«Все решает песня. Так было, есть и будет»: Олег Влади о музыкальных трендах, работе со звездами и судах с Лободой
© Фотограф: Мари Аянян
Олег Влади известен как автор песен для Ани Лорак, Николая Баскова, Лолиты и многих других звезд эстрады. Его творчество цепляет, вдохновляет и раскрывает артистов с новой стороны. Композиции Олега не раз выигрывали «Золотой граммофон», возглавляли музыкальные чарты и становились народными хитами, но, чтобы достичь таких успехов, Влади готов годами вынашивать идею песни, писать осмысленные тексты и создавать проникновенные мелодии.
Впервые о творчестве Влади узнали в начале нулевых. Тогда Анита Цой заметила начинающего композитора и выкупила его песню «Небо», которую до сих пор исполняет. Еще одной знаковой композицией Олега стала «К черту любовь» для Светланы Лободы. Песня была тепло принята публикой и вывела карьеру Лободы на новый уровень. Но в 2023 году история успеха обернулась скандалом и судами из-за нарушения авторских прав и подделки подписи Влади в документах.
В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» Олег прокомментировал суд с певицей, оценил музыку современных исполнителей, рассказал о дружбе с Николаем Басковым и судействе в шоу телеканала «Россия» «Ну-ка, все вместе!».
Олег, Вы уже много лет являетесь членом жюри шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия». Не появилось ли у Вас пресыщение?
Это странно осознавать, что прошло уже пять сезонов шоу «Ну-ка, все вместе!» с моим участием, потому что ощущения и эмоции от первого съемочного дня до сих пор свежи в памяти. Для меня это было первое появление в проекте, а для него это был уже второй сезон, и мне было так трепетно, так волнительно и даже стеснительно становиться экспертом такого масштабного вокального шоу. Я наблюдал, как эксперты друг с другом общаются, заметил, что на тот момент между ними сложились какие-то сюжетные линии. А какой я эксперт? Великодушен или предвзят? Это меняется от сезона к сезону. С каждым разом планка повышается, потому что между теми, кто пришел во втором сезоне, и теми, кто пришел в шестом, нынешнем сезоне, огромная разница!
Пресыщения абсолютно нет, происходит постоянное обновление восторга! У нас какой-то нескончаемый запас талантливых людей в стране, некоторые подают заявки с первого сезона, а есть те, кто подает пятый раз подряд. Они оказываются на большой сцене, и с таким трепетом дарят свое исполнение, что ты чувствуешь в этом энергию, любовь, труд и колоссальное желание. Быть свидетелем комплекса вот этого всего – это большая награда и счастье! Те слезы, которые катятся по щекам и моим, и моих коллег, находящихся на стене в момент исполнения, – это та живая реакция, которую мы выдаем от живого исполнения. Ты чувствуешь, как долго человек к этому шел.
Насколько тяжело Вам судить? Как считаете, стал ли Ваш характер тверже?
Мне кажется, что наоборот. От сезона к сезону я становлюсь отчасти сентиментальнее и великодушнее. Я себя настраиваю, что это не величайший суд в мире, у меня нет власти, и я не хочу на себя примерять маску великого вершителя судьбы, наоборот, я бы хотел примерить роль человека, который поддержит, услышит талант и даже в критическом замечании постарается помочь, подметить какую-то шероховатость, которую можно исправить. С таким посылом я слушаю и смотрю на наших певцов.
С какой стороны Вас раскрыл проект «Ну-ка, все вместе!»? Отметили в себе новые черты?
Наверное, то, как меня стали называть на проекте (Смеется). Олег Влади – музыкальная энциклопедия шоу «Ну-ка, все вместе!». Иногда у песни, которая звучит на сцене нашего шоу, есть какой-то исполнитель, который известен всем, но есть еще и тот, который ее исполнил первым, но остался незамеченным. Порой я озвучиваю такие интересные факты и сам поражаюсь, как моя память все это держит на протяжении многих лет, и для чего мне эта информация, то есть какие-то совсем мельчайшие подробности и детали производят на меня самого впечатление. И, конечно, я стал чуть ли не штатным композитором проекта, потому что уже не одна, не две и даже не три песни написаны специально для наших участников. Например, Нуца Буцаладзе, Яна Клявиня, Сергей Павловский, который открыл пятый юбилейный сезон шоу моей песней «В осенних городах».
