«Впервые столкнулись с таким ажиотажем»: звезда «Аноры» Дарья Екамасова раскрыла секреты съемок

Фильм «Анора» режиссера Шона Бэйкера продолжают активно обсуждать как критики, так и зрители. Кинолента уже получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале и стала «Лучшей картиной» по версии Бостонского общества кинокритиков и Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Портал «Страсти» пообщался с актрисой Дарьей Екамасовой, которая сыграла одну из ролей в проекте, и узнал у нее о всех секретах съемок.

По признанию Дарьи, в фильм она попала случайно. Она отметила, что это было «судьбоносное стечение обстоятельств и профессиональное чутье Шона Бэйкера». Никто не ожидал, что проект будет иметь настолько большой успех и станет одним из главных в 2024 году.

«Мы все впервые столкнулись с таким ажиотажем вокруг картины, где участвуют русские актеры. Любопытно увидеть всю эту махину мировой киноиндустрии в действии. Смотрю на все это как на сказку, которая стала былью. Но в то же время прекрасно понимаю, сколько труда и огромной работы за всем этим стоит. Очень радуюсь за мальчишек, Марка и Юру, вот они реально и буквально покорили Голливуд», — заявила Екамасова.

В фильме Дарья сыграла роль матери главного героя Ивана. Ее образ довольно отрицательный. Женщина показана деспотичной, истеричной и зацикленной на богатстве и престиже. Но, по признанию актрисы, именно такую героиню ей и хотелось давно сыграть.

«Это было очень интересно. Я сыграла именно те качества, которых мне не хватает в жизни. Всегда стараюсь выбирать роли так, чтобы они не повторялись. Например, сейчас я репетирую в театре Маргариту из знаменитого романа Булгакова, а параллельно играю бездомную бомжиху в фильме „Ганди молчал по субботам“, кстати, мы там тоже с Марком Эйдельштейном», — рассказала Дарья.

Поделилась актриса и своими впечатлениями от работы с иностранными коллегами. По ее словам, никаких проблем на съемках не возникало.

«Если брать актеров одного уровня, то ничем не отличаются [русские от иностранных]. Профессионал он и в Африке профессионал. Неважно, где ты родился, важно, где ты пригодился. И ответственный подход к своему делу, гуманный подход к жизни, а как следствие и уважение ко всему окружающему — это абсолютно интернациональные и обязательные качества хорошего актера. Мне в основном везет на компетентных партнеров», — отметила Дарья Екамасова.

Что за фильм «Анора» и почему Юра Борисов может получить за него «Оскар» — читайте на сайте «Страсти».