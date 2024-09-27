Ела одуванчики и подсыпала яд в оладьи: восемь историй про неадекватных свекровей
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Про отношения свекровей и невесток страшно даже шутить, говорится в заставке известной телепередачи. На эту тему существует множество фильмов, анекдотов, сериалов… Практически в каждом из них мама мужа напоминает кровожадного монстра, готового пойти на все, чтобы насолить невестке. Но как складываются их отношения в реальной жизни? Сайт «Страсти» собрал в Сети истории про неадекватных свекровей, потерявших рассудок от ревности к любимому сыну. Часть из них опубликована на страничке психолога Веры Тарасовой. Мы попытались выяснить, почему с мамой мужа порой сложно найти контакт, и существует ли способ наладить непростые отношения. Спойлер: после их прочтения мама мужа, возможно, вам покажется ангелом, но это не точно.
Тряпка раздора
«Верочка, посмотри, муравьям твои котлеты понравились!», — сказала, пожалуй, самая известная свекровь страны, Галина Ивановна из «Ворониных». Этот сериал — главное доказательство того, что с мамой мужа можно наладить связь, но жить на одной лестничной площадке и в одной квартире уж точно не стоит. И наши истории подтверждают это.
«Мы жили в трехкомнатной квартире с 70-летней мамой мужа из-за отсутствия своей недвижимости. Поначалу все было хорошо, свекровь жарила блинчики на завтрак, общение было нормальным. Но все испортила ее ревность к сыну. Как же, я отобрала у нее единственную радость в жизни? И началось… Придирки, манипуляции, постоянно вставляла палки в колеса. Открыто не конфликтовали, были в режиме „холодной войны“, практически не разговаривали и не здоровались. Но однажды чаша ненависти переполнилась в комичной ситуации. Зинаида Ивановна отвергала туалетную бумагу. От слова совсем. Нет, она не была грязнулей. Вместо нее свекровь использовала свои средства — тряпочку, которую вешала на батарею. В тот весенний день я опаздывала на собеседование, на улице было грязно, апрель месяц. Смотрю — туфли мои грязные, ну и беру без всякого злого умысла тряпку с батареи и протираю ей обувь. Проходит минут 15 — Зинаида Ивановна пошла в ванную и с воплями выбегает. „Как ты могла?!!“, — спрашивает она меня. Я стою с каменным лицом и ничего не понимаю. Оказывается, я воспользовалась ее любимой тряпочкой для интимных мест. Злость свекровки вылилась через край и спустя несколько секунд несчастный клочок ткани летел уже мне прямо в лицо. Честно, отвращения я не испытала, а только чувство собственного удовлетворения. Жаль, что она не успела ее использовать по назначению. Тогда я бы вообще смогла спать спокойно».
Кошка исполнила давнюю мечту
Хорошей свекрови, как и Деда Мороза, не существует… Так, по крайней мере, думает еще одна пользовательница Сети. Но у женщины появился шанс отомстить надоедливой маме мужа интересным способом — через кошку. Ну, а что? На войне, как на войне — все средства хороши, особенно пушистые и безобидные с виду.
«Наша кошка исполнила мою давнюю мечту — она покусала мою свекровь. Не то, чтобы я всегда мечтала вцепиться ей в ногу зубами, но мысли о членовредительстве накатывали все чаще. По моему субъективному мнению, свекровь можно отнести к разряду плохих людей, про которых говорят „не трожь ****, а то вонять будет“, а ее даже трогать не надо, она всегда чем-то недовольна. Ситуация осложняется тем, что муж хоть и понимает, что маман его перегибает палку, но не может с ней ссориться, а любое замечание неизбежно приведет к ссоре. После одного знаменательного случая свекровь перестала приходить к нам в гости. Правда, она продолжает говорить в мой адрес гадости, но я теперь этого не слышу, по крайней мере.
Началось всё с того, что мне пришлось забрать у мамы, которая переезжала в другой город, десятилетнюю кошку Мусю. Никогда с ней не было никаких проблем. Она драла только когтеточку, ни раз не покусилась на диван или другую обивку, никого из семьи не поцарапала, не укусила. Ко мне и к мужу спокойно лезла ластиться, мурлыкала, как трактор, благодать.
А потом в гости пришла свекровь со своим вечно недовольным видом и полным ртом претензий ко мне. Про кошку, которая на тот момент ей вообще ничего плохого не сделала, мама мужа тоже нелицеприятно высказалась. В итоге уселась за стол чай пить, но через минут пять подпрыгнула, завизжала, за ногу схватилась. Я не сразу поняла, что происходит, а она стала орать, что ее Муся укусила. Никогда такого не было, вот ни разу ни одного человека кошка не укусила, а она хватанула прилично. Укус обработали, я опять наслушалась, а когда свекровь собралась уходить, но хитрая зверюга выскочила из-за угла, вцепилась ей в другую ногу когтями, укусила и убежала».
