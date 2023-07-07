«Челюсть хрустит»: кто такой врач-гнатолог и когда к нему нужно обращаться
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Гнатология — это область стоматологии, которая отвечает за функциональную взаимосвязь тканей и органов зубочелюстной системы, то есть, когда зубы, мышцы, связки, кости взаимодействуют друг с другом для жевания, речи и даже дыхания. По словам врача-гнатолога Дианы Левчук, в данный момент это направление не особенно развито в России, хотя оно является связующим звеном между всеми остальными стоматологическими направлениями. Узнали у специалиста, в каких случаях нужно записываться именно к гнатологу, а не к другим врачам.
Хруст и боли в области сустава нижней челюсти, патологическая стираемость зубов, скалывание пломб, боли после протезирования, отсутствие результатов ортодонтического лечения – это лишь часть распространенных гнатологических проблем, которые требуют коррекции у специалиста.
Диана Левчук
Врач-гнатолог клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент»
Если оставить все как есть, ситуация может усугубиться. Через какое-то время произойдет деформация костных структур, которая вызовет необратимые изменения в зубочелюстной системе. Для пациента это чревато постоянными болями в области нижней челюсти, ограничением открывания рта, появлением головных болей, болей в шее и позвоночнике.
К врачу-гнатологу нужно обратиться, если вы:
планируете ортодондическое или ортопедическое лечение;
у вас наблюдается гипертонус мышц – они быстро устают, а жевание доставляет дискомфорт, иногда даже боль;
присутствует бруксизм (скрежет зубами) – чаще всего это проявляется во время сна, когда человек себя не контролирует;
есть болевые ощущения в суставе нижней челюсти;
бывают затруднения с открыванием рта;
присутствуют хруст и щелчки в районе нижнечелюстного сустава.
В гнатологии, как и во всей медицине, есть стандартные протоколы обследования и лечения, которые индивидуализируются в зависимости от конкретного клинического случая. В основном лечение происходит при помощи сплинта. Это съемная капа, которую пациент должен носить в течение определенного периода времени.
Лучшей профилактикой гнатологических проблем будет своевременное устранение патологий зубного ряда. Гнатологическая концепция является основой любого комплексного ортодонтического и ортопедического лечения, где меняется прикус, положение челюсти, зубов и изменяется их форма. Задача гнатолога в таком лечении состоит в том, чтобы не было отсроченных проблем со смыканием зубов, жеванием и неправильной нагрузки на сустав челюсти.
«Если пациент обратился к гнатологу на начальных этапах, пока не произошли необратимые изменения в костной или хрящевой ткани, то прогноз, как правило, положительный. В большинстве случаев достаточно консервативной терапии. При наличии патологических изменений все будет зависеть от ситуации», - заключила Диана Левчук.
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