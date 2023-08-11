Врач-стоматолог Левчук: какие продукты разрушают зубы

Сюда же можно отнести и все напитки с содержанием сахара. Особенно, если они газированные, потому что помимо сахара они содержат еще и кислоты. «Если вы не можете от них отказаться, то пейте их через трубочку. Так контакт с эмалью будет минимальным», - советует доктор.

Во-вторых , зубную эмаль разрушают кислоты. Они приводят к размягчению и разрыхлению зубной эмали. К шероховатой поверхности легче прикрепляются бактерии, что способствует развитию кариеса.

Кислоты содержатся в цитрусовых, ягодах, маринованных продуктах, фруктовых и овощных соках и т.д. Но, в отличие от сладостей, фрукты и ягоды очень полезны и отказываться от их употребления ни в коем случае не нужно. Для того, чтобы сократить негативное влияние кислот на зубную эмаль рекомендуется после еды почистить зубы или хотя бы воспользоваться ополаскивателем для рта.

В-третьих , нежелательно часто употреблять продукты, которые царапают зубную эмаль: сухари, сушки, твердые орехи – все, что надо грызть. Иногда подобными продуктами можно не только поцарапать эмаль, но и отколоть кусочек зуба.

В-четвертых , стоит быть аккуратнее с продуктами, содержащими крахмал: это сдоба, чипсы, печенье, кукурузные хлопья и т.п. Он вызывает такую же реакцию, как и сахар.

«И, наконец, пристально стоит следить за полостью рта любителям чая и кофе. Эти напитки покрывают зубы тончайшей пленкой, которая помимо красящего эффекта придает эмали шероховатость, к которой липнут бактерии и мельчайшие частички пищи», - заключила Диана Левчук.

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