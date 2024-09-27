Воспринимает как соперницу: почему свекрови ненавидят невесток

Про свекровей и невесток существует много фильмов, сериалов, анекдотов. Обычно их сюжет сводится к противостоянию двух женщин. Маму мужа показывают монстром в юбке, терроризирующем молодую семью. В реальной жизни ситуация ничуть не лучше, и истории в Сети подтверждают это. Сайт «Страсти» выяснил у психолога Веры Тарасовой, почему свекрови не могут поладить с женами сыновей и как достичь гармонии и взаимопонимания в отношениях с ними.

У проблемы взаимоотношений свекровей и невесток есть несколько предпосылок, говорит психолог. Первая — историческая. В 18−19 веке в обществе существовала определенная иерархия, без которой сложно было выжить. В ее главе стояла или старшая женщина, или старший мужчина. Оттуда идет желание свекровей доминировать. Но ситуация изменилась, сейчас развод не считается позором, а невестка может жить одна, самостоятельно. Раньше такое приравнивалось к позору.

Современные токсичные свекрови сформировались под влиянием определенных факторов. Как пояснила психолог, это «дефицитарные мамы», у которых было непростое детство. Им не хватило любви, заботы, внимания от родителей. Вступив в брак, у них, скорее всего, не сложились отношения с супругом: он либо есть, но находится в стороне, либо ушел от женщины.