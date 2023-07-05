Приближают смерть и старость: названы четыре категории продуктов, которые лучше заменить

Есть четыре категории продуктов, которые в буквальном смысле приближают смерть и старость. О них рассказала терапевт Камила Исаева: врач посоветовала, от чего лучше отказаться.

В первую очередь, речь идет об ароматизаторах, консервантах, красителях, а также загустителях. На кожу очень сильно влияет сахар: его употребление в конечном итоге приводит к разрушению коллагена и уменьшению эластичности.

Во вторую очередь следует отказаться от сосисок и колбас – они увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, которые стоят на первом месте среди причин смерти в мире. Данные продукты повышают холестерин, вызывают диабет и колоректальный рак.

В-третьих, важно отказаться от приготовленных в скороварке или на гриле продуктов, а также жареной пищи, пишет Life.ru. При нагревании или контакте с пламенем продукты выделяют канцерогенные соединения.

Четвертая категория небезвредных продуктов – алкоголь. Врач привела исследование, согласно которому, у людей, которые регулярно пьют, болезнь Альцгеймера развивается на 4,8 года раньше, чем у тех, кто равнодушен к спиртному.

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