Возможны две ситуации: юрист рассказала, как Бондарчук может отсудить часть имущества у экс-супруга
Юрист Подгрудкова рассказала, какие условия позволят Бондарчук победить в суде.
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Телеведущая Светлана Рудская, бывшая жена режиссера Федора Бондарчука, подала исковое заявление в Симоновский районный суд города Москва. Он потребовала от экс-супруга часть совместно нажитого имущества. Сайт «Страсти» решил выяснить, каковы у истца шансы на победу в процессе, и обратился за консультацией к юристу по гражданскому праву Анастасии Подгрудковой.
Пара расторгла брак еще семь лет назад. Однако исковое заявление от Светланы поступило только в этом году 26 сентября. Согласно закону, срок подачи заявления на часть общего имущества составляет три года. В связи с этим у Рудской могут возникнуть проблемы в суде. Так, по словам юриста, телеведущая может рассчитывать на удовлетворение требования в двух ситуациях. Первая из них — это отсутствие заявления о пропуске срока исковой давности со стороны бывшего мужа.
Срок исковой давности, который установлен законом для подачи заявления о разделе имущества, составляет три года. Пропуск трехлетнего срока является самостоятельным основанием для отказа в иске. Однако, даже если такой срок пропущен, но об этом не заявила вторая сторона, суд по своей инициативе не может отказать в иске по этому основанию.
Анастасия Подгрудкова
Юрист по гражданскому праву, член Московской торгово-промышленной палаты, управляющий партнер компании BNP Consulting
Вторая ситуация — если Рудская сможет доказать, что в течение последних семи лет ее права не нарушались и основания для подачи заявления о разделе имущества не было.
Срок исковой давности можно восстановить, подав соответствующее заявление совместно с иском. В данном случае, если Светлана Бондарчук сможет доказать, что она на протяжении 7 лет пользовалась имуществом на равных правах с Федором и нарушение ее прав возникло гораздо позже официального развода, то суд сможет восстановить срок исковой давности.
Анастасия Подгрудкова
Юрист по гражданскому праву, член Московской торгово-промышленной палаты, управляющий партнер компании BNP Consulting
Также юрист рассказала нам, на что может претендовать Рудская. По словам Подгрудковой, разделу подлежит все нажитое имущество, в том числе зарплата и доходы от предпринимательской деятельности, денежные средства на банковских вкладах, доли в хозяйственных обществах, автомобили, недвижимое имущество и многое другое.
В случае если один из супругов повел себя недобросовестно и, например, произвел отчуждение приобретенной в браке квартиры без согласия второго супруга, последний имеет право получить компенсацию в виде получения в собственность имущества, равного по цене той доле, на которую он мог рассчитывать, если бы первый супруг не злоупотребил своими правами.
Анастасия Подгрудкова
Юрист по гражданскому праву, член Московской торгово-промышленной палаты, управляющий партнер компании BNP Consulting
Ранее в СМИ появилась информация, что бывшая жена Федора Бондарчука подала на него в суд из-за остановившихся выплат денег. Между экс-супругами, как выяснилось, действовали определенные договоренности.