Волонтер Елена Исаева рассказала «Страстям» об опасностях работы с птицами.

Елена Исаева — заместитель директора центра реабилитации птиц «Воронье Гнездо». Она и еще десяток специалистов помогают восстановиться раненым птицам, а после отпускают их в природу. Однако работа с пернатыми не такая безопасная, как может показаться на первый взгляд.

По словам девушки, некоторые особи могут нанести человеку весьма опасные увечья.

«Об этом частенько забывают, но вообще-то работа с дикими животными — это довольно опасно. Даже сравнительно небольшая птица вроде пустельги весом 250 грамм может сильно расцарапать руки. Черный ворон легко выкусит кусок пальца, ястреб-тетеревятник — пробьет вену, а цапля при удачном выпаде — выбьет глаз», — рассказывает она.

Для того, чтобы обезопасить себя, волонтеры центра заходят к птицам только в специальном защитном обмундировании. При этом Исаева вспомнила, что в начале работы в центре ее несколько раз атаковали пациенты.

«Я по глупости грубо нарушила технику безопасности, и сова, которая казалась мне милой и безобидной, кинулась когтями мне в лицо. С тех пор у меня остался шрам на веке. Вены на руках мне тоже пробивали, приходилось накладывать давящие повязки. И один раз орел во время фиксации хлестнул крылом мне по глазам и подарил шрам еще и на роговице», — вспомнила она.

Полное интервью с Еленой Исаевой о работе «Вороньего Гнезда», затратах на лечение птиц и необычных пациентах читайте по ссылке.