«Возвращение будет фееричным»: продюсер высказался о возобновлении карьеры Натали

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов прокомментировал новость о том, что певица Натали спустя год после смерти мужа решила возобновить музыкальную карьеру. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Здесь такая же ситуация, наверное, как была у вдовы Пьера Нарцисса Валерии Калачевой. Безусловно, мы теряем родных, близких, друзей. Если долго горевать, то ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому лучшим вариантом для Натали и ее нервной системы является возвращение на сцену. Музыка лечит душевное состояние, для артиста музыка и работа на сцене являются глотком воздуха. Ну и плюс энергия позитива, которую ты отдаешь своему зрителю. Поэтому в случае Натали, она правильно сделала, что решила вернуться», — заявил Дворцов.

Шоумен отметил, что возвращение исполнительницы на сцену станет «фееричным». Он добавил, что в России по-прежнему есть огромное количество фанатов творчества Натали.

«Возвращение будет, я уверен, фееричным. Поговаривают, что она делает какую-то новую программу. Я могу быть уверен, что с этой новой программой она может проехаться по нашей стране в самое ближайшее время. Все-таки хиты ее все любят и помнят. Ну, и, соответственно, я думаю, что по суммам гонораров все останется так же. Может быть, она, конечно, с целью возвращения их немножечко увеличит, буквально в 1−2 раза. <…> Тем более она анонсировала выход в августе новой песни и клипа. Это уже знак того, что она для своего поклонника приготовила огромное творчество», — резюмировал он.

Напомним, супруг певицы Натали музыкальный продюсер Александр Рудин умер 30 июля 2023 года. Звезда призналась, что ее муж не смог оправиться после перенесенного ковида и был в депрессии. Судя по обстоятельствам смерти, 53-летний продюсер совершил суицид.

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