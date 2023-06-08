Возбудить мужчину без прикосновений: психолог Павел Раков раскрыл 6 рабочих способов
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Считается, что женщину надо ласкать, начиная от кончиков пальцев и продвигаясь к известным эрогенным зонам. А вот для мужчин — принцип обратный. Лучше всего они воспринимают поглаживания и поцелуи тела, идущие от центра к периферии. Но, прежде всего, джентльмена надо возбудить. По словам психолога Павла Ракова, высочайшее искусство заключается в том, чтобы добиться желаемого без прикосновений. Он поделился с нами лайфхаками, как это можно сделать.
1. Женское возбуждение
Специалист уверяет – мужское возбуждение не наступает без женского. Поэтому он рекомендует девушкам не распалять себя технично, с холодной головой, применяя определенные способы.
Задействуйте свою фантазию, представив так называемый «золотой треугольник», когда грудь обдувает прохладный воздух, а на уровне бёдер дует тёплый ветерок. Имитируя предвкушение интимной игры, вы запускаете работу определённых гормонов, отвечающих за возбуждение. Вспомните тот же трюк с лимоном! Как только вы представляете этот жёлтый фрукт, во рту становится кисло и выделяется слюна. Точно так же работает и ваше воображение. Кстати, слюноотделение сигнализирует о начале возбуждения.
Павел Раков
Психолог, коуч, создатель культового тренинга «На самом деле я умная, но живу как дура»
2. Работа с мышцами
Сделайте глубокий вдох, набрав побольше воздуха. Одновременно зажмите лобково-копчиковую мышцу и задержитесь в таком положении секунд на 12. Потом выдохните и расслабьтесь.
Выдыхайте с открытым ртом, не сжимайте губы. Крепко стиснутые зубы и плотно сжатые губы — признак того, что человек никак не может расслабиться. Учитесь возбуждать своего избранника в состоянии истинного покоя и умиротворения.
3. Голос как мощное оружие
Джентльмены предпочитают не столько блондинок, сколько женщин с грудным, сексуальным голосом. Но даже если у вас от природы высокий тембр голоса, его можно сделать сексуально привлекательным.
«Сделайте глубокий вдох, избавьтесь от 50% воздуха и на оставшемся кислороде учитесь выдыхать такие простые слова, как: «Нет», «Да», «Алло!». Однако сильно не растягивайте звуки, не превращайтесь в пародию на секси-гёрл. Просто чуть снизьте тон и дышите спокойно», - советует психолог.
4. Открытые жесты и активная мимика
Представители мужского пола — специалисты по движущимся мишеням, потому не превращайтесь в мраморную статую. Чаще жестикулируйте, задействуйте все свои мимические мышцы лица. Открытые позы и активное лицо — вот что привлекает и возбуждает вашего партнера.
Потренируйтесь с небольшим зеркальцем. Если позволяет работа и домашние дела, всегда отвечайте на звонки, глядя на своё отражение. Изучайте и оттачивайте движения губ, бровей, избегая при этом нервных, хаотичных жестов, типа щелканья ручкой во время разговора и подергивания ногой.
5. Много яркости — табу
Если яркий акцент в одежде, то какой-нибудь один. И желательно, чтобы это был аксессуар, а не платье. Слишком броская одежда сигнализирует, что дама доступна. Причем не только для своего избранника, но вообще для всех джентльменов. А на это они насмотрелись и в интернете. В общем, не переборщите с яркими оттенками в одежде, советует Раков.
6. На волне чувства юмора
Самое сексуальное место мужчины — его голова, а точнее, мозг. Юмор воздействует на эту эрогенную зону как никто другой! Смех — это сексуальная прелюдия, сближающая мужчину и женщину. Прекрасно, если вы не только смеетесь, но и шутите так, что ваш партнер начинает хохотать. Это значит, что контакт налажен.
«Применяя эти лайфхаки, вы легко подогреете мужской интерес к себе. Только помните, все эти способы созданы не ради соблазнения кого-то конкретного, а ради того, чтобы вы стали довольной, радостной и счастливой», - заключил психолог.
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