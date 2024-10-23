«Все решает песня. Так было, есть и будет»: Олег Влади о музыкальных трендах, работе со звездами и судах с Лободой

Кто повлиял на Ваше становление как композитора? Кто из предшественников Вас вдохновляет?

Это огромное количество имен, огромное количество авторов и исполнителей, без песен которых, я уверен, что моя музыка была бы другой. Это Ева Польна, которая до сих пор остается моим ориентиром, мне очень нравится и очень хочется расти точно так же, как Ева. Это, конечно, Игорь Николаев, Игорь Зубков, Константин Арсеньев. Это Максим Фадеев, который в подростковом возрасте был для меня большим потрясением и ориентиром. Конечно, я не могу не сказать о композиторе, авторе стихов Татьяне Снежиной, которая стала фактически тем спусковым крючком, запустившим во мне процессы написания собственных музыкальных произведений.

Был 1997 год, я жил в Новосибирске, и в какой-то момент стала известна история этой удивительной девушки. Она разбилась во время предсвадебного путешествия со своим женихом и с несколькими друзьями под Новосибирском. Произошла такая трагедия, и только спустя время стало известно, какое огромное количество песен ею было написано. Практически у каждого артиста в тот момент была в репертуаре песня этой удивительной девушки, самая известная – «Позови меня собой». Трагедия так глубоко во мне отозвалась, так остро я эту утрату для себя переживал, что мне хотелось каким-то образом из себя это выплеснуть. В тот момент были впервые написаны стихи. Конечно, сейчас слушать это невозможно, потому что это очень незрело, очень любительски, юношески и наивно, но тем не менее. «Ты родила во мне поэта своей погасшею звездой», – тогда у меня были такие написанные строчки. Татьяне Снежиной я обязан тем, что я начал в принципе заниматься творчеством.

Насколько Вы самокритичный человек? Сколько раз можете переписывать песню, чтобы довести до идеала?

Конечно, я сам себе высший суд. Бесконечное самокопание, недовольство собой, вот этот неуловимый перфекционизм – мой главный тормозящий фактор. Иногда можно было бы написать и быстрее, и оперативнее, и легче, но включается вот это внутреннее сопротивление, что я не хочу быстрее, я хочу качественнее. Я даже в какой-то момент сошелся внутри себя на мысли, что пускай это будут две песни в год, но зато они станут стопроцентно успешными.

Не могу не сказать, что с Сергеем Лазаревым мы иногда переписываем отдельные части песен по десять раз. У нас есть песня «Цвета одного», которая вышла в альбоме Сергея, и я ее считаю одной из моих побед над самим собой. Там никак не удавался припев, я переписывал его в течение года, показывал Сергею варианты, и он отметал один за другим, говоря мне на эмоциях: «Неужели ты сам не слышишь, что это не работает. Зачем ты присылаешь мне очевидную нерабочую версию?». Это было сражение с самим собой, которое доходило до какой-то внутренней истерики, я был готов бросить эту песню: раз ты не получаешься, то я не буду тебя дописывать! Я таким образом пытался эту песню наказать, но потом к ней возвращался снова и снова. Как я могу ее бросить? Это же тоже ребенок! Трудный ребенок, который не дается и сопротивляется. В процессе борьбы припев родился, я дописал его спокойно, показал Сергею, и он прислал мне единственную фразу: «Вот теперь это припев».

Был ли у Вас творческий кризис? Если да, то что помогло пережить?

Любой пишущий человек начинает путь со своих историй. Первые песни, как правило, автобиографичны, эмоциональны, насыщены собственными переживаниями от встреч, расставаний. Поскольку это происходит в юном возрасте, то любое «никогда» или «навсегда» воспринимается очень остро. Потом ты начинаешь искать другие источники вдохновения, и ты не всегда можешь это сделать сразу.

