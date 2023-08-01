Врач-косметолог Дудина: вся правда о коллагене и его влиянии на кожу
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Коллаген сейчас содержится в большинстве косметических средств, даже в бюджетных, но насколько он эффективен – вопрос. Какая косметика может оказаться бесполезной, а какая действительно поможет коже выглядеть моложе, а также имеет ли смысл делать инъекции коллагена или лучше выбрать более продвинутый «коктейль», порталу «Страсти» рассказала врач-косметолог Клиники Ильи Труханова («КИТ») Анна Дудина.
Коллаген — один из ценных белков и основной «строительный материал» для многих тканей человеческого организма. Он обеспечивает эластичность кожи и красивое состояние волос, здоровье костей, суставов и сухожилий, и, если одним словом, молодость.
Сами коллагеновые волокна производятся клетками, которые находятся в средних слоях эпидермиса — фибробластами. Однако со временем естественный синтез коллагена замедляется, что нарушает и структуру волокон. Это приводит к потере упругости и эластичности кожи, а со временем — к образованию морщин, неровному рельефу кожи и другим признакам старения.
Анна Дудина
Врач-косметолог Клиники Ильи Труханова («КИТ»)
Существует несколько видов коллагена:
• Морской коллаген — его получают из раковин моллюсков и чешуи рыб. По составу аминокислот он наиболее близок человеческому, поэтому обладает очень высокой эффективностью — быстро проникает внутрь кожи и запускает выработку организмом собственного коллагена.
• Животный коллаген — производится из хрящей, кожи и суставов рогатого скота, свиней и птиц. Его получить проще всего, поэтому такая косметика стоит дешевле. Но молекула животного коллагена достаточно крупная, а это не дает ей полноценно преодолеть внешнюю защиту кожи, что сказывается и на эффективности косметических средств.
• Растительный коллаген — содержит в себе фитоэстрогены, которые считаются аналогами женских половых гормонов, что обеспечивает средствам на их основе наиболее мощный омолаживающий эффект. Но это не совсем коллаген, а скорее растительные протеины. Тем не менее они хорошо усваиваются кожей, легко проникают в глубокие слои и помогают естественной выработке коллагена и эластина.
Для усиления увлажняющего и подтягивающего эффекта в состав средств с коллагеном производители могут добавлять и другие компоненты — гиалуроновую кислоту, витамины, различные кислоты, вытяжки лекарственных трав и т.д. Однако быстрее всего стимулировать выработку собственного коллагена позволяют инъекционные процедуры — введение препаратов на основе коллагена непосредственно в дерму (коллагенотерапия).
В современной косметологии коллагенотерапия применяется не только как самостоятельная омолаживающая процедура, но и в качестве подготовительного этапа перед пластической операцией, а также для усиления эффекта и более быстрого восстановления после лазерной шлифовки или микроигольчатого RF-лифтинга.
В ситуациях, если кожа значительно повреждена, истончена или обезвожена, рекомендуется в первую очередь увлажнить ее с помощью биоревитализации. Это внутрикожное введение комплекса, состоящего из гиалуроновой кислоты, витаминов и пептидов. Такие «коктейли» дают мощнейший заряд коже, позволяя в дальнейшем улучшить и синтез коллагена при введении уже непосредственно инъекционного коллагена.
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