«Все бесчинства были сняты на видеокамеру»: почему соседи просили Джигурду пощадить их

Лидер и бессменный гитарист группы «Мираж» Алексей Горбашов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал о знакомстве с актером Никитой Джигурдой и запоминающихся встречах. Он признался, что их первая встреча состоялась в 1994 году. В то время Никита готовил материал для записи альбома, посвященного 100-летию Сергея Есенина.

«Альбом состоял из песен на стихи Есенина, музыку к которым написал сам Джигурда. Катерина (прим. редакции: Екатерина Болдышева - солистка группы «Мираж») исполнила на нем все женские партии, а аранжировки для песен сделал Сергей Рудницкий, музыкальный руководитель Ленкома и группы «Аракс»… Мы писались в студии театра Ленком, а жил я тогда в 500 метрах от театра, на Садовом. Иногда мы сразу после записи шли домой, где засиживались до утра. Никита пел на весь дом, и соседи на следующий день просили пощадить их. Но разве есть сила, которая может остановить Джигурду!» – поделился музыкант.

По словам Алексея, потом они с Никитой записали несколько песен на студии «Лига». Горбашов продюсировал запись и сыграл на гитаре. После им запомнилась поездка в Париж, где они снимались клип «Не поможет эта ночь».

«Началось все с того, что мы прокатились на 12-метровом лимузине и создали серьезный затор на узких улочках французской столицы. Затем, разгорячившись, спустились в подземку, где до полусмерти напугали пассажиров, а заодно и прохожих, оказавшихся в тот злополучный вечер в районе Мулен Руж. Все они стали свидетелями невероятных танцев и песен в нашем исполнении. Мы пили шампанское и были бесконечно счастливы. Все бесчинства были сняты на видеокамеру и вошли в наш клип на песню «Не поможет эта ночь». Эта композиция - пародия на все прежние хиты. Куплеты в исполнении Джигурды – это, конечно, нечто!» – рассказал Горбашов.

Лидер «Миража» признался, что дружить и работать с Никитой «очень круто» и «точно не скучно».

Ранее мы писали о том, как в Париже полицейские едва не арестовали группу «Мираж» и Никиту Джигурду.