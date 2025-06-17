«Мы не знаем, как они представлялись»: Ева Меркачева о возможных свиданиях Ефремова с Белоусовой в колонии

Telegram-канал SHOT писал, что у Ефремова был тюремный роман с молодой актрисой в колонии. Белоусова якобы приезжала к нему, чтобы пожить в ИК.

Утверждалось, что встречи проводили секретно. Об этом узнали, когда к концу трехдневного свидания Дарья и Михаил стали общаться с соседями из других комнат. Одному из них актеры оставили «парный автограф».

Отмечалось, что об отношениях актеров говорили несколько лет назад. Когда Ефремов снимал жилье в Казарменном переулке, Белоусова бывала там – артисты регулярно выпивали и много курили, сообщал SHOT со ссылкой на хозяйку квартиру.

Ранее Меркачева предлагала провести проверку по факту нахождения у Ефремова телефона во время отбывания наказания.