Лидер сотни Сергей Лазарев судит эмоционально и нередко оспаривает мнение членов жюри. Тяжело ли быть объективным, когда мнение может быть поставлено под сомнение на всю страну?
А Сергей никогда не оспаривает квалифицированное, компетентное, профессиональное мнение, отличающееся от его собственного. Он вступает в конфронтацию только тогда, когда звучит какая-то несостоятельная критика, очень субъективная, или когда кто-то придерживает голос. Это всегда очень видно. Человеку кажется, что он, вроде, затеряется среди невставших экспертов, но вдруг их оказывается всего четыре, и ты как на ладони. Когда 96 человек встало, а четыре нет, и ты среди этой четверки, твое суждение должно быть таким непоколебимым, таким железобетонным, против которого невозможно будет противостоять. Когда критика выдает, что человек придержал голос для другого исполнителя, то в этот момент Сергей негодует. Конечно, хочется объективности в суждении, но, наверное, это суждение должна выдавать нейросеть, которая максимально непредвзятая, а мы все-таки живые люди, и иногда возникают такие моменты.
Сложно ли быть на месте таких экспертов, когда твое мнение оспаривается? У меня, наверное, пару раз было, когда я оказывался среди немногочисленных членов жюри, которые не встали. Я эти разы помню и даже сейчас считаю свою ненажатую кнопку обоснованной.
Как складывается общение между «сотней» после острых споров в эфире?
Мы же все профессионалы, мы все понимаем, что боевое сражение друг с другом в моменте выступления находится только в музыкальном поле, но никак не в личном, поэтому я не знаю случаев, когда бы эксперты перенесли спор со стены в жизнь. Мне о таких случаях неизвестно. Я сам, как бы негодовал от чьей-то ненажатой кнопки, оставляю все эмоции на стене. В моменте я могу не согласиться, могу с кем-то поспорить, и такие случаи тоже были. Я прекрасно помню выступление нашей участницы Симоны Куприной с песней «Останусь», и фониатр Лев Рудин назвал это выступление плохим театром, и когда после его слов мне дали микрофон, я поддержал Симону: мне очень понравилось ее исполнение. Я сказал, какие воспоминания ее выступления во мне всколыхнули, но это никак не повлияло на наши взаимоотношения с Львом Борисовичем. Все остаются друзьями, и друг друга уважают.
Музыкальные ТВ-конкурсы открывают десятки талантливых исполнителей, но не каждый из них может «закрепиться» на эстраде. Как считаете, почему?
Все решает песня. Так было, так есть и так будет. Ничего с этим сделать невозможно. Если нет репертуара, нет образа, то не получится закрепиться в сознании людей. Артист – это такой комплекс параметров, и если один из них выпадает, то успех не случается, но все начинается с песни. Рассмотрим тех исполнителей, которые приходят на шоу «Ну-ка, все вместе!» и уже имеют за плечами багаж выступлений, как было с Евой Власовой. Мы много про это говорили, почему у нее был такой своеобразный выбор песни для финала. Ева сказала, что она не может и не хочет соревноваться в вокальном первенстве, а в том сезоне было много сильнейших вокалистов. Она говорила: «Я поняла, что я должна просто продемонстрировать себя в своем выступлении максимально близко к тому, что я делаю на концертах, в собственном творчестве». Она это и сделала, исполнив песню группы «Гости из будущего» «Почему ты». Кому-то это выступление показалось недостаточно ярким и убедительным для финала, когда, казалось бы, ты должен рвать и метать, а Ева была Евой. Вот такие исполнители, конечно же, могут участвовать в конкурсах, чтобы себя продемонстрировать, привлечь внимание и дальше уже предлагать свой материал в мир.
А знаете, какую еще ошибку совершает гигантское количество участников? Допустим, происходит эфир с вашим выступлением, и, конечно, большое количество зрителей начинает искать этого исполнителя в социальных сетях, и я сам иногда хочу посмотреть артиста, посмотреть, что он делает, но наступает проблема – невозможно найти человека. У него так хитро называется страница, такой ник своеобразный! То есть я начинаю набирать имя исполнителя и не могу его найти, потому что его социальная сеть называется как-то иначе. А если бы я зашел на страницу заряженного артиста, где каждый день происходит какое-то музыкальное событие, где человек постоянно что-то поет, постоянно что-то выкладывает, какие-то песни, выступления, рилсы, то я бы увидел страницу действующего, полноценного артиста. И, конечно же, если мне это интересно, то я могу даже подписаться.
