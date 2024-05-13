«Возможно, придется прибегнуть к банкротству»: адвокат прокомментировал ситуацию с долгом свекрови Алексы

Свекровь российской певицы Алексы пожаловалась на сына и его супругу. По словам женщины, они вынудили ее взять на себя долги по ИП. Лилия Соловьева негодует, так как столкнулась с ограничениями. Так, ей не удается вылететь за границу. Сайт «Страсти» решил выяснить, может ли свекровь Алексы избавиться от ИП и долгов по нему через суд, и обратился за комментарием к адвокату Ильдару Мухаметзянову.

Соловья оказалась в затруднительном положении, так как, помимо ограничения, она вынуждена выплачивать остаток долга в размере 800 тыс. рублей. По словам адвоката, у Лилии не получится отказаться от ИП и таким образом нивелировать задолженность. Даже если свекровь Алексы решить ликвидировать фирму, то платить по ее счетам все равно придется.