Воспринимает как соперницу: почему свекрови ненавидят невесток
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Про свекровей и невесток существует много фильмов, сериалов, анекдотов. Обычно их сюжет сводится к противостоянию двух женщин. Маму мужа показывают монстром в юбке, терроризирующем молодую семью. В реальной жизни ситуация ничуть не лучше, и истории в Сети подтверждают это. Сайт «Страсти» выяснил у психолога Веры Тарасовой, почему свекрови не могут поладить с женами сыновей и как достичь гармонии и взаимопонимания в отношениях с ними.
У проблемы взаимоотношений свекровей и невесток есть несколько предпосылок, говорит психолог. Первая — историческая. В 18−19 веке в обществе существовала определенная иерархия, без которой сложно было выжить. В ее главе стояла или старшая женщина, или старший мужчина. Оттуда идет желание свекровей доминировать. Но ситуация изменилась, сейчас развод не считается позором, а невестка может жить одна, самостоятельно. Раньше такое приравнивалось к позору.
Современные токсичные свекрови сформировались под влиянием определенных факторов. Как пояснила психолог, это «дефицитарные мамы», у которых было непростое детство. Им не хватило любви, заботы, внимания от родителей. Вступив в брак, у них, скорее всего, не сложились отношения с супругом: он либо есть, но находится в стороне, либо ушел от женщины.
«В этом случае женщина подменяет мужчину, с которым не удались отношения, своим сыном. Но на своего ребенка она накладывает еще и роль родителя — ждет, что он будет выполнять ее капризы, обеспечивать. Она уверена, что сын вернет ей все вложенное в него в детстве».
Вера Тарасова
Психолог
Когда сын, которого к себе психологически привязала мама, вырастает и находит женщину, она воспринимает ее как соперницу, продолжает эксперт.
Решить проблему с вредной мамой и ее поведением может только мужчина. По словам психолога, ему нужно оборвать болезненную привязанность с родительницей.
«Ему необходимо встать на сторону жены, а с мамой установить границы: не разрешать приходить в любое время, оскорблять супругу. Обычно женщины понимают и начинают строить свою жизнь, но в патологических ситуациях они продолжают вставлять в палки в колеса и рушить семью сына».
Вера Тарасова
Психолог
Истории россиянок, рассказавших про токсичных свекровей и подробное мнение психолога о их взаимоотношениях с невестками читайте здесь.