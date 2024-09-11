Поездка на СВО, секрет крепкого брака и ревность жены: интервью с Александром Асташенком
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Александр Асташенок был настоящим кумиром зрительниц «Фабрики звезд». В 2002 году он победил в реалити-шоу в составе группы «Корни» и после еще восемь лет гастролировал с коллективом по стране. Однако уже в 2010 году певец решил заняться сольной карьерой и начал совмещать выступления со съемками.
В интервью сайту «Страсти» Александр Асташенок рассказал о новых проектах, поездке в зону СВО и об отношении к уехавшим из России знаменитостям.
Александр, расскажите, какими проектами вы сейчас занимаетесь. Новые роли, песни?
Сейчас идёт активный период проб в новые проекты, и сказать что-то конкретное пока не могу, потому что не все от меня зависит. Большой удачей стало то, что в этом году я стал сотрудничать с новым агентом, Натальей Замычкиной. Поэтому впереди меня ждет очень много интересных ролей. Так что ждите новостей. По поводу новых песен — я сейчас хочу обновить программу полностью, и для меня этот год стал очень знаковым, потому что я пришел к тому, что практически 90% работы касательно песен я делаю сам, включая продакшн. Для меня это будет совершенно новый опыт, когда я целиком и полностью делаю продукт сам. Очень надеюсь, что скоро новые песни увидят свет, потому что несколько песен уже написано.
Видел, что вы недавно выпустили песню, посвященную бойцам СВО. Расскажите, как к вам пришла идея написать эту песню?
Идея песни родилась совершенно неожиданно, буквально за секунду. Мне нужно было уезжать через 2−3 дня в командировку, и я понимал, что ехать с развлекательной программой это, наверное, неплохо, но нужно что-то ещё, чтобы ребята понимали, что мы не просто приехали их как-то поддержать и уехать. Хотелось дать им то, что будет причастно к ним самим. И для меня это было большим благословением, потому что строки просто лились сверху. Было такое ощущение, что в тот момент это писал не я, потому что текст я написал за 4 часа, музыку за 1 минуту, а продакшн сделал в домашней студии буквально за 3−4 часа. То есть на все у меня ушёл день. А такая работа за день крайне редко делается. Что-то сверхъестественное произошло в тот момент. Я, в принципе, никогда не писал военных песен, потому что это не моё направление в плане творчества. Я больше лирик такой, про любовь и так далее. Но написать такую хорошую, сильную песню, для меня это большая удача. Слава Богу за такое творчество, потому что в этих песнях нельзя соврать. В них нужно быть максимально открытым и честным по отношению к ребятам, потому что в момент, когда они находятся там, они очень остро все чувствуют — любую фальшь, любую мелочь.
Вы посещаете зону СВО? Если да, то как часто? Как вас принимают, какие песни просят спеть чаще?
Хочу сказать, что для меня это был первый опыт посещения зоны СВО. Объясню, почему. Я слышал истории о том, что некоторые деятели искусств посещают СВО, что называется, дикарём — на перекладных самостоятельно. Это все замечательно и похвально, но я привык все-таки к организованности, и поэтому, когда мне позвонил мой друг, актёр и музыкант Владислав Дёмин и предложил мне поехать вместе с ним в зону СВО — он сказал, что Аппарат президента совместно с Министерством обороны предлагают такую поездку — когда я это услышал, я согласился, потому что я хотя бы чётко понимаю, что все будет организованно. Будет поездка, переезды, перелёты, встретят, проводят и так далее. Для меня это было очень важно, потому что поездка, как ни крути, связана с рисками. Поэтому, если такие организационные моменты будут происходить, то и поездки будут происходить чаще. Принимают нас замечательно. Просто они очень рады, что к ним приезжают ребята из телевизора. Очень многие помнят группу «Корни», смотрели мои актёрские работы, знают работы моего товарища Влада Дёмина. Это было очень здорово — видеть улыбки и радость на их лицах. Песни просят спеть разные — и из группы «Корни», из «Любэ» и народные песни.
Как относитесь к артистам, которые критикуют СВО?
