Косметолог, дерматолог, эстетист: к кому обратиться, если возникли проблемы с кожей
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Как разобраться, кто сможет решить возникшую проблему с кожей — косметолог или дерматолог, и чем они отличаются друг от друга, рассказывает главный врач сети клиник Esthetic Clinic Татьяна Бедаева.
Конечно, серьезную проблему с кожей инфекционного или гормонального характера не решит посещение салона красоты или лечение в домашних условиях. При любых кожных заболеваниях за постановкой диагноза и назначением лечения необходимо обратиться прежде всего именно к врачу.
Татьяна Бедаева
Главный врач сети клиник Esthetic Clinic
Не каждый дерматолог является косметологом, а вот косметолог дерматологом быть обязан, подчеркивает специалист. Конечно, если речь идет именно о враче-косметологе, который работает в клинике с медицинской лицензией. В профиль косметолога входит базовое медицинское высшее образование (5,5 лет), затем врач повышает квалификацию до дерматовенеролога в ординатуре (еще 2 года) и после дополнительного обучения (от 6 месяцев до 1 года) получает сертификат косметолога.
Кто такие косметологи?
Специалистов в косметологии можно разделить по нескольким уровням компетенций: есть специалисты без медицинского образования, со средним медицинским образованием (медсестры) и, наконец, врачи.
В профильных клиниках с лечением могут работать врачи и косметологи-эстетисты со средним медицинским образованием, которые прошли курс повышения квалификации по косметологии. Такой специалист может выполнять те же процедуры, что и врач-косметолог, но обязательно под его руководством и по соответствующему направлению.
Есть косметологи-эстетисты без среднего медицинского образования. Таким специалистом может стать человек с любым образованием, прошедший профессиональную переподготовку по косметологии. Косметологи-эстетисты без базового медицинского образования могут работать в различных салонах красоты, спа-центрах, массажных кабинетах. Они могут проводить несложные косметологические манипуляции эстетического характера, например, массажи, спа- и бьюти-процедуры — все услуги, не связанные с нарушением кожного покрова.
Так к кому обращаться с проблемами?
Ответ на этот вопрос зависит от того, о какой проблеме идет речь.
1. Возрастные изменения и эстетические дефекты кожного покрова: морщины, пигментация, нарушение работы сальных желез
Эти проблемы прежде всего входят в компетенции врача-косметолога, который проводит диагностику, лечит следствие и специализируется именно на эстетике.
2. Заболевания неинфекционного характера: розацеа и акне
Если вы подозреваете эти заболевания, можно обратиться и к дерматологу, и к косметологу. Отличие в том, что косметолог может не только поставить диагноз и назначить лечение, но и провести эстетическую коррекцию с помощью инъекционных и аппаратных процедур.
3. Инфекционные и аутоиммунные заболевания: псориаз, системные склеродермии, системная красная волчанка, атопический дерматит, грибковые поражения кожи
При подобных заболеваниях лучше обращаться к дерматовенерологу в поликлинику или любое медицинское учреждение, заключила Татьяна Бедаева.
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