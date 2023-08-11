Врач-стоматолог Левчук: какие продукты разрушают зубы
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Самая распространенная стоматологическая проблема, которая поражает более 95% населения планеты – кариес. Это инфекционное поражение зубов, при котором происходит размягчение твердых тканей. Мы все с детства знаем, что кариес опасен и, при отсутствии лечения, может привести к разрушению зуба. Защититься от него на 100% нельзя, но можно снизить риски, если стараться реже употреблять продукты, которые способствуют его развитию. Узнали у врача-стоматолога Дианы Левчук, о каких именно продуктах-«зубных вредителях» идет речь.
По словам специалиста, в первую очередь речь идет о сладостях. Бактерии, находящиеся в ротовой полости, моментально преобразовывают сахар в органическую кислоту, которая разрушает зубную эмаль. Наша слюна частично ее нейтрализует, поэтому, чем меньше сладкого мы едим, тем здоровее будут зубы.
Среди сладостей есть более и менее вредные. Самые вредные – это тягучие, жевательные конфеты и леденцы. Первые липнут к зубам, а вторые надо долго рассасывать, что увеличивает время контакта сахара с эмалью. Если вы не можете отказаться от сладостей, старайтесь хотя бы сократить их количество и выбирайте пастилу, мармелад или сладкие фрукты.
Диана Левчук
Врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент»
Сюда же можно отнести и все напитки с содержанием сахара. Особенно, если они газированные, потому что помимо сахара они содержат еще и кислоты. «Если вы не можете от них отказаться, то пейте их через трубочку. Так контакт с эмалью будет минимальным», - советует доктор.
Во-вторых, зубную эмаль разрушают кислоты. Они приводят к размягчению и разрыхлению зубной эмали. К шероховатой поверхности легче прикрепляются бактерии, что способствует развитию кариеса.
Кислоты содержатся в цитрусовых, ягодах, маринованных продуктах, фруктовых и овощных соках и т.д. Но, в отличие от сладостей, фрукты и ягоды очень полезны и отказываться от их употребления ни в коем случае не нужно. Для того, чтобы сократить негативное влияние кислот на зубную эмаль рекомендуется после еды почистить зубы или хотя бы воспользоваться ополаскивателем для рта.
В-третьих, нежелательно часто употреблять продукты, которые царапают зубную эмаль: сухари, сушки, твердые орехи – все, что надо грызть. Иногда подобными продуктами можно не только поцарапать эмаль, но и отколоть кусочек зуба.
В-четвертых, стоит быть аккуратнее с продуктами, содержащими крахмал: это сдоба, чипсы, печенье, кукурузные хлопья и т.п. Он вызывает такую же реакцию, как и сахар.
«И, наконец, пристально стоит следить за полостью рта любителям чая и кофе. Эти напитки покрывают зубы тончайшей пленкой, которая помимо красящего эффекта придает эмали шероховатость, к которой липнут бактерии и мельчайшие частички пищи», - заключила Диана Левчук.
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