Я помню тот момент, когда очень сильно переживал: за полгода не была написана не то, что никакая песня, а даже строчка. Никаких предпосылок не было, и я думал, что, наверное, все. Я все, что мог уже написал. Это было очень тяжело принять и осознать, и я подсознательно с этим не соглашался. Потом я понял, что даже в моменты тишины, все равно происходит накопительный эффект, происходят какие-то процессы.

Как считаете, какого артиста Ваша песня раскрыла с новой стороны?

Безусловно, эксперименту всегда есть место, и когда поступает такой запрос сделать что-то неожиданное, что-то идущее вразрез с творчеством, то я всегда откликаюсь. Например, мне кажется, что в песне «Третий» Сергея Лазарева мы сделали этот эксперимент. В ней прозвучала очень драматическая история переживаний, любовного треугольника. Сергей открылся с таким надрывом, нервом, даже в какой-то степени с агрессивной подачей. Мне кажется, этот эксперимент удался. Также без ложной скромности считаю, что песня «К черту любовь» помогла Светлане Лободе стать популярной в стране.

Вы работали со многими звёздами, включая Катю Лель, Сергея Лазарева, Ани Лорак. Насколько тяжело сотрудничать с состоявшимся артистом, который имеет строгий вектор в своём творчестве?

Конечно, состоявшимся артистам сложнее идти на какие-то эксперименты, и даже с возрастом это сложнее делать, потому что эксперимент – это всегда какое-то желание привлечь к себе внимание. Все-таки это свойство юного возраста, когда ты ищешь себя. Время поиска иногда занимает много лет, а когда ты себя нашел, то это большое счастье, когда ты растворяешься в своей музыке. Так получилось, что моими основными артистами стали Сергей Лазарев и Ани Лорак, и я стараюсь с ними поддерживать постоянную связь, дружескую, чтобы находиться в контексте событий, чтобы постоянно своим авторским чутьем воспринимать их человеческую сторону, как они меняются, как растут внутри себя, чтобы преобразовать их ощущения в песни.

Песня «Небо» для Аниты Цой открыла Вам дорогу в шоу-бизнес. Когда писали композицию, было ли предчувствие, что она станет знаковой?

Другого слова, кроме как «предчувствие», здесь и подобрать сложно. Это, конечно, одна из моих больших творческих удач, и одна из первых песен, которые в принципе были написаны. Потому что на тот момент (а песня 2005 года) я фактически пять лет занимался написанием песен. Очень много было музыкальной руды переработано, прежде чем стали появляться по-настоящему осмысленные песни, в которых была какая-то острота, точность формулировок и мелодия, которая запоминалась и проникала в сердце. Я помню момент, это уже, наверное, год 2006-2007, мы общались с Ирой Дубцовой, и дело дошло до того, что стали показывать друг другу свои новые произведения, и Ира показала несколько песен с готовящегося второго альбома «Ветра». Мне посчастливилось их услышать одним из первых. В ответ я показал песню «Небо». Я помню, как Ира, когда зазвучал припев, подняла вверх руку и показала, как по ней побежали мурашки. Конечно, для меня в тот момент это стало главным показателем того, что мои интуитивные предвосхищения большой судьбы песни не беспочвенны, что профессиональный музыкант, автор, тоже это чувствует. По счастливому стечению обстоятельств так получилось, что я работал в Модном доме «Бутон» под руководством дизайнера Елены Малоземовой и много времени проводил в Модном доме, занимаясь административными делами компании. Елена близко дружила с Анитой Цой, которая однажды приехала на примерку. Меня ей представили, сказали: «У нас есть мальчик, который, помимо своих прямых обязанностей, занимается еще и творчеством». У меня диск всегда был под рукой, и я отдал его Аните при отъезде. Буквально через полчаса, послушав в машине пластинку, дойдя до песни «Небо», а она была не первой, Цой позвонила Елене и сказала: «Так, а этот парень еще на месте? Пускай сидит, ждет, я сейчас приеду». Анита вернулась, сказала, что песню эту забирает. Спустя время она ее выпустила. И если каким-то песням нужно время, чтобы раскачаться, чтобы люди ее полюбили, то с «Небо» произошло все моментально. Она моментально стала популярной, попала в ротацию «Русского радио». Анита сняла на песню великолепный клип в интерьерах и экстерьерах тогда еще только строящегося комплекса Москва-Сити. Мы получили за эту песню «Золотой граммофон» и много других наград. В общем, конечно, это визитная карточка и моя, и Аниты. Во многих интервью она до сих пор говорит, что это ее главная и любимая песня.

