Врач-косметолог Дудина: вся правда о коллагене и его влиянии на кожу

Существует несколько видов коллагена:

• Морской коллаген — его получают из раковин моллюсков и чешуи рыб. По составу аминокислот он наиболее близок человеческому, поэтому обладает очень высокой эффективностью — быстро проникает внутрь кожи и запускает выработку организмом собственного коллагена.

• Животный коллаген — производится из хрящей, кожи и суставов рогатого скота, свиней и птиц. Его получить проще всего, поэтому такая косметика стоит дешевле. Но молекула животного коллагена достаточно крупная, а это не дает ей полноценно преодолеть внешнюю защиту кожи, что сказывается и на эффективности косметических средств.

• Растительный коллаген — содержит в себе фитоэстрогены, которые считаются аналогами женских половых гормонов, что обеспечивает средствам на их основе наиболее мощный омолаживающий эффект. Но это не совсем коллаген, а скорее растительные протеины. Тем не менее они хорошо усваиваются кожей, легко проникают в глубокие слои и помогают естественной выработке коллагена и эластина.

Для усиления увлажняющего и подтягивающего эффекта в состав средств с коллагеном производители могут добавлять и другие компоненты — гиалуроновую кислоту, витамины, различные кислоты, вытяжки лекарственных трав и т.д. Однако быстрее всего стимулировать выработку собственного коллагена позволяют инъекционные процедуры — введение препаратов на основе коллагена непосредственно в дерму (коллагенотерапия).

В современной косметологии коллагенотерапия применяется не только как самостоятельная омолаживающая процедура, но и в качестве подготовительного этапа перед пластической операцией, а также для усиления эффекта и более быстрого восстановления после лазерной шлифовки или микроигольчатого RF-лифтинга.

В ситуациях, если кожа значительно повреждена, истончена или обезвожена, рекомендуется в первую очередь увлажнить ее с помощью биоревитализации. Это внутрикожное введение комплекса, состоящего из гиалуроновой кислоты, витаминов и пептидов. Такие «коктейли» дают мощнейший заряд коже, позволяя в дальнейшем улучшить и синтез коллагена при введении уже непосредственно инъекционного коллагена.

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