Вячеслав Добрынин говорил, что ему стыдно за те песни, которые исполняют современные артисты, потому что большинство из них «не трогают душу». Согласны ли Вы с мнением композитора?
Во все времена были те песни, которые можно было считать музыкальным мусором и фантиками, но одновременно с этим существует гигантское количество убедительных, красивых и настоящих песен. Просто так получается, что мы под одну гребенку собираем всех. Если это молодежная музыка, то принято считать, что она вся легковесна. Наверное, какие-то определенные представители как-то компрометируют все поколение, но в современной музыке огромное количество профессиональных ребят, которые делают свою музыку очень честно: с таким звуком, с таким образом, с такой историей и багажом, что не заметить и не отметить это невозможно.
Каких русских исполнителей Вы слушаете? Кого из молодых артистов можете выделить?
Я очень люблю творчество уже упомянутой Евы Власовой, я люблю Ваню Дмитриенко, потому что это профессиональный музыкант, мне нравится Кирилл LYRIQ, который работает с Zivert и существует как отдельный исполнитель. Мне нравится Mia Boyka, потому что у нее очень красивый тембр. Мне очень нравится Варвара Убель, которая победила в четвертом сезоне шоу «Ну-ка, все вместе!». У нее отдельный музыкальный мир, который она делает с братом в их проекте. Одна их песня «Обмани меня» роскошно прозвучала в фильме «Поехавшая», обязательно послушайте ее, это просто волшебство! Очень люблю слушать Сергея Лазарева, Ани Лорак, Валерию. Мне очень нравятся Полина Гагарина, Любовь Успенская. Это те артисты, которых я периодически слушаю в машине, которые не покидают плейлист моих любимых треков много лет.
Какие сейчас тренды в музыкальной индустрии? Какие песни заказывают звезды?
На мой взгляд, настоящий артист меньше всего должен ориентироваться на текущие музыкальные тренды, это настолько сиюминутный критерий, который в следующем сезоне может быть уже неактуальным, и в попытке догнать этот тренд можно упустить то важное, что должно быть в песне. А это какой-то пережитый, эмоциональный нюанс.
Иногда мне артист рассказывает какую-то историю или переживание, которое хочется воплотить в песне, и я, выслушав все вводные данные, стараюсь их проанализировать, переварить, пропустить через себя и материализовать в конкретной песне. Вот это остается через годы основным и рабочим алгоритмом.
Как думаете, какой будет музыкальная индустрия через 5 лет?
Настолько интенсивно и быстро все меняется, все упрощается в какой-то степени, и сейчас, чтобы сделать песню, тебе не нужно выходить из дома. Все необходимые программы и приспособления есть под рукой. Если пишешь свои песни сам, то технически ты вооружен максимально, находясь в любом городе мира. Интернет позволяет донести свою музыку до аудитории в кратчайшие сроки. Эта поддержка никогда не бывает лишней, но если десять лет назад телевидение и радио определяли твой успех, то сейчас не только они определяют популярность у аудитории. Как это будет меняться дальше – неизвестно никому, особенно с появлением социальных сетей и нейросетей. Как будет помогать искусственный интеллект музыкальной индустрии и будет ли – покажет время, и предсказать это сейчас, мне кажется, не сможет никто. Мы стоим на пороге величайших изменений, революций и открытий.
С каким самым необычным запросом к Вам обращались?
Это, наверное, был самый нелепый запрос, который я тут же могу вспомнить: это было несколько лет назад, и при описании своего запроса продюсер начинающего артиста упомянул, что главная задача – написать припев, который длится пятнадцать секунд. Я сначала не понял, что имеется в виду, как такое может быть и почему это первостепенная задача, а не тема песни. Все оказалось просто: в тот момент сторис в социальной сети длились именно пятнадцать секунд, и, чтобы успеть озвучить центральную часть песни, а это припев, им хотелось, уложиться в тайминг сторис. Я, конечно, был поражен и понял, что мы катимся куда-то в неправильную сторону, что тема песни уходит на задний план, а хронометраж припева теперь ориентируется на длительность сторис.
По каким причинам можете отказать артисту в сотрудничестве? Как создаются песни? Вы ориентируетесь на предпочтения артистов или полагаетесь на своё видение?
