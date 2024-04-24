Можно ли родить здорового ребенка, если у вас ВИЧ: истории двух россиянок

Каждую женщину в ходе беременности тщательно проверяют на разные инфекции: сифилис, гепатит, ВИЧ. Кому-то везет: хорошие анализы, легкие роды, здоровый малыш. А есть те, у кого в ходе обследования находят ВИЧ. Почему это произошло именно со мной? – не главный вопрос в данном случае. Будущая мама думает, как оградить еще не рожденного ребенка от заражения. И главное, что при современном уровне медицины и своевременном лечении это действительно возможно.

Сайт «Страсти» пообщался с женщинами, которые живут с диагнозом ВИЧ и при этом решились на беременность, а также с врачом-инфекционистом. Медик рассказала, можно ли родить здорового ребенка и не заразить его смертельно опасной инфекцией.

Этот материал создавался при участии журналистки Анны Лоевской, которая занимается освещением темы ВИЧ. Все началось с того, что к ней обратилась девушка, столкнувшаяся с негативным отношением врачей из-за диагноза.

«У меня всегда была тяга к социальной журналистике. О ВИЧ стала писать неожиданно: ко мне обратилась девушка, которая столкнулась со стигматизаций (формирование негативного отношения к отдельному человеку или группе людей на основании каких-то особенностей – прим. «Страсти») со стороны врачей. Она попросила меня осветить эту историю в прессе. Тогда я стала изучать вопрос, и, по мере написания статьи, знакомиться с фондами, работающими по этой теме, а также с другими людьми, пострадавшими от несправедливого отношения к себе», - поделилась Лоевская.

Анна считает, что в обществе до сих пор недостаточно профилактики для снижения передачи инфекции.

«Людям надо объяснять, как важно предохраняться и обязательно обследоваться, чаще и больше говорить о ВИЧ, проводить обучение среди врачей, особенно немолодых, потому что среди них тоже высока степень стигматизация», - говорит журналистка.

В окружении Анны нет людей с ВИЧ. Но есть истории женщин, которые рассказали о том, как узнали о диагнозе, будучи беременными, и родили здоровых детей.