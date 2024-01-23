«Это непросто»: Евгений Цыганов рассказал о съемках с Юлией Снигирь в «Мастере и Маргарите»

Актер Евгений Цыганов рассказал, что сниматься с женой Юлией Снигирь в «Мастере и Маргарите» было непросто. Соответствующим комментарием он поделился на премьере фильма, которая состоялась в кинотеатре «Октябрь».

На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

«Это непросто. Обнимать незнакомого тебе человека тоже не всегда просто. И делать вид, что он замечательно пахнет. Везде есть свои сложности», - сказал Цыганов.

На вопрос, понравился ли ему сценарий, актер заявил: «Это особенное приключение в том смысле, что я знаю, что это Юлин любимый роман. Мною этот роман очень любим. Герои эти, безусловно, любимые всеми. Во всяком случае теми людьми, кто читал этот роман, как минимум».