Это должно быть эмоциональное, ментальное совпадение с тем человеком, для которого я буду писать песню, потому что каждая песня – это часть меня. Я еще ни разу не писал никакое произведение, не пропустив его через свою нервную систему. Даже если я озвучиваю в песне чужую историю, то я погружаюсь в нее, я должен представить себе весь спектр эмоций и чувств человека, оказавшегося в этих обстоятельствах. Я не могу написать песню для человека, который не совпадает со мной по мировоззрению, если мы не находим общий язык. Как правило, первая встреча с исполнителем дает мне понимание, получится ли что-то из этого в дальнейшем или нет. Бывало, что я очень хотел посотрудничать с артистом, но наше человеческое взаимодействие давало понять, что, скорее всего, ничего не получится, потому что мы говорим на одном языке, но в то же время на совершенно разных.
Ваши песни проникнуты лиризмом, трогают душу, и чаще всего Вы пишете о женщинах, страдающих от любви. Как Вам, мужчине, удаётся так тонко прочувствовать женщину, ее внутренние переживания?
У меня изначально не было такого ориентира – быть автором для поющих девушек или мужчин. Так сложилось, что большая часть моих песен была написана и озвучена певицами, хотя зачастую я пишу без привязки к конкретному артисту.
Я помню, как было с песней «Забыть тебя», которую исполнил Эмин Агаларов. Эта песня долго-долго ходила и по артисткам, и по артистам, каждый из них говорил, что песня прекрасная, лиричная, но свой нюанс, свою краску артисты в этой песне не слышали, а Эмин дослушал композицию до середины и перезвонил нашему общему другу Артему Сорокину, который ему показал песню, и сказал, что она его настолько, что вы не можете себе представить. В тот момент я понял, что чувство, острота и переживания универсальны! Может, в голосах женщин больше эмоциональности, поэтому кажется, что мои песни, которые озвучили певицы, острее и больше привлекли внимания, но изначально я не стремился стать автором, озвучивающим только женские переживания.
Кто повлиял на Ваше становление как композитора? Кто из предшественников Вас вдохновляет?
Это огромное количество имен, огромное количество авторов и исполнителей, без песен которых, я уверен, что моя музыка была бы другой. Это Ева Польна, которая до сих пор остается моим ориентиром, мне очень нравится и очень хочется расти точно так же, как Ева. Это, конечно, Игорь Николаев, Игорь Зубков, Константин Арсеньев. Это Максим Фадеев, который в подростковом возрасте был для меня большим потрясением и ориентиром. Конечно, я не могу не сказать о композиторе, авторе стихов Татьяне Снежиной, которая стала фактически тем спусковым крючком, запустившим во мне процессы написания собственных музыкальных произведений.
Был 1997 год, я жил в Новосибирске, и в какой-то момент стала известна история этой удивительной девушки. Она разбилась во время предсвадебного путешествия со своим женихом и с несколькими друзьями под Новосибирском. Произошла такая трагедия, и только спустя время стало известно, какое огромное количество песен ею было написано. Практически у каждого артиста в тот момент была в репертуаре песня этой удивительной девушки, самая известная – «Позови меня собой». Трагедия так глубоко во мне отозвалась, так остро я эту утрату для себя переживал, что мне хотелось каким-то образом из себя это выплеснуть. В тот момент были впервые написаны стихи. Конечно, сейчас слушать это невозможно, потому что это очень незрело, очень любительски, юношески и наивно, но тем не менее. «Ты родила во мне поэта своей погасшею звездой», – тогда у меня были такие написанные строчки. Татьяне Снежиной я обязан тем, что я начал в принципе заниматься творчеством.
Насколько Вы самокритичный человек? Сколько раз можете переписывать песню, чтобы довести до идеала?
Конечно, я сам себе высший суд. Бесконечное самокопание, недовольство собой, вот этот неуловимый перфекционизм – мой главный тормозящий фактор. Иногда можно было бы написать и быстрее, и оперативнее, и легче, но включается вот это внутреннее сопротивление, что я не хочу быстрее, я хочу качественнее. Я даже в какой-то момент сошелся внутри себя на мысли, что пускай это будут две песни в год, но зато они станут стопроцентно успешными.
