Врач-косметолог Жукова: как продлить молодость, зная свой тип старения

Появление морщин, пигментации и других признаков возраста — процесс естественный и, к сожалению, неизбежный. Однако все стареют по-разному. Многое зависит от морфотипа лица. Всего их четыре. В России для большинства людей характерен деформационный тип старения, примерно по 10% имеют мелкоморщинистый, усталый и мускульный. Еще процентов 15-20 приходится на комбинированный вариант. Чем они отличаются и как это влияет на выбор процедур и домашнего ухода, порталу «Страсти» рассказала врач-косметолог Клиники Ильи Труханова в Куркино («КИТ») Татьяна Жукова.

Деформационный тип старения

Чаще всего такие люди имеют избыток подкожно-жировой клетчатки и довольно плотную кожу. С возрастом у них меняются контуры лица — оно отекает и начинает провисать, что приводит к образованию «второго подбородка», «брылей», «мешков» под глазами и нависающих верхних век.

В качестве профилактики рекомендуется принимать лимфодренажные препараты и липолитики, а также использовать процедуры, которые помогают подтянуть кожу:

• массаж лица для укрепления мышц

• ультразвуковой SMAS-лифтинг

• микротоки

• фракционный фототермолиз.

Мелкоморщинистый тип старения

У представителей этого морфотипа кожа предрасположена к сухости, поэтому образуется множество мелких морщин в области глаз, на щеках и около губ, но при этом она не склонна к провисанию, что позволяет долго сохранять четкий овал лица.

Таким людям рекомендуется выбирать процедуры, стимулирующие синтез коллагена, помогающие восполнить дефицит влаги и подкожной-жировой клетчатки, а также усиливающие защиту от ветра, мороза и ультрафиолета:

• биоревитализация

• плазмотерапия

• инъекции ботулотоксина А

• контурная пластика с использованием филлеров на основе гиалуроновой кислоты.

Усталый тип старения

Часто встречается у худощавых людей. В этом случае возрастные изменения проявляются повышенным птозом (провисанием) кожи и изменением цвета лица — кожа становится более тусклой, образуются «синяки» под глазами, опускаются уголки глаз и уголки губ. Лицо выглядит уставшим, а взгляд угрюмым. Связано это зачастую с нарушением микроциркуляции крови и снижением эластичности кожи.

Рекомендуются витаминизирующие процедуры, а также улучшающие лимфоток и повышающие тонус кожи:

• микроигольчатый RF-лифтинг

• лазерное омоложение

• мезотерапия

• пилинги.

Мускульный тип старения

В этом случае у людей хорошо развиты мимические мышцы, а подкожно-жировой клетчатки немного, поэтому они стареют медленнее других. С возрастом лицо «усыхает», появляются выраженные носогубные складки, крылья носа утолщаются, кожа при этом остается ровной, хотя и склонной к пигментации.

Процедуры должны быть направлены на укрепление коллагено-эластинового каркаса кожи, поддержание тонуса мышц лица:

• инъекции ботулотоксина А

• микронидлинг

• фотоомоложение

• контурная пластика с использованием филлеров на основе гиалуроновой кислоты.