Начнём с того, что я к ним не отношусь. Это во-первых, a во-вторых, я никого никогда не осуждал и не обсуждал. И не собираюсь этого делать. У каждого есть своё мнение. Кто-то высказывает его громко. Кто-то вообще отмалчивается и сидит, кто-то, наоборот, поддерживает очень громко. У каждого свой мир в голове. Мне кажется, все расставит на свои места время, история и господь Бог. Когда наступит момент, мы все дружно осознаем, кто был прав, а кто виноват. Каждый живёт так, как он хочет и каждый мыслит так, как он хочет. В этом и заключается, мне кажется, свобода человека.
Во время «Фабрики звезд» вы были одним из секс-символов страны. Расскажите, вас до сих пор преследуют фанатки?
Я не люблю слово фанатки. Можно сказать поклонницы, ну или слушательницы. Потому что фанатки — это немножко из другого разряда. Это можно лет в 16 так говорить. Сейчас это осознанный выбор. Это уже не фанатизм, это увлечение, переросшее в любовь, наверное, к творчеству. Я очень смею на это надеяться. У меня до сих пор есть мои слушательницы, с которыми мы с давних времён знакомы — ещё с «Фабрики звёзд». И со многими из них мы сейчас поддерживаем контакт через социальные сети и даже собираемся иногда на творческие встречи. Мне это импонирует. Я очень надеюсь, что своим творчеством я продолжаю их радовать и дарить им тепло, свет и любовь.
Не ревнует ли вас из-за повышенного внимания со стороны женского пола супруга?
Нет, она никогда не ревновала. Более того, она говорит: «Саша, я сделаю все, чтобы в твоей жизни этого было больше, потому что это наша работа». Поэтому все в порядке у нас в этом смысле, никогда не было ни единой запятой, ни единого потаённого секрета по этому поводу. Причем это было с самого начала моего сотрудничества с группой «Корни».
В этом году 20 лет как вы поженились с супругой. Расскажите, в чем секрет такого крепкого брака?
Это большая, интересная, кропотливая, местами очень тяжёлая, разноплановая, эмоциональная совместная работа. Потому что в нашей жизни было абсолютно все, что только может быть. Мы просто друг без друга не можем.
Что вам нравится больше — петь или сниматься, и почему?
Хочу сказать, что мне нравится профессия артиста. Именно не актёра или певца, а артиста, тем, что эта профессия очень разноплановая, в зависимости от предлагаемых обстоятельств. Ты можешь быть и певцом, и актёром, и режиссёром, и сценаристом, и поэтом, и музыкантом. Вот все, что хочешь, то и выбирай. Поэтому для меня профессия артиста очень важна тем, что я могу заниматься чем угодно. В зависимости от того, что происходит сейчас в моей жизни.
В этом году на телевидении представили «Новую фабрику звезд». Смотрели ли вы проект? Если да, то как оцениваете перезапуск формата?
Не смотрел, потому что просто нет времени. А вообще любой перезапуск формата это как переснимать ремейк на уже полюбившуюся картину, например. То есть это очень опасная ситуация. Вероятнее всего, можно не попасть. Но, хотя, есть талантливые примеры, когда даже ремейки лучше, чем оригиналы. Но про этот проект ничего сказать не могу, потому что не смотрел. Поэтому искренне желаю создателям и всем, кто имеет отношение к новым проектам, успехов, удачи. И пусть все получится.
Сейчас стали популярны песенные конкурсы вроде «Голоса» или «Ну-ка все вместе», но зачастую победителям этих шоу не удается стать популярными. Как думаете, почему?
Тут сейчас пойдут философские встречные вопросы. Относительно кого популярные? Мы говорим относительно топов или относительно регионального коллектива из какого-нибудь регионального ДК? Исходя из вашего вопроса, все-таки есть представители, которые закрепились уже в шоу-бизнесе из таких проектов, как «Голос». То есть что-то у кого-то состоялось, но не у всех. Безусловно, проблема, мне кажется, глобальная в массовости. Потому что огромное количество таких проектов на большом количестве каналов выпускают сотнями этих артистов каждый год. Только ты на одного посмотрел, тебе ещё сто предлагают. С одной стороны, это хорошо — каждому шанс. С другой стороны, этот шанс остаётся единственным билетиком для многих в шоу-бизнес.
Наш сайт называется «Страсти», а что такое страсть для вас?
Если исходить из определения страсти, то у меня страсть к жизни, к творчеству, к тому, что я делаю. Страсть к тому, чтобы моя семья чувствовала себя прекрасно. Я всегда таким был, и надеюсь, всегда таким и останусь — страсть к жизни это самое главное!