Ядовитые цветы — в подарок
Про подарки от свекровей в Сети «ходит» много легенд. Некоторые из них «радуют» невесток поношенными вещами своих умерших подруг или совершенно не нужными предметами. Но хитрые женщины могут «вычудить» и не такое, достаточно добавить немного фантазии и готово. А с вами случалось подобное?
«Было это семь лет назад. Мама бывшего мужа была против, чтобы мы жили отдельно от нее и свекра, и я, с дуру, согласилась — мне было 19 лет, в голове опилки. Было много „интересных“ историй, связанных с ней. Готовы? На свадьбу подарила нам декор из ядовитых цветов, среди которых был… внимание — борщевик!!! Я попросила убрать хотя бы его, но она начала скандалить, моя мама ее осадила, но в итоге все равно они были на торжестве. Как у нее не вылезли от него волдыри, я не знаю. Но гости обходили их за километр. Когда я забеременела, на нервной почве попала на сохранение. Супруг мне писал, что якобы я на него наводила порчу, и все нашли, что я прятала. Оказывается, по квартире были разбросаны использованные прокладки — я даже боюсь предположить, чьи они. Над своим изголовьем кровати, к слову, я постоянно находила воткнутые иголки».
Уникальное меню
Рацион пожилых людей порой основан на советах Елены Малышевой или Геннадия Малахова. Наслушавшись их советов, они начинают экспериментировать. И это желание может перейти все границы. Главное — запастись абсорбентами, а то мало ли…
«Моя бывшая свекровь была немного ку-ку: питалась сырыми одуванчиками, собирала камешки с земли на участке в сумку и выносила их на мусорку. На мой простой вопрос: „Зачем?“ ответ был, по ее мнению, очень убедительным: „Так доктор по телевизору сказал“. Убить бы этого доктора».
Такого никто не ожидал
Ничто не делает вашу квартиру такой просторной и уютной, как исчезающая за дверью свекровь. Но иногда эту вездесущую женщину приходится пустить за порог собственного дома. И последствия этого могут быть абсолютно непредсказуемые.
«Мама моего мужа отличается экстравагантными выходками. Но нас объединяет одно — любовь к животным. Однако у нее она, кажется, перешла все границы. Уехали мы однажды в Таиланд и оставили кота с кошкой на любимую свекровь, чтобы ухаживала, присматривала. И вот настал день возвращения. Приходим домой, вроде все нормально. Отоспались после перелета и решили проветрить квартиру. Внезапно почувствовали странный запах, идущий с балкона… Попросила мужа одеться и проверить. Смотрим, а в снегу на балконе (он у нас открытый) лежат, извините, фекалии котов… Проверила лоток, а он и правда сухой. Оказывается, у мамы есть свой „прикол“ — выкидывать испражнения питомцев в снег. Тогда мы дали ей нагоняй. Более того, подобным она промышляла и у себя дома, а мой ленивый супруг (видимо весь в маму) весной скинул весь снег с балкона. Думал, никто не заметит ага. В этот момент там гулял сосед с собакой, и ему чуть ли не на голову упал такой „сюрприз“. В итоге нас осрамили в домовом чате, что не мудрено».
Что здесь происходит?!
По словам психолога Веры Тарасовой, некоторые мамы вступают с сыновьями в психологический, а порой и в реальный инцест. И последствия у этого могут быть самые неожиданные… Невесткам тут можно посоветовать только одно: «Беги, дорогая, беги».
«История не моя, слышала подобное обсуждение от знакомых и до сих пор не могу забыть. Девушка была на последних месяцах беременности, и к ним с мужем приехала в гости свекровь. Ночь. Все спят. Внезапно невестка просыпается от странных звуков. Картина следующая: мать мастурбировала своему сыну. На вопрос: „Что здесь происходит?“, свекровь ответила: „Ну ты же беременная, моему сыну, что, теперь без секса жить?“. После этого та без разговоров собралась и подала на развод».
«Яичко родненькое»
«Сидели на шашлыках с мужем и родственниками. Он надел широкие шорты, и его заботливая мама как запищит: „Ой, яичко родненькое выкатилось, вот бы приласкать его как в детстве“. Супруг, естественно, смутился, начал все это поправлять, а она дальше продолжает, мол дай маме насмотреться».
