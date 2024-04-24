Можно ли родить здорового ребенка, если у вас ВИЧ: истории двух россиянок
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Каждую женщину в ходе беременности тщательно проверяют на разные инфекции: сифилис, гепатит, ВИЧ. Кому-то везет: хорошие анализы, легкие роды, здоровый малыш. А есть те, у кого в ходе обследования находят ВИЧ. Почему это произошло именно со мной? – не главный вопрос в данном случае. Будущая мама думает, как оградить еще не рожденного ребенка от заражения. И главное, что при современном уровне медицины и своевременном лечении это действительно возможно.
Сайт «Страсти» пообщался с женщинами, которые живут с диагнозом ВИЧ и при этом решились на беременность, а также с врачом-инфекционистом. Медик рассказала, можно ли родить здорового ребенка и не заразить его смертельно опасной инфекцией.
Этот материал создавался при участии журналистки Анны Лоевской, которая занимается освещением темы ВИЧ. Все началось с того, что к ней обратилась девушка, столкнувшаяся с негативным отношением врачей из-за диагноза.
«У меня всегда была тяга к социальной журналистике. О ВИЧ стала писать неожиданно: ко мне обратилась девушка, которая столкнулась со стигматизаций (формирование негативного отношения к отдельному человеку или группе людей на основании каких-то особенностей – прим. «Страсти») со стороны врачей. Она попросила меня осветить эту историю в прессе. Тогда я стала изучать вопрос, и, по мере написания статьи, знакомиться с фондами, работающими по этой теме, а также с другими людьми, пострадавшими от несправедливого отношения к себе», - поделилась Лоевская.
Анна считает, что в обществе до сих пор недостаточно профилактики для снижения передачи инфекции.
«Людям надо объяснять, как важно предохраняться и обязательно обследоваться, чаще и больше говорить о ВИЧ, проводить обучение среди врачей, особенно немолодых, потому что среди них тоже высока степень стигматизация», - говорит журналистка.
В окружении Анны нет людей с ВИЧ. Но есть истории женщин, которые рассказали о том, как узнали о диагнозе, будучи беременными, и родили здоровых детей.
История Ксении
Я переехала в Санкт-Петербург около десяти лет назад. Развелась с мужем, стала встречаться с новым парнем. Мы оба хотели семью, поэтому перестали предохраняться. Я довольно быстро забеременела, но на учёт встала поздно, потому что переехала в Россию из стран СНГ, и у меня были проблемы с регистрацией. Из-за проволочек с документами встала на учёт только на 20 неделе беременности. Я прошла все анализы, как и положено, но почему-то исследование на инфекции потерялось. В больнице успокоили и сказали, что результаты, скорее всего, где-то задерживаются.
На очередном плановом приеме врач неожиданно стала настаивать на том, что супругу срочно нужно пройти анализ на инфекции. Я не могла понять, в чем дело, стала уточнять, почему такая срочность, и тут она вытащила распечатанные результаты моего анализа на ВИЧ. Он был положительным.
Муж тяжело воспринял новость, но пообещал, что не бросит меня. Утром супруг поехал проходить исследование, и оно оказалось отрицательным. Я обрадовалась и решила, что в моем случае могла быть ошибка — где это видано, чтобы у мужа ВИЧ не нашли, а у меня — нашли. Но повторный анализ подтвердил наличие вируса иммунодефицита. Самое интересное — внешне никаких указаний на то, что у меня вирус, не было. Я чувствовала себя абсолютно нормально.
Я тяжело перенесла новость о заболевании и даже предлагала мужу расстаться, потому что не понимала, как мы сможем дальше жить вместе. Но он отказался и сказал, что никогда меня не бросит. Это очень тронуло.
Врач сразу же подобрала антиретровирусную терапию (АРВТ), чтобы снизить нагрузку. До родов я пила 11 таблеток в день: шесть утром и пять вечером. Это было очень тяжело — приходилось ставить будильники, чтобы не пропустить прием. На 38 неделе мне сделали кесарево, и на свет появилась дочь. Первые полтора месяца она, как и все дети, рожденные от женщин с ВИЧ, принимала специальный антиретровирусный сироп, затем его отменили, а через полтора года сняли с учета в Центре СПИДа. До этого ее несколько раз проверяли на наличие вируса в крови — это стандартный протокол. Но у нее, слава Богу, ВИЧ не оказалось.
