«Время все расставит на места»: Александр Асташенок рассказал об отношении к уехавшим артистам
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Александр Асташенок рассказал в интервью порталу «Страсти», как относится к артистам, критикующим СВО.
Победитель первой «Фабрики звезд» Александр Асташенок дал большое интервью, в котором высказался, в том числе, и об уехавших знаменитостях, которые критикуют СВО. По словам экс-участника группы «Корни», он никого не хочет критиковать.
«Я никого никогда не осуждал и не обсуждал. И не собираюсь этого делать. У каждого есть своё мнение. Кто-то высказывает его громко. Кто-то вообще отмалчивается и сидит, кто-то, наоборот, поддерживает очень громко. У каждого свой мир в голове», — рассказал он.
Асташенок добавил, что каждый человек имеет право на свое мнение.
«Мне кажется, все расставит на свои места время, история и господь Бог. Когда наступит момент, мы все дружно осознаем, кто был прав, а кто виноват. Каждый живёт так, как он хочет и каждый мыслит так, как он хочет. В этом и заключается, мне кажется, свобода человека», — заявил артист.
Полное интервью с Александром Асташенком о новом творчестве и поездке не СВО читайте по ссылке.