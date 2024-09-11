«Время все расставит на места»: Александр Асташенок рассказал об отношении к уехавшим артистам

Александр Асташенок рассказал в интервью порталу «Страсти», как относится к артистам, критикующим СВО.

Победитель первой «Фабрики звезд» Александр Асташенок дал большое интервью, в котором высказался, в том числе, и об уехавших знаменитостях, которые критикуют СВО. По словам экс-участника группы «Корни», он никого не хочет критиковать.

«Я никого никогда не осуждал и не обсуждал. И не собираюсь этого делать. У каждого есть своё мнение. Кто-то высказывает его громко. Кто-то вообще отмалчивается и сидит, кто-то, наоборот, поддерживает очень громко. У каждого свой мир в голове», — рассказал он.

Асташенок добавил, что каждый человек имеет право на свое мнение.

«Мне кажется, все расставит на свои места время, история и господь Бог. Когда наступит момент, мы все дружно осознаем, кто был прав, а кто виноват. Каждый живёт так, как он хочет и каждый мыслит так, как он хочет. В этом и заключается, мне кажется, свобода человека», — заявил артист.

Полное интервью с Александром Асташенком о новом творчестве и поездке не СВО читайте по ссылке.