О моем диагнозе по-прежнему никто не знает, кроме супруга и лечащего врача — слишком боюсь осуждения со стороны окружающих. Я работаю в ресторанном бизнесе и переживаю, что наше общество пока еще недостаточно толерантно, чтобы адекватно отнестись к моему статусу.
История Виктории
К материнству я шла долго: были проблемы по женской части, поэтому два года лечилась. В больнице назначили множество анализов, они включали исследование на вирус иммунодефицита. Так я узнала о ВИЧ. Мне было всего 22 года и казалось, что мир рухнул, но супруг поддержал и не осудил. Это было для меня особенно важно.
Так как я получила вирус очень давно, это было около 10 лет назад, то с терапией было не так хорошо, как сейчас. И первое время я не пила таблетки. Но они особенно и не требовались, я чувствовала себя нормально — иногда ощущала слабость, но списывала это на общую усталость, потому что тогда активно строила карьеру, только выпустилась из университета и была полна амбиций.
Спустя полгода после постановки диагноза я смогла забеременеть. В Центре СПИДа мне сказали, что я смогу родить здорового ребенка, главное — снизить вирусную нагрузку. Я рожала под капельницей с антиретровирусным препаратом, помимо этого ребенку сразу после рождения давали специальный сироп, в котором тоже есть антивирусные лекарства. Сына поставили на учет в Центре СПИД по перинатальному контакту, а через полтора года сняли, потому что анализы показали отрицательный результат.
Сейчас я принимаю антиретровирусную терапию: у меня удобная схема — всего одна таблетка в день. Я сама попросила инфекциониста назначить мне ее. Раньше пила другие препараты, их было больше, и я часто сталкивалась с побочными симптомами. Это изматывало и постоянно хотелось бросить. Я состою в группе поддержки людей с ВИЧ, там одна из девушек рассказала, что по ее просьбе инфекционист сменила терапию на более комфортный вариант. Когда я узнала об этом, то попробовала завести разговор со своим врачом, и она согласилась.
Я не рассказываю, что у меня ВИЧ. Но приходится сообщать об этом в больницах, и мне хватает негатива от специалистов, поэтому делиться с широкой общественностью я не готова. Несколько раз мне явно хамили медсестры, отправляли в конец очереди, а однажды терапевт отказалась принимать. Это очень больно бьет по самооценке, поэтому стараюсь лишний раз не светить статус.
Я работаю в сфере услуг, делать людей красивыми — это моя страсть, с детства пыталась краситься, как певицы из модных клипов. Но даже на работе, где у меня сложились очень доверительные отношения, никто не знает о диагнозе, к счастью, я не обязана об этом сообщать.
Можно ли родить здорового ребенка при ВИЧ у матери: мнение врача
Врач-инфекционист H-Clinic Екатерина Степанова рассказала, что женщина может родить здорового малыша, несмотря на обнаружение вируса иммунодефицита при беременности. Единственное, что может расстраивать – необходимость принимать препараты всю жизнь.
«Важно понимать, что ВИЧ — не приговор. Антиретровирусная терапия позволяет людям с положительным статусом жить не менее полноценную и продолжительную жизнь, чем людям без вируса иммунодефицита. Главное условие — постоянно принимать специальные препараты. Конечно, осознание того, что таблетки придется пить каждый день на протяжении всей жизни, способно повергнуть в уныние, но наиболее современные схемы АРВТ предполагают всего одну таблетку в день, включающую в себя все три противовирусных препарата. Если не пропускать терапию, число копий вируса в крови снижается до почти нулевых значений, иначе это называется неопределяемой вирусной нагрузкой.
Женщины с ВИЧ могут родить здорового ребенка даже в случае, если ВИЧ обнаружили уже во время беременности. Но, конечно, желательно заранее знать свой ВИЧ-статус, для этого желательно планировать материнство в женской консультации, где медсотрудники назначат анализы, в числе которых есть и исследование на наличие в крови вируса иммунодефицита.
