
• легкое поверхностное дыхание, тело совершенно расслаблено, вдохи и выдохи совершаются без напряжения и видимых усилий;
• чувствование, переживание, физическая реакция на внешние сигналы, взаимосвязь между мыслями и телом;
• амнезия или анальгезия, то есть блокировка тяжелых воспоминаний о физической или душевной боли.
Есть ли у гипноза противопоказания
Гипнозу поддаются практически все, поскольку он похож на сон, который является естественным механизмом, поясняет Анастасия Нович.
Некоторые люди считают, что они не могут впасть в транс, так как боятся потерять контроль над собой, излишне подозрительны и недоверчивы. Безусловно, такие пациенты требуют особого подхода, с ними нужно работать дольше, чтобы снять нервно-психическое напряжение.
Однако нет ни одного человека, кому было бы нельзя посещать сеансы гипноза, ведь в его основе лежат нормальные природные процессы.
Данная методика помогает скорректировать эмоциональную сферу и избавиться от серьезных психосоматических заболеваний. Никакой предварительной подготовки к сеансам не требуется. Опытный гипнотерапевт сумеет выстроить доверительное сотрудничество, обеспечит эффективную релаксацию и запустит позитивные изменения во всех системах организма. Врачи, которые владеют этой уникальной техникой, помогают пациентам разрешать внутренние психологические конфликты, тем самым улучшая их ментальное и физическое здоровье.
Анастасия Нович
Клинический (медицинский) психолог, гипнотерапевт, специалист по психосоматике