Называл ли Вам Николай Басков причину, по которой не исполняет песни, приобретенные у Вас?

Поскольку мы с Колей дружим больше десяти лет, я в какой-то момент предположил, что высшими силами так назначено, что мы, наверное, можем с ним только дружить. И ради этой дружбы, такой настоящей, большой, отдающей, предполагающей помощь и поддержку, нужно чем-то пожертвовать. И, наверное, в жертву этому принесена музыка. Коля сказал: «Ой, ты все придумываешь, драматизируешь, это все обстоятельства!». Но я верю в такие вещи, в энергию. Ты не можешь получить все, ты должен сделать выбор. Безусловно, если говорить про нашу дружбу с Колей, если ради нее нужно отказаться от совместного творчества, я готов пойти на эту жертву.

Коля – настоящий друг, и не раз приходил мне на помощь, и спасал, и подсказывал, и давал какие-то советы, и просто веселил. Такой мой старший брат. У меня брат был и в жизни, и волею обстоятельств, я брата потерял, и, видимо, по судьбе мне все-таки нужно иметь старшего наставника и куратора по жизни. И для меня им стал Коля. Много песен он купил, не чтобы как-то поддержать и сделать вид, что ему это интересно и нужно. Он действительно каждую песню со мной обсуждал, в каких-то произведениях мы что-то меняли и дорабатывали под него, переписывали текст, меняли мелодию. Но вмешивались какие-то обстоятельства: наступала подготовка к большому шоу, или нужно было выпустить песню другого автора к творческому вечеру, к юбилею и так далее. То есть медиапланы постоянно менялись. Из каких-то песен, мне кажется, Коля просто постепенно вырастал. И то, что было актуально для него в том же 2010 году, переставало быть актуальным в 2015. И так получилось, что в настоящий момент у нас с ним есть половина спетой моей песни в дуэте с Катей Лель. Мы с Колей даже шутили, что пройдет еще пять лет, и он запишет еще половину какой-то песни, и будет целая. Пока в его арсенале отложенного ящика хранятся шесть моих композиций.

Также Вы работали с Лолитой. Как считаете, что позволяет ей оставаться одной из самых востребованных певиц, несмотря на «отмену» в начале 2024 года?

С Лолитой мы работали очень давно, как раз в тот период, когда у меня еще не было больших песен. И для меня эта певица тоже любимая и знаковая и важна по той причине, что, будучи уже большой звездой, она обратила внимание на мою песню, она ей понравилась. Она с таким чувством, с такой глубиной сделала композицию «Я живая (Осталась)», и долгое время эта песня была в концертном репертуаре Лолиты. И несмотря на то, что она специфическая, своеобразная и, наверное, все-таки большим хитом не стала, Лолита ее долгое время исполняла и в телевизионных концертах, и на концертах в городах, на гастролях.

Я могу сказать, что, несмотря на отсутствие официальных званий, есть артисты, которые и заслуженные, и народные по определению и по отношению к ним зрителей. Так вот Лолита ярчайший пример такого артиста. К сожалению, официальных званий народной артистки у нее нет, но мне сложно представить более народную, более любимую зрителями певицу, которую бы действительно искренне так любили, к которой относились с такой теплотой, с такой любовью на протяжении такого количества лет. Мы все живые люди, у нас случаются и взлеты, и падения, и успехи, и неудачи. Всепоглощающая любовь зрителя способна творить чудеса и преодолевать даже такие ситуации, нелепые, случайные, неосмотрительные. Но, повторюсь, все мы живые люди, и никто не застрахован ни от чего.