«Возможности нейросетей растут с каждым месяцем»: VR-художница раскрыла секреты профессии будущего
© Фото из личного архива Олеси Довлатовой
С развитием современных технологий начали появляться профессии, о которых еще несколько лет назад можно было прочитать только в фантастических книгах. Одна из них – VR-художник. Часто этих пока еще редких в России специалистов называют дизайнерами виртуальных миров. Они создают выдуманную реальность, в которую можно погружаться при помощи специальных устройств: VR-очков, шлемов, перчаток, экранов. Художники по всему миру организуют выставки трехмерных произведений, которых не существует в реальном времени и даже продают свои работы на аукционах.
Сайт «Страсти» пообщался с представительницей профессии будущего VR-художницей Олесей Довлатовой и выяснил, как создаются уникальные трехмерные шоу и картины в реальном времени, действительно ли цифровое искусство приносит деньги и в каких еще сферах жизни применяют VR.
Олеся, расскажите, пожалуйста, о себе нашим читателям. Можете простыми словами описать, чем вы занимаетесь?
Я VR-художница и создатель живых VR-шоу. Проще говоря, я рисую картины не на холсте, а прямо в виртуальном пространстве, где вместо кистей — VR-шлем и контроллеры. Это похоже на магию: зрители видят, как прямо на их глазах в воздухе рождаются объёмные картины, фантазийные миры и персонажи. Я выступаю на крупных мероприятиях, провожу мастер-классы и обучаю людей создавать искусство в виртуальной реальности, соединяя технологии, фантазию и живую энергетику сцены, выступаю как спикер с лекциями о VR и новых технологиях.
Как вы пришли к созданию произведений в виртуальной реальности? И чем занимались до этого?
К виртуальной реальности я пришла из традиционного творчества и работы с визуальным контентом. Я всегда искала способы сделать искусство более живым и вовлекающим, а когда в 2019 году впервые попробовала VR-рисование, поняла, что это именно та среда, где можно полностью погрузить зрителя в созданный мир. До этого я работала в классических техниках, изучала дизайн, фотографию и цифровую графику, экспериментировала с медиаформатами. Но VR оказался для меня тем инструментом, который объединил всё: художественное видение, технологии и возможность выступать в формате живого перформанса, когда процесс создания — это уже само шоу.
Вы участвовали в шоу «Лучше всех» на Первом канале. Что это был за выпуск, что требовалось делать? Как вас пригласили?
Да, это был один из самых ярких телевизионных опытов в моей карьере, но не первый. До этого я выступала на главной сцене в Казани, на «Дне Республики Татарстан» и многих других значимых событиях в России и ОАЭ. Команда программы «Лучше всех» на Первом канале нашла мои работы и перформансы в интернете — им понравилась идея показать детям и родителям, что искусство может рождаться прямо в виртуальном пространстве. Мне предложили выйти на сцену и вживую нарисовать картину в VR, чтобы зрители увидели процесс: как в воздухе появляются линии, формы и цвета, а постепенно вырастает целый фантазийный мир.
Сразу согласились?
Конечно, я сразу согласилась — это была прекрасная возможность познакомить широкую аудиторию с VR-искусством. Атмосфера на съёмках была очень тёплой, а реакция детей и ведущего — живой восторг. Думаю, этот момент для многих стал первым знакомством с таким форматом творчества.
Над чем работаете сейчас?
Сейчас я развиваю сразу несколько направлений. Во-первых, готовлю новые VR-шоу для форумов и фестивалей в Москве. Во-вторых, работаю над серией VR-произведений, вдохновлённых русской культурой и фольклором, чтобы показать, как традиционные образы могут звучать современно в цифровой среде. Так же в составе студии по генерации видео контента совместно с искусственным интеллектом создаем клипы, в частности, для Прохора Шаляпина, участвуем и выигрываем конкурсы по ИИ. Возможности нейросетей растут с каждым месяцем, и мы идём в ногу со временем, используя для создания ИИ-видео самые передовые технологии, сочетая их с авторским художественным стилем и режиссёрским подходом.
Расскажите поподробнее о работе с Прохором Шаляпиным. Вы знакомы лично?
Да, мы знакомы лично — встречались в студии, когда работали над клипом «Русская душа», совместной песней Прохора Шаляпина и Анны Калашниковой.
Какие пожелания были у артистов? Что от них требовалось на съемочной площадке? И в чем заключалась ваша задача?
