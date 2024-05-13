«Возможно, придется прибегнуть к банкротству»: адвокат прокомментировал ситуацию с долгом свекрови Алексы
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Свекровь российской певицы Алексы пожаловалась на сына и его супругу. По словам женщины, они вынудили ее взять на себя долги по ИП. Лилия Соловьева негодует, так как столкнулась с ограничениями. Так, ей не удается вылететь за границу. Сайт «Страсти» решил выяснить, может ли свекровь Алексы избавиться от ИП и долгов по нему через суд, и обратился за комментарием к адвокату Ильдару Мухаметзянову.
Соловья оказалась в затруднительном положении, так как, помимо ограничения, она вынуждена выплачивать остаток долга в размере 800 тыс. рублей. По словам адвоката, у Лилии не получится отказаться от ИП и таким образом нивелировать задолженность. Даже если свекровь Алексы решить ликвидировать фирму, то платить по ее счетам все равно придется.
Нет, не сможет. Даже при закрытии ИП долги останутся. Если не будет возможности их погасить, ей придется рассматривать вопрос о банкротстве.
Ильдар Мухаметзянов
Адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online
Ранее певица Алекса заявила, что свекровь оскорбляла ее в кругу. Подобные случаи происходили как в компании друзей, так и в компании родственников.