Не могу не сказать, что с Сергеем Лазаревым мы иногда переписываем отдельные части песен по десять раз. У нас есть песня «Цвета одного», которая вышла в альбоме Сергея, и я ее считаю одной из моих побед над самим собой. Там никак не удавался припев, я переписывал его в течение года, показывал Сергею варианты, и он отметал один за другим, говоря мне на эмоциях: «Неужели ты сам не слышишь, что это не работает. Зачем ты присылаешь мне очевидную нерабочую версию?». Это было сражение с самим собой, которое доходило до какой-то внутренней истерики, я был готов бросить эту песню: раз ты не получаешься, то я не буду тебя дописывать! Я таким образом пытался эту песню наказать, но потом к ней возвращался снова и снова. Как я могу ее бросить? Это же тоже ребенок! Трудный ребенок, который не дается и сопротивляется. В процессе борьбы припев родился, я дописал его спокойно, показал Сергею, и он прислал мне единственную фразу: «Вот теперь это припев».
Был ли у Вас творческий кризис? Если да, то что помогло пережить?
Любой пишущий человек начинает путь со своих историй. Первые песни, как правило, автобиографичны, эмоциональны, насыщены собственными переживаниями от встреч, расставаний. Поскольку это происходит в юном возрасте, то любое «никогда» или «навсегда» воспринимается очень остро. Потом ты начинаешь искать другие источники вдохновения, и ты не всегда можешь это сделать сразу.
Я помню тот момент, когда очень сильно переживал: за полгода не была написана не то, что никакая песня, а даже строчка. Никаких предпосылок не было, и я думал, что, наверное, все. Я все, что мог уже написал. Это было очень тяжело принять и осознать, и я подсознательно с этим не соглашался. Потом я понял, что даже в моменты тишины, все равно происходит накопительный эффект, происходят какие-то процессы.
Как считаете, какого артиста Ваша песня раскрыла с новой стороны?
Безусловно, эксперименту всегда есть место, и когда поступает такой запрос сделать что-то неожиданное, что-то идущее вразрез с творчеством, то я всегда откликаюсь. Например, мне кажется, что в песне «Третий» Сергея Лазарева мы сделали этот эксперимент. В ней прозвучала очень драматическая история переживаний, любовного треугольника. Сергей открылся с таким надрывом, нервом, даже в какой-то степени с агрессивной подачей. Мне кажется, этот эксперимент удался. Также без ложной скромности считаю, что песня «К черту любовь» помогла Светлане Лободе стать популярной в стране.
Вы работали со многими звёздами, включая Катю Лель, Сергея Лазарева, Ани Лорак. Насколько тяжело сотрудничать с состоявшимся артистом, который имеет строгий вектор в своём творчестве?
Конечно, состоявшимся артистам сложнее идти на какие-то эксперименты, и даже с возрастом это сложнее делать, потому что эксперимент – это всегда какое-то желание привлечь к себе внимание. Все-таки это свойство юного возраста, когда ты ищешь себя. Время поиска иногда занимает много лет, а когда ты себя нашел, то это большое счастье, когда ты растворяешься в своей музыке. Так получилось, что моими основными артистами стали Сергей Лазарев и Ани Лорак, и я стараюсь с ними поддерживать постоянную связь, дружескую, чтобы находиться в контексте событий, чтобы постоянно своим авторским чутьем воспринимать их человеческую сторону, как они меняются, как растут внутри себя, чтобы преобразовать их ощущения в песни.
Песня «Небо» для Аниты Цой открыла Вам дорогу в шоу-бизнес. Когда писали композицию, было ли предчувствие, что она станет знаковой?