Со стороны артистов — искренняя подача и готовность к новым форматам, со стороны студии — поиск визуального языка, который смог бы подчеркнуть характер песни и придать ей современное звучание.
Главное пожелание Прохора и Анны заключалось в том, чтобы сохранить национальный колорит и эмоциональную силу композиции, но при этом показать её свежо, с элементами современной эстетики.
Мы начали с живых студийных съёмок, фиксируя эмоции и пластику артистов, а затем сгенерировали цифровые миры и визуальные эффекты с помощью искусственного интеллекта. Важно было найти баланс между реальным и виртуальным, чтобы зритель увидел не просто музыкальный клип, а целую историю, в которой органично переплетаются традиция и технологии.
В итоге получился проект, который открыл артистов в новом свете, удивил их поклонников и стал примером того, как ИИ может усиливать живую энергетику исполнителей, превращая песню в яркое визуальное путешествие.
Олеся, к чему стремитесь как специалист?
Как специалист, я стремлюсь объединять искусство, технологии и интерактив, создавая проекты, которые не просто впечатляют визуально, а вовлекают зрителя в творческий процесс и дают почувствовать магию создания.
На цифровом искусстве можно заработать или это все же пока только для души?
Да, на цифровом искусстве, включая VR, можно зарабатывать, и это уже давно не только для души. Существует несколько направлений, которые приносят доход: живые VR-шоу на мероприятиях и фестивалях, персональные заказы на VR-картины, создание контента для рекламы и клипов с использованием VR и ИИ, участие в коммерческих проектах для брендов и крупных событий.
Но при этом я всегда говорю, что в основе должна быть любовь к делу. Если заниматься только ради денег, работы будут пустыми, без энергии. Когда вкладываешь в проект свою идею, эмоцию и личную историю — именно тогда он цепляет людей, и уже потом находит свою коммерческую ценность. Для меня это баланс: и творчество для вдохновения, и проекты, которые позволяют развивать это направление как профессию.
Вы создаете VR-шоу, рисуя в реальном времени. Заранее готовитесь, знаете, что будет изображено?
Обычно у меня есть концепция и образы, которые я хочу воплотить, особенно если шоу создаётся под конкретную тему мероприятия или бренда. Я продумываю цветовую палитру, композицию, настроение — это своего рода сценарий картины.
Но само рисование в реальном времени всегда оставляет место для импровизации. Я люблю реагировать на атмосферу зала, музыку, реакцию зрителей. Иногда в процессе рождаются новые детали, которых не было в плане, и именно они делают работу живой и уникальной.
Поэтому я всегда говорю: VR-шоу — это не просто картинка, это живой диалог между мной, пространством и аудиторией, где результат каждый раз неповторим.
Чем вдохновляетесь при создании перформансов?
Вдохновение я черпаю из нескольких источников. Во-первых, из природы — меня всегда завораживает её масштаб, форма, игра света, и я стараюсь передать это ощущение в виртуальном пространстве. Во-вторых, из культурного наследия: русские сказки, орнаменты, народные мотивы часто становятся отправной точкой для моих работ, особенно когда я создаю проекты, соединяющие традицию и цифровую эстетику.
И, конечно, меня вдохновляют люди и их эмоции. Когда вижу, как зрители реагируют на картину, как в их глазах появляется удивление или радость, это даёт огромный заряд энергии и желание придумывать новые миры.
По сути, каждый перформанс — это сплав личных впечатлений, культурных символов и живой энергии момента.
Опишите, как проходит ваш обычный рабочий день?
Мой день начинается с подготовки — проверяю оборудование, обновляю софт, собираю визуальные идеи. Дальше — творческая часть: работаю над VR-картинами, репетирую шоу, тестирую новые приёмы. Параллельно — встречи с заказчиками и работа над видео и рекламой с ИИ. Вечером часто провожу мастер-классы или выступаю на ивентах. График гибкий, и каждый день приносит что-то новое.
Уже сейчас ИИ по запросам пользователей создает различные иллюстрации. Для этого даже необязательно уметь рисовать. В чем заключается ваша задача как VR-художника?