Во время беременности первичный результат может оказаться ложноположительным — поэтому важно заранее объяснять, какие именно назначения вы сделали, и что делать в случае, если анализы на какие-то инфекции окажутся положительными. Некоторые врачи предпочитают делегировать всю неприятную часть работы коллегам из Центров СПИД — государственных учреждений, созданных специально для работы с ВИЧ-инфицированными людьми.
Это происходит потому, что сообщить диагноз для специалистов оказывается едва ли не большим стрессом, чем для пациентов. Они идут на манипуляции и говорят, что результаты анализов потерялись, просят пересдать. И многие женщины не доходят повторно, потому что не осознают, насколько для здоровья будущего ребенка важно вовремя диагностировать ВИЧ у матери.
В России существует специальный медицинский протокол, который регламентирует правила профилактики ВИЧ от матери ребенку. Он состоит из трех этапов:
АРВ-терапия, которую женщина принимает до родов. Первый раз анализ на ВИЧ женщина сдает в начале беременности: на 14 неделе. Если результат положительный, она пересдает анализ повторно, уже методом ПЦР. Если исследование подтверждает ВИЧ, ее отправляют в Центр СПИД. Инфекционист подбирает для нее терапию, чтобы снизить количество копий вируса в крови до минимального. Современные препараты помогают сделать это в кратчайшие сроки — до 30 дней. Через месяц будущую маму снова отправляют на сдачу анализов, на основании которых инфекционист принимает решение, нужно ли менять схему терапии.
В последний раз на ВИЧ беременная проверяется в последнем триместре на 34-36 неделе: на основе результатов врач делает рекомендации, с которыми ее отправляют на роды. Если вирусная нагрузка полностью подавлена, женщина рожает естественным способом, если ВИЧ выявили поздно, и лечение не успело снизить количество вируса в крови, то врачи рекомендуют делать кесарево сечение.
Самое опасное, если женщина получает ВИЧ-инфекцию во время беременности. Такое возможно, даже если у нее постоянный партнер, который уже давно инфицирован. Дело в том, что далеко не каждый секс приводит к передаче вируса, на это влияет множество факторов, в частности, какое количество копий в крови у супруга/парня. Поэтому очень важно, чтобы оба родителя сдавали анализы на ВИЧ при планировании беременности.
Противовирусная капельница в родах. Капельница при родах особенно актуальна для женщин, которые не знали о своей ВИЧ-инфекции до беременности. А вот в отношении будущих мам, принимавших терапию до и во время беременности, необходимость капельницы сейчас обсуждается во врачебном сообществе. Некоторые специалисты говорят о том, что при подавленной вирусной нагрузке нет нужды в дополнительной профилактике во время родов.
Противовирусная профилактика для новорожденных. Сразу после родов у малыша берут ПЦР-тест на ВИЧ, чтобы проверить, передался ли вирус в утробе матери. После этого ему назначают специальный сироп, который состоит из одного или трех антиретровирусных препаратов — в зависимости от того, какая вирусная нагрузка была у матери.
Если результаты ПЦР-теста сразу после рождения и в четыре месяца показывают отрицательный результат, то ребенок здоров. Тем не менее, малыша наблюдают в Центре СПИДа по перинатальному контакту до тех пор, пока из его крови полностью не исчезнут материнские антитела к ВИЧ.
Зачастую женщины с ВИЧ более ответственно подходят к своему здоровью: они планируют и готовятся к рождению ребенка, принимают фолиевую кислоту, йод, лечат анемию, обследуются у гинеколога, делают прививки. При этом я считаю, что медицинский минимум для любой женщины при вступлении в отношения — сдавать тест на ВИЧ. Это касается и планирования беременности. Чем раньше вы узнаете о наличии ВИЧ-инфекции, тем быстрее начнете решение. К тому же, если партнер начнет принимать терапию и подавит вирусную нагрузку, то он не сможет передать ВИЧ, а значит зачатие пройдет без стресса».