Другого слова, кроме как «предчувствие», здесь и подобрать сложно. Это, конечно, одна из моих больших творческих удач, и одна из первых песен, которые в принципе были написаны. Потому что на тот момент (а песня 2005 года) я фактически пять лет занимался написанием песен. Очень много было музыкальной руды переработано, прежде чем стали появляться по-настоящему осмысленные песни, в которых была какая-то острота, точность формулировок и мелодия, которая запоминалась и проникала в сердце. Я помню момент, это уже, наверное, год 2006-2007, мы общались с Ирой Дубцовой, и дело дошло до того, что стали показывать друг другу свои новые произведения, и Ира показала несколько песен с готовящегося второго альбома «Ветра». Мне посчастливилось их услышать одним из первых. В ответ я показал песню «Небо». Я помню, как Ира, когда зазвучал припев, подняла вверх руку и показала, как по ней побежали мурашки. Конечно, для меня в тот момент это стало главным показателем того, что мои интуитивные предвосхищения большой судьбы песни не беспочвенны, что профессиональный музыкант, автор, тоже это чувствует. По счастливому стечению обстоятельств так получилось, что я работал в Модном доме «Бутон» под руководством дизайнера Елены Малоземовой и много времени проводил в Модном доме, занимаясь административными делами компании. Елена близко дружила с Анитой Цой, которая однажды приехала на примерку. Меня ей представили, сказали: «У нас есть мальчик, который, помимо своих прямых обязанностей, занимается еще и творчеством». У меня диск всегда был под рукой, и я отдал его Аните при отъезде. Буквально через полчаса, послушав в машине пластинку, дойдя до песни «Небо», а она была не первой, Цой позвонила Елене и сказала: «Так, а этот парень еще на месте? Пускай сидит, ждет, я сейчас приеду». Анита вернулась, сказала, что песню эту забирает. Спустя время она ее выпустила. И если каким-то песням нужно время, чтобы раскачаться, чтобы люди ее полюбили, то с «Небо» произошло все моментально. Она моментально стала популярной, попала в ротацию «Русского радио». Анита сняла на песню великолепный клип в интерьерах и экстерьерах тогда еще только строящегося комплекса Москва-Сити. Мы получили за эту песню «Золотой граммофон» и много других наград. В общем, конечно, это визитная карточка и моя, и Аниты. Во многих интервью она до сих пор говорит, что это ее главная и любимая песня.
Называл ли Вам Николай Басков причину, по которой не исполняет песни, приобретенные у Вас?
Поскольку мы с Колей дружим больше десяти лет, я в какой-то момент предположил, что высшими силами так назначено, что мы, наверное, можем с ним только дружить. И ради этой дружбы, такой настоящей, большой, отдающей, предполагающей помощь и поддержку, нужно чем-то пожертвовать. И, наверное, в жертву этому принесена музыка. Коля сказал: «Ой, ты все придумываешь, драматизируешь, это все обстоятельства!». Но я верю в такие вещи, в энергию. Ты не можешь получить все, ты должен сделать выбор. Безусловно, если говорить про нашу дружбу с Колей, если ради нее нужно отказаться от совместного творчества, я готов пойти на эту жертву.
Коля – настоящий друг, и не раз приходил мне на помощь, и спасал, и подсказывал, и давал какие-то советы, и просто веселил. Такой мой старший брат. У меня брат был и в жизни, и волею обстоятельств, я брата потерял, и, видимо, по судьбе мне все-таки нужно иметь старшего наставника и куратора по жизни. И для меня им стал Коля. Много песен он купил, не чтобы как-то поддержать и сделать вид, что ему это интересно и нужно. Он действительно каждую песню со мной обсуждал, в каких-то произведениях мы что-то меняли и дорабатывали под него, переписывали текст, меняли мелодию. Но вмешивались какие-то обстоятельства: наступала подготовка к большому шоу, или нужно было выпустить песню другого автора к творческому вечеру, к юбилею и так далее. То есть медиапланы постоянно менялись. Из каких-то песен, мне кажется, Коля просто постепенно вырастал. И то, что было актуально для него в том же 2010 году, переставало быть актуальным в 2015. И так получилось, что в настоящий момент у нас с ним есть половина спетой моей песни в дуэте с Катей Лель. Мы с Колей даже шутили, что пройдет еще пять лет, и он запишет еще половину какой-то песни, и будет целая. Пока в его арсенале отложенного ящика хранятся шесть моих композиций.
Также Вы работали с Лолитой. Как считаете, что позволяет ей оставаться одной из самых востребованных певиц, несмотря на «отмену» в начале 2024 года?
С Лолитой мы работали очень давно, как раз в тот период, когда у меня еще не было больших песен. И для меня эта певица тоже любимая и знаковая и важна по той причине, что, будучи уже большой звездой, она обратила внимание на мою песню, она ей понравилась. Она с таким чувством, с такой глубиной сделала композицию «Я живая (Осталась)», и долгое время эта песня была в концертном репертуаре Лолиты. И несмотря на то, что она специфическая, своеобразная и, наверное, все-таки большим хитом не стала, Лолита ее долгое время исполняла и в телевизионных концертах, и на концертах в городах, на гастролях.
