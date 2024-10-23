«Вопиющее хамство»: автор песни «К черту любовь» Олег Влади прокомментировал суд с Лободой

Олег Влади заявил, что суд со Светланой Лободой из-за авторских прав до сих пор продолжается. Композитор и эксперт шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия» прокомментировал судебные разбирательства с певицей в беседе с сайтом «Страсти».

Олег Влади написал песню «К черту любовь», которую в 2016 году стала исполнять Светлана. Композиция была тепло принята публикой и получила многие музыкальные награды. Но история успеха обернулась громким скандалом: в 2023 году стало известно о судах Олега со Светланой из-за нарушения авторских прав и подделки подписи в документах. Влади назвал ситуацию «вопиющим хамством» и отметил, что не сталкивался с таким за всю свою 20-летнюю карьеру.

«Это вопиющее хамство, я с таким не сталкивался за почти двадцатилетнюю карьеру ни разу. Все мы живем в материальном мире, и если человек идет на такой шаг подлога документов, значит, у этого есть серьезные, весомые основания. Я искренне надеюсь, что все-таки факт будет установлен в юридическом, правовом поле, и наконец-то будет внесена ясность, и поставлена точка в вопросе с этим договором с подделанной подписью. Все пока находится в процессе выяснения, и правоохранительные органы этим вопросом занимаются. Я, повторюсь, с таким не сталкивался, поэтому, конечно, у меня это вызвало недоумение, негодование и просто в первом моменте даже шок. Я никак не мог предположить, что артист такого уровня может пойти на такой шаг», — высказался Олег.

Влади отметил, что судебные разбирательства до сих пор продолжаются. Пока дело не будет закрыто, песня не может быть исполнена другим артистом.

«Пока происходят судебные разбирательства, к сожалению, эта песня не может прозвучать в исполнении другого артиста. Конкретно против прав Светланы на эту песню никаких решений вынесено не было. А иски по другим судебным разбирательствам (по поводу неуказания меня как автора песни в каких-то телевизионных ее появлениях) мы выиграли. И везде, на всех платформах, на всех публикациях обязали третьих лиц, которые эти публикации делали, указать меня как автора композиции «К черту любовь»», — резюмировал Олег.

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