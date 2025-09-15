«Возможности нейросетей растут с каждым месяцем»: VR-художница раскрыла секреты профессии будущего

С развитием современных технологий начали появляться профессии, о которых еще несколько лет назад можно было прочитать только в фантастических книгах. Одна из них – VR-художник. Часто этих пока еще редких в России специалистов называют дизайнерами виртуальных миров. Они создают выдуманную реальность, в которую можно погружаться при помощи специальных устройств: VR-очков, шлемов, перчаток, экранов. Художники по всему миру организуют выставки трехмерных произведений, которых не существует в реальном времени и даже продают свои работы на аукционах.

Сайт «Страсти» пообщался с представительницей профессии будущего VR-художницей Олесей Довлатовой и выяснил, как создаются уникальные трехмерные шоу и картины в реальном времени, действительно ли цифровое искусство приносит деньги и в каких еще сферах жизни применяют VR.

Олеся, расскажите, пожалуйста, о себе нашим читателям. Можете простыми словами описать, чем вы занимаетесь?

Я VR-художница и создатель живых VR-шоу. Проще говоря, я рисую картины не на холсте, а прямо в виртуальном пространстве, где вместо кистей — VR-шлем и контроллеры. Это похоже на магию: зрители видят, как прямо на их глазах в воздухе рождаются объёмные картины, фантазийные миры и персонажи. Я выступаю на крупных мероприятиях, провожу мастер-классы и обучаю людей создавать искусство в виртуальной реальности, соединяя технологии, фантазию и живую энергетику сцены, выступаю как спикер с лекциями о VR и новых технологиях.

Как вы пришли к созданию произведений в виртуальной реальности? И чем занимались до этого?

К виртуальной реальности я пришла из традиционного творчества и работы с визуальным контентом. Я всегда искала способы сделать искусство более живым и вовлекающим, а когда в 2019 году впервые попробовала VR-рисование, поняла, что это именно та среда, где можно полностью погрузить зрителя в созданный мир. До этого я работала в классических техниках, изучала дизайн, фотографию и цифровую графику, экспериментировала с медиаформатами. Но VR оказался для меня тем инструментом, который объединил всё: художественное видение, технологии и возможность выступать в формате живого перформанса, когда процесс создания — это уже само шоу.