Ева Меркачева предложила провести проверку по факту нахождения у Ефремова телефона. Об этом стало известно «Страстям».

Сегодня на свободу благодаря процедуре УДО вышел Михаил Ефремов. У белгородской колонии, где актер отбывал наказание, его дожидались представители прессы. Однако Ефремову удалось просочиться через них незамеченным. Некоторые юристы заявили, что в этом актеру поспособствовали сотрудники колонии, и якобы, по факту этого может быть проведена проверка.

Однако, как рассказала член СПЧ Ева Меркачева, подобные случаи иногда происходят — в этом нет ничего удивительного.

«Не думаю, что такая проверка будет, но всякое конечно может случиться. Мне кажется, что здесь оснований [для проверки, — прим. ред.] особенных нет, потому что мы знаем множество историй, когда осужденные при освобождении просили, чтобы все максимально проходило в атмосфере если не таинственности, то хотя бы как можно меньше людей это привлекало, и в этом случае сотрудники могут пойти навстречу. Например, я знаю случаи, когда на машине сотрудников вывозили с территории колонии осужденного до ближайшего места и там он выходил из машины и дальше уже отправлялся сам», — рассказала он.

При этом Меркачева напомнила, что у Михаила Ефремова был телефон во время отбывания наказания. Правозащитница заявила, что по факту этого может быть проведена проверка.

«Проверку я бы лучше организовала по факту того, что у Михаила Ефремова находили телефон за решеткой. Наверняка этот факт должен послужить основанием для того, чтобы понять, кто ему этот телефон пронес, как он его купил, за какие деньги. Телефон не может проникнуть на территорию колонии без участия сотрудников колонии. Даже если проносили не они, значит они просмотрели», — объяснила она.

Ранее мы писали о том, что раскрыты дальнейшие планы актера Михаила Ефремова после выхода по УДО.