Возрождение рынка: как санкции повлияли на продукты и услуги косметологических клиник

Прошедшие годы стали сложными для российского малого и среднего бизнеса. Сначала предпринимателям пришлось пережить пандемию коронавируса, затем санкции и скачки курса рубля, а многие бренды просто ушли из России. Коммерческий директор группы компаний Magic Technology Никита Щуренков рассказал, что происходит на рынке косметологических услуг и как привлечь новых клиентов в нынешней обстановке.

Многие россияне сейчас экономят на лечении и образовании. Сюда же относится и косметология. Некоторые люди переходят на домашний уход или пользуются услугами знакомых и соседей.

Кроме того, пропала возможность напрямую закупать технику и расходные материалы из стран, наложивших санкции на Россию, а также обслуживать высокотехнологичные аппараты: например, лазеры для эпиляции, которые были закуплены ранее.