Шалость не удалась
Ну и напоследок мы «добьем» вас историей не смешной, а трагичной. Хорошо, если чудаковатость свекрови ограничивается юмором. Плохо, когда все заканчивается, куда хуже… Мамам мужей стоит тоже ее прочитать в профилактических мерах. А вдруг это поможет предотвратить преступление?
«Мою знакомую хотела отравить свекровь, подмешав яд в оладьи. А ее сын приехал раньше и наелся их. В итоге осталась его жена одна с двумя детками, а матери мужа дали 12 лет колонии. Невестка — настоящая красотка, модельной внешности, а муж ей постоянно дарил дорогие подарки — из-за этого у свекрови возникла сильная зависть».
Комментарий психолога: как формируются «дефицитарные мамы»
Далеко не все свекрови отличаются ужасным характером. Но, как показывает практика, подавляющее большинство семей сталкивается с этой проблемой. Психолог Вера Тарасова объяснила, почему мамы мужей иногда впадают в не самое адекватное состояние, и как все же найти гармонию в отношениях.
«У проблемы взаимоотношений свекровей и невесток есть несколько предпосылок. Первая — историческая. В 18−19 веке в обществе существовала определенная иерархия, без которой сложно было выжить. В ее главе стояла или старшая женщина, или старший мужчина. Оттуда идет желание свекровей доминировать. Но ситуация изменилась, сейчас развод не считается позором, а невестка может жить одна, самостоятельно. Раньше же такое приравнивалось к позору».
Вера Тарасова
Психолог
Современные токсичные свекрови сформировались под влиянием определенных факторов. Как пояснила психолог, это «дефицитарные мамы», у которых было непростое детство. Им не хватило любви, заботы, внимания от родителей. Вступив в брак, у них, скорее всего, не сложились отношения с супругом: он либо есть, но находится в стороне, либо ушел от женщины. Нереализованная потребность в мужчине реализуется в собственном сыне. С дочерями такого не происходит, потому что по отношению к ним нет эроса, говорит Вера Тарасова.
«В этом случае происходит психологический инцест, когда она мужчину, с которым не удались отношения, подменяет своим сыном. Но на своего ребенка она накладывает еще и роль родителя — ждет, что он будет выполнять ее капризы, обеспечивать. Она ждет, что сын вернет ей все вложенное в него в детстве. Обычно у таких женщин нет своих увлечений, личной жизни — весь мир крутится вокруг ребенка. Нередко возникает не только психологический, но и реальный инцест — такие мамы могут соблазнительно одеваться, "случайно" заходить в ванную к сыну».
Вера Тарасова
Психолог
Эдипов конфликт
Симбиотическая связь между мамой и сыном, по ее словам, формируется в возрасте ребенка от 3 до 7 лет. Этот период специалисты называют «Эдиповым конфликтом», когда мальчик должен затеять войну за родительницу, но ее он должен проиграть. Но при неправильном воспитании мама, наоборот, говорит: «Да, я твоя». Чтобы разъединиться у женщины обязательно должна быть своя личная жизнь.
Когда сын, которого к себе психологически привязала мама, вырастает и находит женщину, она воспринимает ее как соперницу, продолжает эксперт. В некоторых случаях невестка может стать «второй женой», и ее свекровь готова терпеть ради физического удовлетворения сына и будущего потомства. Обычно все же они становятся инициаторами войны, а у невесток одна цель — чтобы муж был с семьей и заботился о своих детях.
«В легком варианте от свекрови могут быть уколы и придирки, в тяжелом — вышеописанные истории. Если у мужчины с мамой такая связь, ее разорвать может только он. Ему необходимо встать на сторону жены, а с мамой установить границы: не разрешать приходить в любое время, оскорблять супругу. Обычно женщины понимают и начинают строить свою жизнь, но в патологических ситуациях они продолжают вставлять в палки в колеса и рушить семью сына».
Вера Тарасова
Психолог
Без участия мужа это будет борьба с ветряными мельницами. Но далеко не всегда необходимо приструнить свекровь. Психолог отмечает, что порой изначально невестка вступает в конфронтацию с мамой мужа, не разобравшись в ситуации. Обычно эти конфликты возникают по поводу детей — бабушки и дедушки могут давать им вредную еду, навязывать ненужные подарки. Специалист советует в этом случае спокойно разобраться, поговорить со свекровью и найти компромисс. Например, предложить приготовить что-то не только полезное, но и вкусное. Не нужно рубить сгоряча, сначала надо во всем разобраться и построить грамотный диалог.
Стереотипы стереотипами, но в каждой семье все индивидуально. Свекрови и невестки могут найти общий язык и даже подружиться. Главное — принять нового человека как родственника.
*Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции