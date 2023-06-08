Возбудить мужчину без прикосновений: психолог Павел Раков раскрыл 6 рабочих способов

2. Работа с мышцами

Сделайте глубокий вдох, набрав побольше воздуха. Одновременно зажмите лобково-копчиковую мышцу и задержитесь в таком положении секунд на 12. Потом выдохните и расслабьтесь.

Выдыхайте с открытым ртом, не сжимайте губы. Крепко стиснутые зубы и плотно сжатые губы — признак того, что человек никак не может расслабиться. Учитесь возбуждать своего избранника в состоянии истинного покоя и умиротворения.

3. Голос как мощное оружие

Джентльмены предпочитают не столько блондинок, сколько женщин с грудным, сексуальным голосом. Но даже если у вас от природы высокий тембр голоса, его можно сделать сексуально привлекательным.

«Сделайте глубокий вдох, избавьтесь от 50% воздуха и на оставшемся кислороде учитесь выдыхать такие простые слова, как: «Нет», «Да», «Алло!». Однако сильно не растягивайте звуки, не превращайтесь в пародию на секси-гёрл. Просто чуть снизьте тон и дышите спокойно» , - советует психолог.

4. Открытые жесты и активная мимика

Представители мужского пола — специалисты по движущимся мишеням, потому не превращайтесь в мраморную статую. Чаще жестикулируйте, задействуйте все свои мимические мышцы лица. Открытые позы и активное лицо — вот что привлекает и возбуждает вашего партнера.

Потренируйтесь с небольшим зеркальцем. Если позволяет работа и домашние дела, всегда отвечайте на звонки, глядя на своё отражение. Изучайте и оттачивайте движения губ, бровей, избегая при этом нервных, хаотичных жестов, типа щелканья ручкой во время разговора и подергивания ногой.

5. Много яркости — табу

Если яркий акцент в одежде, то какой-нибудь один. И желательно, чтобы это был аксессуар, а не платье. Слишком броская одежда сигнализирует, что дама доступна. Причем не только для своего избранника, но вообще для всех джентльменов. А на это они насмотрелись и в интернете. В общем, не переборщите с яркими оттенками в одежде, советует Раков.

6. На волне чувства юмора

Самое сексуальное место мужчины — его голова, а точнее, мозг. Юмор воздействует на эту эрогенную зону как никто другой! Смех — это сексуальная прелюдия, сближающая мужчину и женщину. Прекрасно, если вы не только смеетесь, но и шутите так, что ваш партнер начинает хохотать. Это значит, что контакт налажен.

«Применяя эти лайфхаки, вы легко подогреете мужской интерес к себе. Только помните, все эти способы созданы не ради соблазнения кого-то конкретного, а ради того, чтобы вы стали довольной, радостной и счастливой» , - заключил психолог.

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