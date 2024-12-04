Сталкиваетесь ли вы с негативной реакцией людей, которым отказываете по объективным причинам?

Да, разумеется, постоянно. У нас даже было несколько постов на эту тему. Наша горячая линия ежедневно выслушивает претензии от тех, кто считает, что волонтеры непременно всем должны, что обязаны всех спасать, что мы ненавидим голубей, что ворону мы не принимаем, потому что нам интересно заниматься только хищниками, и так далее. Честно говоря, это достаточно тяжело. Но, увы, неизбежно. Многие люди уверены, что мы — это такой обслуживающий персонал, который обязан угодить клиенту. И очень удивляются и злятся, когда оказывается, что это не так.

Расскажите, сколько сейчас содержится птиц в вашем центре?

На сегодняшний день на участке «Вороньего Гнезда» проживает порядка 800 птиц. Многие из них готовятся к выпуску в природу, другие же останутся с нами навсегда, так как ввиду полученных ранее травм или перенесенных болезней вернуться на волю уже не смогут.

Сколько человек работают в «Вороньем гнезде»? Расскажите подробнее, что это за специалисты.

Изначально «Воронье Гнездо» — это волонтерская организация, и она в значительной степени остается ей по сей день. Да, в это может быть сложно поверить, но подавляющее большинство людей, на которых держится фонд, по-прежнему занимаются им исключительно на добровольных началах и ничего с этого не имеют. Постоянная команда «Вороньего Гнезда» насчитывает свыше сорока человек, из которых официально оформленных сотрудников с зарплатой — не более десяти, в основном это киперы, постоянно проживающие на территории центра, и операторы горячей линии.

Раньше, когда мы только начинали, о специалистах речи не было. Мы принимали птиц от населения, ехали с ними к ветврачам, платили из своего кармана, покупали лекарства и выполняли назначения. Нам повезло, наши ветврачи — специалисты широкого профиля, которые знают не только как вылечить птицу, но и как подготовить ее к выпуску.

«Воронье Гнездо» собрало под своей крышей людей самых разных профессий, изначально мало кто из нас имел хоть какое-то отношение к животным. К примеру, Вера по первому образованию — филолог, а я — психолог, десять лет проработавший в офисе. Сегодня же в нашей команде есть и биологи, и экологи, и бухгалтеры, и всевозможные менеджеры, отвечающие за разные сферы жизни фонда, а я сама получаю второе высшее образование — ветеринарное, чтобы обеспечить наших птиц самой квалифицированной помощью тут же, как они поступили в центр.

Есть ли у птиц эмоциональная привязанность к тем, кто их спасает? Может быть, кто-то не хочет улетать или возвращается?

Бывает, но очень редко. Все-таки это дикие животные, и никаких сентиментальных чувств к человеку они не испытывают, как бы ни пытались нам доказать обратное романтичные видео из интернета. Дикое животное человека либо боится, либо пытается прогнать подальше от себя, либо догадывается, как можно его использовать. Наши пациенты нас обычно, откровенно говоря, ненавидят. Их сложно за это винить — птица не понимает, что мы пытаемся ей помочь. Для птицы волонтер — это большая страшная зверюга, которая зачем-то каждый день ее ловит, делает уколы, пихает что-то в рот, а ей и без уколов больно, плохо и страшно. И большинство птиц от нас улепетывает со всех крыльев, как только у них появляется такая возможность.

Но да, выпущенные птицы возвращаются, причем регулярно. Но не потому, что они к нам привязались, а потому что поняли, что вольер — это не так уж и плохо, в вольере безопасно и всегда есть еда. После выпуска птица, особенно молодая, оказывается предоставлена сама себе, и ей требуется время, чтобы привыкнуть к этому. Поэтому в первое время мы своих выпускников подкармливаем — чтобы адаптироваться в новых условиях им было легче. Это называется методика мягкого выпуска. Поверив в свои силы и привыкнув к самостоятельной жизни, молодые птицы рано или поздно покидают нашу территорию и больше не возвращаются.

Скажите, травмировали ли птицы волонтеров, работающих у вас? Были серьезные травмы?

Увы, да. Об этом частенько забывают, но вообще-то работа с дикими животными — это довольно опасно. Даже сравнительно небольшая птица вроде пустельги весом 250 грамм может сильно расцарапать руки. Черный ворон легко выкусит кусок пальца, ястреб-тетеревятник — пробьет вену, а цапля при удачном выпаде — выбьет глаз. И это помимо того, что птицы вообще-то болеют, и нам приходится иметь дело еще и с инфекциями, опасными в том числе для человека.

Строгое соблюдение техники безопасности — это очень важно. С опасными птицами у нас работают только опытные волонтеры и с использованием защитных средств. Например, в вольер к совам можно заходить только в каске и защитных очках.

Даже моя работа в «Вороньем Гнезде» началась с травмы. Я по глупости грубо нарушила технику безопасности, и сова, которая казалась мне милой и безобидной, кинулась когтями мне в лицо. С тех пор у меня остался шрам на веке.

Вены на руках мне тоже пробивали, приходилось накладывать давящие повязки. И один раз орел во время фиксации хлестнул крылом мне по глазам и подарил шрам еще и на роговице.