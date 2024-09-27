Ела одуванчики и подсыпала яд в оладьи: восемь историй про неадекватных свекровей

«Наша кошка исполнила мою давнюю мечту — она покусала мою свекровь. Не то, чтобы я всегда мечтала вцепиться ей в ногу зубами, но мысли о членовредительстве накатывали все чаще. По моему субъективному мнению, свекровь можно отнести к разряду плохих людей, про которых говорят „не трожь ****, а то вонять будет“, а ее даже трогать не надо, она всегда чем-то недовольна. Ситуация осложняется тем, что муж хоть и понимает, что маман его перегибает палку, но не может с ней ссориться, а любое замечание неизбежно приведет к ссоре. После одного знаменательного случая свекровь перестала приходить к нам в гости. Правда, она продолжает говорить в мой адрес гадости, но я теперь этого не слышу, по крайней мере.

Началось всё с того, что мне пришлось забрать у мамы, которая переезжала в другой город, десятилетнюю кошку Мусю. Никогда с ней не было никаких проблем. Она драла только когтеточку, ни раз не покусилась на диван или другую обивку, никого из семьи не поцарапала, не укусила. Ко мне и к мужу спокойно лезла ластиться, мурлыкала, как трактор, благодать.

А потом в гости пришла свекровь со своим вечно недовольным видом и полным ртом претензий ко мне. Про кошку, которая на тот момент ей вообще ничего плохого не сделала, мама мужа тоже нелицеприятно высказалась. В итоге уселась за стол чай пить, но через минут пять подпрыгнула, завизжала, за ногу схватилась. Я не сразу поняла, что происходит, а она стала орать, что ее Муся укусила. Никогда такого не было, вот ни разу ни одного человека кошка не укусила, а она хватанула прилично. Укус обработали, я опять наслушалась, а когда свекровь собралась уходить, но хитрая зверюга выскочила из-за угла, вцепилась ей в другую ногу когтями, укусила и убежала».