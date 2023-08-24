Возрождение рынка: как санкции повлияли на продукты и услуги косметологических клиник
Эксперт Никита Щуренков рассказал, что происходит на рынке косметологических услуг.
© Freepik
Прошедшие годы стали сложными для российского малого и среднего бизнеса. Сначала предпринимателям пришлось пережить пандемию коронавируса, затем санкции и скачки курса рубля, а многие бренды просто ушли из России. Коммерческий директор группы компаний Magic Technology Никита Щуренков рассказал, что происходит на рынке косметологических услуг и как привлечь новых клиентов в нынешней обстановке.
Многие россияне сейчас экономят на лечении и образовании. Сюда же относится и косметология. Некоторые люди переходят на домашний уход или пользуются услугами знакомых и соседей.
Кроме того, пропала возможность напрямую закупать технику и расходные материалы из стран, наложивших санкции на Россию, а также обслуживать высокотехнологичные аппараты: например, лазеры для эпиляции, которые были закуплены ранее.
До ухода иностранных компаний и введения санкций доля импортных препаратов для инъекционной косметологии и уходовых процедур составляла около 80-90% в клиниках премиум- и бизнес-формата. Основными странами-поставщиками препаратов были Франция, Великобритания, Италия, Швейцария, Германия, США, Южная Корея, а главными импортерами аппаратов – США, Европа, Израиль и Южная Корея.
Никита Щуренков
Коммерческий директор группы компаний Magic Technology
Бизнесу пришлось замещать ушедшие бренды разными способами:
1. Использовать российские аналоги.
Переход на отечественную продукцию стимулирует внутренние разработки и производство, но пока еще не может в полной мере удовлетворить потребности рынка.
2. Закупать аналоги из дружественных стран.
Как и российские предприятия из других сфер экономики, косметологические клиники стали ориентироваться на импорт из Китая, Турции и других стран, которые не ввели санкции против России.
3. Параллельный импорт, т.е. покупка западных товаров через третьи страны.
Важно понимать, что у этого способа есть существенные недостатки: цена возрастает, у аппаратуры нет гарантий и недоступно лицензионное обслуживание.
Несмотря на перечисленные проблемы, спрос на косметологические услуги растет. Только это вовсе не означает, что у всех клиник и салонов нет отбоя от клиентов. Конкуренция в индустрии по-прежнему серьезная, специалистам приходится постоянно совершенствовать свою работу, чтобы привлекать новых клиентов и удерживать старых.
Никита Щуренков
Коммерческий директор группы компаний Magic Technology
Эксперт предложил несколько актуальных приемов для решения этих задач, кроме повышения качества самих услуг:
- Онлайн-запись. Клиент самостоятельно, не выходя из дома, выбирает нужную дату приема, время и своего мастера – без звонков и разговоров по телефону.
- Уют в зоне ожидания. Чтобы клиент чувствовал себя как дома, нужны удобные кресла, приятная музыка, возможность выпить стакан воды или чашку чая, посмотреть телевизор с популярными фильмами или полистать книги и журналы.
- Доброжелательность персонала. Клиент почувствует себя значимым – достаточно просто быть вежливым с ним и внимательным к его потребностям.
Ничего сложного в этих советах нет, однако строгое следование им поможет выделиться на фоне конкурентов и произведет хорошее впечатление на клиентов.
Никита Щуренков
Коммерческий директор группы компаний Magic Technology