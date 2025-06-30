«От себя не убежишь»: Сергей Романович о возвращении в кино, пережитом хейте, религии и отношениях с женой

Как расставлены Ваши приоритеты в профессии сейчас: Вы охотно беретесь за каждое предложение, или по-прежнему отказываетесь от фильмов с постельными сценами? Можно ли Вам играть злодеев?

К предложениям я отношусь трепетно и первым делом смотрю на ансамбль: кто режиссер, кто продюсер, кого планируют утверждать из актеров. Для меня сейчас важно, чтобы проект, в котором я снимаюсь, мог стать настоящим событием. А такое случается, когда в проекте собирается классная компания.

Таких жестких и категоричных стоп-факторов, как раньше, у меня сейчас нет. Постельных сцен после возвращения не было. Я все же считаю, что выразить любовь или страсть в кадре можно и без этого. Поэтому буду смотреть по факту.

Злодеев играть можно, у меня сейчас как раз стартует проект, где я чуточку злодей.

Сергей, в начале карьеры Вы отказывались от предложения Александра Цекало сняться в его проекте. Затем Вы отказались от съемок в нашумевшем «Слове пацана» по религиозным причинам. Вы никогда не жалели об упущенных возможностях? Все-таки после сериала Жоры Крыжовникова у актеров карьера пошла в гору.

Меня могли и не утвердить на «Слово пацана». Поэтому тут важно уточнить, что меня приглашали на пробы, и всё моё сожаление, которое я потом выражал на видео, было связано с ощущением упущенной возможности. Типа, а вдруг? Ведь я точно знаю, что образ дворового пацана для меня очень органичен. Поэтому, да, на тот момент я жалел и очень переживал на эту тему. Особенно, когда надо мной начали издеваться и подшучивать. Но если бы не вся эта история вокруг «Слова пацана», мне кажется, так сильно мой актерский огонь не разгорелся бы. Вся эта шумиха вокруг проекта лишь оголила то, что я уже не был способен прятать — мою любовь к кино.

Рассказав о возможных съемках в «Слове пацана», Вы столкнулись с хейтом. Какой была Ваша реакция, и что помогло пережить этот период?

Первое время меня жестко бомбило. Когда я видел все эти комментарии, издёвки, во мне вскипала самая настоящая ярость. В какой-то момент я наткнулся на один из пародийных роликов, где в комментариях смеялся Ваня Янковский. Для меня это было последней каплей. Я был очень зол, и мне было обидно. Я написал ему в соцсети и высказал своё негодование. До этого мы не были знакомы и никогда не пересекались на съемках. Он попросил мой номер, набрал и мы с ним поговорили. После разговора я понял, что моя злость зашла слишком далеко и нужно начать относиться к этому с юмором, чтобы вырулить ситуацию в свою пользу. Поэтому я сбросил всё напряжение и начал смеяться с этой ситуации. Можно сказать, Ваня, сам того не зная, помог мне разговором переиграть всё более экологично. Спасибо ему за это!

Вы получили известность благодаря сериалу «Чернобыль. Зона отчуждения», который вышел в 2011 году. Как Вы изменились за 14 лет? От чего из прошлого пришлось отказаться?

Господи, мне кажется, за эти 14 лет я прожил сразу несколько жизней. Мы с женой часто смеемся, что моя жизнь как множественные личности Билли Миллигана (американский гражданин, один из самых известных людей с диагнозом «множественная личность» в истории психиатрии, прим. «Страсти»). Где я только не жил и чем только не занимался! У меня был период, когда я отказывался от всего, что когда-либо любил: кино, танцы, музыка, актерство. Но от себя не убежишь, только если не жить в постоянной лжи самому себе. Я понял, что больше не готов отказываться от того, к чему лежит моя душа.

Часто вспоминаете съемки в «Чернобыле»? Популярность, поклонники, первые большие гонорары — все это не вскружило Вам голову?

Честно, не помню. По крайней мере, мое ближайшее окружение никогда не давало такую обратную связь, что я начал звездить. Я всегда стараюсь поступать по справедливости и жить в тотальном согласии с самим собой. И все мои конфликты или недопонимания всегда были связаны только с отстаиванием интересов. Я очень остро реагирую на любую попытку посягнуть на мои личные границы.

Еще один Ваш знаковый проект — это, безусловно, «Экипаж» с Владимиром Машковым, который признавался, что ему было страшно на съемках. А как насчет Вас? Какой момент в фильме-катастрофе дался труднее всего, удалось ли избежать травм?

Я любитель экстрима и в кино большую часть трюков стараюсь выполнять сам. Поэтому я кайфовал, когда приходилось участвовать в сложных трюковых сценах со взрывами и прочими спецэффектами. Труднее всего давались драматические сцены. Когда ты должен войти в состояние не за кадром, а прямо здесь и сейчас. Когда твои слезы и все твои переживания должны родиться прямо по ходу сцены. Такое мне всегда дается труднее, чем любой сложный каскадёрский трюк.