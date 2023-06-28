Шея выдает возраст: пластический хирург Гогиберидзе о процедурах, способных остановить старение

Список анти-эйдж процедур пополняется ежегодно. Косметология и пластическая хирургия не стоят на месте, предлагая пациентам всё более новые и современные методики. Что такое платизмопластика, кому подходит процедура и спасёт ли она от возрастных изменений? Об этом порталу «Страсти» рассказал ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время красоты» Отари Гогиберидзе.

Платизмопластика, также известная как операция по подтяжке шеи, является популярной косметической процедурой, которая может улучшить внешний вид области шеи. Она включает в себя удаление излишков жира и кожи с шеи, подбородочной области, чтобы придать ей более контурный, четкий вид.

Время против красоты: предотвращение преждевременного старения шеи

Шея — одна из первых зон нашего тела, на которой появляются признаки старения. Причиной этого является мышца платизма, расположенная в центре шеи. Она простирается от нижней границы ключиц до нижней челюсти.

«Эта специфическая мышца, довольно обширная и тонкая, не соединяется с костями. Поэтому с годами она теряет свою эластичность, упругость. Кроме того, из-за отсутствия сальных желез и жировых отложений кожа в этой области часто бывает сухой, морщины начинают появляться раньше», - поясняет пластический хирург.

Что же можно сделать, чтобы шея выглядела молодой и красивой?

Обновление шеи: что предпринять

Если вы недовольны текстурой и качеством кожи шеи, или на ней появились морщины, лучше всего начать с визита к косметологу. Однако если речь идет о более серьезных проблемах, таких как жировые отложения на шее, подбородке, «двойной подбородок», то потребуется помощь пластического хирурга.

Липосакция

Чтобы избавиться от лишнего жира, страшного «двойного подбородка», подойдет липосакция. Эта процедура включает в себя вакуумный отсос, который удаляет жир через небольшие разрезы. Кожа заметно подтягивается, при условии соблюдения инструкций врача и ношения специальной эластичной повязки.

Когда речь идет о стареющей коже, липосакция должна проводиться вместе с smas-лифтингом. В отличие от молодой, стареющая кожа не будет сокращаться естественным образом.

Платизмопластика: мини-лифтинг

Вертикальные тяжи на шее могут быть вызваны недостатком жира. Чтобы исправить это, необходимо провести платизмопластику или подтяжку мышц. Хотя это сложная процедура, разрез делают небольшой, а период восстановления короткий. Синяки на шее можно скрыть шарфом и вернуться к работе на следующий день после процедуры, поясняет доктор.