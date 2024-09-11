Поездка на СВО, секрет крепкого брака и ревность жены: интервью с Александром Асташенком

Александр Асташенок был настоящим кумиром зрительниц «Фабрики звезд». В 2002 году он победил в реалити-шоу в составе группы «Корни» и после еще восемь лет гастролировал с коллективом по стране. Однако уже в 2010 году певец решил заняться сольной карьерой и начал совмещать выступления со съемками.

В интервью сайту «Страсти» Александр Асташенок рассказал о новых проектах, поездке в зону СВО и об отношении к уехавшим из России знаменитостям.

Александр, расскажите, какими проектами вы сейчас занимаетесь. Новые роли, песни?

Сейчас идёт активный период проб в новые проекты, и сказать что-то конкретное пока не могу, потому что не все от меня зависит. Большой удачей стало то, что в этом году я стал сотрудничать с новым агентом, Натальей Замычкиной. Поэтому впереди меня ждет очень много интересных ролей. Так что ждите новостей. По поводу новых песен — я сейчас хочу обновить программу полностью, и для меня этот год стал очень знаковым, потому что я пришел к тому, что практически 90% работы касательно песен я делаю сам, включая продакшн. Для меня это будет совершенно новый опыт, когда я целиком и полностью делаю продукт сам. Очень надеюсь, что скоро новые песни увидят свет, потому что несколько песен уже написано.

Видел, что вы недавно выпустили песню, посвященную бойцам СВО. Расскажите, как к вам пришла идея написать эту песню?

Идея песни родилась совершенно неожиданно, буквально за секунду. Мне нужно было уезжать через 2−3 дня в командировку, и я понимал, что ехать с развлекательной программой это, наверное, неплохо, но нужно что-то ещё, чтобы ребята понимали, что мы не просто приехали их как-то поддержать и уехать. Хотелось дать им то, что будет причастно к ним самим. И для меня это было большим благословением, потому что строки просто лились сверху. Было такое ощущение, что в тот момент это писал не я, потому что текст я написал за 4 часа, музыку за 1 минуту, а продакшн сделал в домашней студии буквально за 3−4 часа. То есть на все у меня ушёл день. А такая работа за день крайне редко делается. Что-то сверхъестественное произошло в тот момент. Я, в принципе, никогда не писал военных песен, потому что это не моё направление в плане творчества. Я больше лирик такой, про любовь и так далее. Но написать такую хорошую, сильную песню, для меня это большая удача. Слава Богу за такое творчество, потому что в этих песнях нельзя соврать. В них нужно быть максимально открытым и честным по отношению к ребятам, потому что в момент, когда они находятся там, они очень остро все чувствуют — любую фальшь, любую мелочь.

Вы посещаете зону СВО? Если да, то как часто? Как вас принимают, какие песни просят спеть чаще?

Хочу сказать, что для меня это был первый опыт посещения зоны СВО. Объясню, почему. Я слышал истории о том, что некоторые деятели искусств посещают СВО, что называется, дикарём — на перекладных самостоятельно. Это все замечательно и похвально, но я привык все-таки к организованности, и поэтому, когда мне позвонил мой друг, актёр и музыкант Владислав Дёмин и предложил мне поехать вместе с ним в зону СВО — он сказал, что Аппарат президента совместно с Министерством обороны предлагают такую поездку — когда я это услышал, я согласился, потому что я хотя бы чётко понимаю, что все будет организованно. Будет поездка, переезды, перелёты, встретят, проводят и так далее. Для меня это было очень важно, потому что поездка, как ни крути, связана с рисками. Поэтому, если такие организационные моменты будут происходить, то и поездки будут происходить чаще. Принимают нас замечательно. Просто они очень рады, что к ним приезжают ребята из телевизора. Очень многие помнят группу «Корни», смотрели мои актёрские работы, знают работы моего товарища Влада Дёмина. Это было очень здорово — видеть улыбки и радость на их лицах. Песни просят спеть разные — и из группы «Корни», из «Любэ» и народные песни.