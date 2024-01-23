«Это непросто»: Евгений Цыганов рассказал о съемках с Юлией Снигирь в «Мастере и Маргарите»
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Актер Евгений Цыганов рассказал, что сниматься с женой Юлией Снигирь в «Мастере и Маргарите» было непросто. Соответствующим комментарием он поделился на премьере фильма, которая состоялась в кинотеатре «Октябрь».
На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».
«Это непросто. Обнимать незнакомого тебе человека тоже не всегда просто. И делать вид, что он замечательно пахнет. Везде есть свои сложности», - сказал Цыганов.
На вопрос, понравился ли ему сценарий, актер заявил: «Это особенное приключение в том смысле, что я знаю, что это Юлин любимый роман. Мною этот роман очень любим. Герои эти, безусловно, любимые всеми. Во всяком случае теми людьми, кто читал этот роман, как минимум».
Ранее сообщалось, что Снигирь прошла путь от героини клипа до успешной актрисы. Подробнее читайте здесь.