Возможны две ситуации: юрист рассказала, как Бондарчук может отсудить часть имущества у экс-супруга

Телеведущая Светлана Рудская, бывшая жена режиссера Федора Бондарчука, подала исковое заявление в Симоновский районный суд города Москва. Он потребовала от экс-супруга часть совместно нажитого имущества. Сайт «Страсти» решил выяснить, каковы у истца шансы на победу в процессе, и обратился за консультацией к юристу по гражданскому праву Анастасии Подгрудковой.

Пара расторгла брак еще семь лет назад. Однако исковое заявление от Светланы поступило только в этом году 26 сентября. Согласно закону, срок подачи заявления на часть общего имущества составляет три года. В связи с этим у Рудской могут возникнуть проблемы в суде. Так, по словам юриста, телеведущая может рассчитывать на удовлетворение требования в двух ситуациях. Первая из них — это отсутствие заявления о пропуске срока исковой давности со стороны бывшего мужа.