ИИ действительно может сгенерировать картинку по запросу, но задача VR-художника — в другом. Я не просто создаю изображение, а погружаю зрителя в процесс рождения искусства здесь и сейчас. В моих перформансах важен живой момент — эмоция, взаимодействие с пространством, реакция аудитории. Кроме того, VR даёт возможность работать в объёме и движении: я создаю трёхмерные картины, в которые можно буквально «зайти» и рассмотреть с разных сторон. Это сочетание техники, художественного видения и импровизации, которое ИИ пока не способен воспроизвести вживую. Моя задача — соединить технологии и творчество так, чтобы зритель не просто увидел результат, но и прочувствовал путь его создания.
Какие профессии среди художников будут наиболее востребованы в ближайшем будущем?
В ближайшем будущем особенно востребованными станут художники, которые умеют работать на стыке искусства и технологий. Это:
- VR- и AR-художники, создающие интерактивные виртуальные миры и перформансы.
- Художники, работающие с ИИ, способные направлять нейросети и превращать генерацию в авторское высказывание.
- Медиа-художники, комбинирующие видео, звук, 3D и программирование для иммерсивных проектов.
- Дизайнеры интерактивного опыта, создающие арт-пространства, где зритель — полноценный участник.
Главный тренд — умение не просто владеть инструментами, а соединять их с личным стилем и смыслом, чтобы технология усиливала искусство, а не подменяла его.
Олеся, а кто вы профессии? Какое у вас образование?
По образованию я архитектор с 12-ти летним стажем, но моё обучение не ограничивалось только вузом — большую часть навыков я получила через самостоятельную практику, эксперименты с медиаформатами и постоянное освоение новых инструментов, включая VR и ИИ. Я считаю, что в нашей профессии ключевое образование — это непрерывное: технологии развиваются так быстро, что важно постоянно учиться и пробовать новое, сохраняя при этом свой художественный почерк
У вас есть NFT-картины. Как можете описать жанр, в котором вы работаете?
Да, у меня есть NFT-работы, и я бы описала свой жанр как цифровой арт на стыке VR-перформанса, фэнтези и иммерсивного искусства (форма художественного выражения, которая стремится создать у зрителя ощущение полного погружения в произведение, используя свет, звук, изображение или запахи -прим. ред.). В моих работах сочетаются объёмные виртуальные картины, элементы интерактива и живые мотивы. Я использую VR как кисть, создавая трёхмерные пространства, а NFT — как способ зафиксировать эти произведения в цифровом виде и дать им коллекционную ценность.
Это не просто изображения, а целые миры, в которые зритель может «погрузиться» — будь то через VR-шоу, видеоформат или интерактивную галерею.
Продаете свои работы на аукционах? Если не секрет, самая высокая и самая скромная цена на ваши произведения?
Да, мои работы выставлялись и продавались как напрямую, так и на аукционах. Стоимость зависит от формата — это может быть VR-картина, NFT-версия или полноценный перформанс с созданием произведения вживую. Самая высокая цена, за которую ушла моя работа, была в рамках персонального заказа — около 300 тысяч рублей за VR-шоу с созданием картины, которая затем осталась у заказчика. Самая скромная — примерно 35 тысяч рублей за небольшую цифровую работу в NFT-формате. Я стараюсь, чтобы мои проекты были доступны в разном ценовом диапазоне — от коллекционных мини-работ до масштабных арт-инсталляций.
Олеся, где еще можно применить технологии VR, кроме творчества?
VR — это инструмент с огромным потенциалом, и сферы его применения выходят далеко за рамки искусства. Его используют в образовании — для иммерсивного обучения, когда студенты «погружаются» в исторические события, лаборатории или производственные процессы. В медицине — для тренировки хирургов, реабилитации пациентов и терапии фобий. В архитектуре и дизайне — чтобы заказчики могли «прогуляться» по будущему зданию или интерьеру ещё до начала строительства. В промышленности — для моделирования и тестирования сложных процессов без риска и лишних затрат. В развлечениях — от игр и кино до тематических парков и спортивных симуляторов.
По сути, VR — это мост между идеей и опытом, который можно прожить. И я уверена, что с каждым годом эти технологии будут проникать во всё больше сфер нашей жизни.
Наш сайт называется «Страсти», а что для вас страсть?
Для меня страсть — это внутренняя энергия, которая не даёт остановиться, даже когда трудно. В творчестве страсть — это момент, когда я полностью погружаюсь в процесс и теряю ощущение времени, когда каждая деталь, каждый штрих наполнен смыслом и эмоцией. Это сила, которая заставляет браться за новые проекты, учиться, рисковать и искать необычные решения. Страсть — это то, что делает работу не просто профессией, а образом жизни.