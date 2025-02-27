«Вплоть до уголовной ответственности»: в Госдуме согласились с необходимостью регулировать работу психологов

20 февраля в Государственную думу был внесен проект федерального закона «Об основах регулирования психологической деятельности», устанавливающий определение психологической помощи и набор требований к тем, что намерен работать в сфере терапии и консультирования. Данная мера является абсолютно правильной и своевременной, заявил в беседе с сайтом «Страсти» депутат Андрей Свинцов.

«Деятельность психологов нужно приравнивать к медицинской деятельности. Может быть, не заставлять их получать полноценное медицинское образование — но, в любом случае, то образование, которое сегодня дают психологам, требует реальной переоценки и переосмысления. Потому что мы наблюдаем регулярно выступления различных одиозных товарищей разного пола, и мужчин, и женщин, которые себя называют психологами, причем через тире: психолог-таролог, психолог-астролог и так далее. И они совмещают какие-то околомошеннические действия с реальной, фактически профилактической помощью нашим гражданам», — считает Андрей Николаевич.

Специалисты данного профиля, отмечает он, воспринимаются людьми как врачи и помогают улучшать психическое и физиологическое состояния организма, которые всегда неразрывно связаны. В связи с этим они несут ответственность за здоровье своих клиентов, но не имеют достаточных навыков и могут нести угрозу.

«Когда у психолога образование какой-то онлайн-школы, не имеющей ну просто ничего общего с реальной психологией, а просто выдающей дипломы первым попавшимся в объектив видеокамеры на компьютере — это, я считаю, просто недопустимо и крайне опасно», — подчеркнул парламентарий.

Более того — Андрей Николаевич уверен, что необходимо провести оценку компетенций тех, кто уже успел получить образование и занимается практикой.

«Я считаю, что нужно создать при Минздраве отдельную комиссию, которая будет анализировать все ранее выданные дипломы непосредственно через глубокое собеседование с их обладателями. И все, кто не пройдут эту комиссию, психологами себя называть не смогут. И, соответственно, если они будут это делать в своей рекламе, то за это, я считаю, нужно будет уже вплоть до уголовной ответственности», — сказал Свинцов.

Как полагает депутат, всплеск любителей причислять себя к психологам является следствием быстрого развития социальных сетей и стремления людей к легкой наживе — именно отсюда, по его мнению, взялись многочисленные коучи, блогеры и «инфоцыгане». При этом 95% тех, кто вращается в данной сфере, являются абсолютно некомпетентными и занимаются «выманиваем денег», подчеркивает Андрей Николаевич.

Ранее депутат Свинцов предложил ввести прогрессивные штрафы за повторные нарушения ПДД.