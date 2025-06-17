«Мы не знаем, как они представлялись»: Ева Меркачева о возможных свиданиях Ефремова с Белоусовой в колонии
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Член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева прокомментировала сообщения о том, что актер Михаил Ефремов за несколько месяцев до освобождения из колонии проводил длительные свидания с актрисой Дарьей Белоусовой. Напомним, говорилось, что они трое суток провели в комнате для встреч с душем, кухней, телевизором и кроватью.
«Если свидание между гражданскими супругами, то это возможно. Мы не знаем, как они там представлялись. Если повторюсь, гражданские, то можно. Также возможно свидание родственникам. Возможно, у них есть некая родственная связь. Я не знаю, приходится ли Дарья дальней родственницей Михаилу Ефремову или нет. В целом же такие свидания могут проводиться между женихом и невестой. Не случайно некоторые браки совершаются, когда один из будущих супругов находится за решеткой. Обычно у них сначала бывает краткосрочное свидание, а потом длительное, для того, чтобы понять, подходят они друг другу или не подходят. Потом подается заявление в ЗАГС, и происходит церемония бракосочетания за решеткой. Поэтому, в принципе, возможно», - сказала Меркачева.
Telegram-канал SHOT писал, что у Ефремова был тюремный роман с молодой актрисой в колонии. Белоусова якобы приезжала к нему, чтобы пожить в ИК.
Утверждалось, что встречи проводили секретно. Об этом узнали, когда к концу трехдневного свидания Дарья и Михаил стали общаться с соседями из других комнат. Одному из них актеры оставили «парный автограф».
Отмечалось, что об отношениях актеров говорили несколько лет назад. Когда Ефремов снимал жилье в Казарменном переулке, Белоусова бывала там – артисты регулярно выпивали и много курили, сообщал SHOT со ссылкой на хозяйку квартиру.
Ранее Меркачева предлагала провести проверку по факту нахождения у Ефремова телефона во время отбывания наказания.