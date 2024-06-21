«Врун и коршун»: Стас Барецкий разнес Николая Баскова, пообещавшего помочь Кушанашвили

Стас Барецкий назвал вруном Николая Баскова, пообещавшего помочь Кушанашвили. Об этом шоумен рассказал в беседе со «Страстями».

Накануне в больницу в тяжелом состоянии госпитализировали журналиста Отара Кушанашвили. Он жаловался на боли в животе — во время операции у него обнаружили опухоль, которую удалили. Сейчас врачи выясняют, злокачественная ли она.

После того, как в Сети начали появляться новости о болезни Кушанашвили, в СМИ сообщили о том, что Николай Басков оплатит дорогостоящее лечение журналиста.

Впрочем, Стас Барецкий, который дружит с Кушанашвили, сомневается в благих намерениях артиста.

«Что касается Баскова — он просто врун и коршун, который наживает хайп на горе других. Я его давно знаю, тот еще чудик», — высказался шоумен.

Ранее мы писали о том, что Стас Барецкий предложил создать кладбище для звезд в Мытищах.