VR-художница Олеся Довлатова раскрыла, какие доходы приносит цифровое искусство

VR-художница Олеся Довлатова рассказала сайту «Страсти», что цифровое искусство давно перестало быть только для души и может приносить хороший доход. По ее словам, в ближайшем будущем особенно востребованными станут специалисты, которые умеют работать на стыке творчества и технологий.

Как отметила Олеся, в настоящее время существует несколько направлений, которые приносят доход: живые VR-шоу на мероприятиях и фестивалях, персональные заказы на VR-картины, создание контента для рекламы и клипов с использованием VR и ИИ, а также участие в коммерческих проектах для брендов и крупных событий.

«Но при этом я всегда говорю, что в основе должна быть любовь к делу. Если заниматься только ради денег, работы будут пустыми, без энергии. Когда вкладываешь в проект свою идею, эмоцию и личную историю — именно тогда он цепляет людей, и уже потом находит свою коммерческую ценность. Для меня это баланс: и творчество для вдохновения, и проекты, которые позволяют развивать это направление как профессию», - пояснила художница.

Олеся также предположила, что в ближайшем будущем особенно востребованными станут:

VR- и AR-художники, создающие интерактивные виртуальные миры и перформансы;

Художники, работающие с ИИ, способные направлять нейросети и превращать генерацию в авторское высказывание;

Медиа-художники, комбинирующие видео, звук, 3D и программирование для иммерсивных проектов; дизайнеры интерактивного опыта, создающие арт-пространства, где зритель — полноценный участник.

Говоря о доходах, Довлатова призналась, что ее работы, неоднократно выставлялись и продавались как напрямую, так и на аукционах.

«Стоимость зависит от формата — это может быть VR-картина, NFT-версия или полноценный перформанс с созданием произведения вживую. Самая высокая цена, за которую ушла моя работа, была в рамках персонального заказа — около 300 тысяч рублей за VR-шоу с созданием картины, которая затем осталась у заказчика. Самая скромная — примерно 35 тысяч рублей за небольшую цифровую работу в NFT-формате», - поделилась Олеся Довлатова.

Интервью с Олесей Довлатовой о том, как создаются уникальные трехмерные шоу в реальном времени, и других секретах профессии VR-художника читайте здесь