Я могу сказать, что, несмотря на отсутствие официальных званий, есть артисты, которые и заслуженные, и народные по определению и по отношению к ним зрителей. Так вот Лолита ярчайший пример такого артиста. К сожалению, официальных званий народной артистки у нее нет, но мне сложно представить более народную, более любимую зрителями певицу, которую бы действительно искренне так любили, к которой относились с такой теплотой, с такой любовью на протяжении такого количества лет. Мы все живые люди, у нас случаются и взлеты, и падения, и успехи, и неудачи. Всепоглощающая любовь зрителя способна творить чудеса и преодолевать даже такие ситуации, нелепые, случайные, неосмотрительные. Но, повторюсь, все мы живые люди, и никто не застрахован ни от чего.
В СМИ часто появляются новости о судах между композиторами и исполнителями. Как композитор может защитить свои авторские права?
Прежде всего, конечно же, в определенный момент нужно сосредоточиться на том, что вы подписываете, и вчитываться в эти буквы, в эти формулировки, искать возможность проконсультироваться с грамотными специалистами и квалифицированными юристами именно в авторском праве. И это необходимо делать, чтобы избежать неприятных ситуаций, когда артист, приобретая песню, просто начинает использовать те права, которые он по договору приобрел. А для начинающего автора становится открытием, что какая-то формулировка на самом деле означает не то, что он думал. И, конечно, начинающие авторы готовы подписать все, что угодно, и я собственно яркий пример этого. Только лишь бы артист, состоявшийся, знаменитый, исполнил песню в самом начале творческого пути автора. И ты готов за деньги, которые предлагаются в виде гонорара отдать весь объем прав, только лишь бы случилось это волшебство, и ты состоялся, и была возможность свою песню услышать по радио, по телевидению, и чтобы твоя карьера перешла уже на какой-то ощутимый новый уровень.
С течением времени, конечно, необходимо как-то этот взгляд трансформировать, и, по сути, нужно защищать свои права, нужно находить такие оптимальные конструкции и модели взаимодействия с артистами, чтобы для себя оставлять часть прав. Это сложно, это отдельный процесс переговоров с юристами, с менеджерами исполнителей. И единственный, пожалуй, мой неприятный опыт в этом плане, это, конечно же, всем известная история с песней «К черту любовь», которую исполнила Светлана Лобода. С договорами на эту песню произошли страшные недоразумения, вопиющая ситуация! Было несколько судебных разбирательств по этому поводу, которые в некоторой части еще продолжаются, и пока судьба прав на эту песню решается в судах.
Чему Вас научила история со Светланой Лободой, когда Ваша подпись в документах была подделана?
Это вопиющее хамство, я с таким не сталкивался за почти двадцатилетнюю карьеру ни разу. Все мы живем в материальном мире, и если человек идет на такой шаг подлога документов, значит, у этого есть серьезные, весомые основания. Я искренне надеюсь, что все-таки факт будет установлен в юридическом, правовом поле, и наконец-то будет внесена ясность и поставлена точка в вопросе с этим договором с подделанной подписью. Все пока находится в процессе выяснения, и правоохранительные органы этим вопросом занимаются. Я, повторюсь, с таким не сталкивался, поэтому, конечно, у меня это вызвало недоумение, негодование и просто в первом моменте даже шок. Я никак не мог предположить, что артист такого уровня может пойти на такой шаг.
По данным СМИ, после проигрыша в суде Светлана Лобода не может исполнять «К черту любовь». Есть ли шанс, что песня обретет новую жизнь и будет исполнена другим артистом?
Пока происходят судебные разбирательства, к сожалению, песня не может прозвучать в исполнении другого артиста. Конкретно против прав Светланы на эту песню никаких решений вынесено не было. А иски по другим судебным разбирательствам (по поводу неуказания меня как автора песни в каких-то телевизионных ее появлениях) мы выиграли. И везде, на всех платформах, на всех публикациях обязали третьих лиц, которые эти публикации делали, указать меня как автора композиции «К черту любовь».
Кажется, что Вы сотрудничали почти со всеми известными исполнителями. Есть ли артист, с которым Вам было бы интересно поработать?
На самом деле, у меня не было задачи охватить всех артистов, чтобы у каждого хотя бы одна моя песня была в репертуаре. Так получалось, что я просто писал какую-то песню, показывал одному артисту, он отказывался, допустим, от нее, показывал другому, третьему, пятому, десятому. Песня ходила по кругу, иногда это затягивалось на долгие годы, и, в конце концов, песня находила своего исполнителя. Мне, наверное, хотелось всегда сконцентрироваться на каком-то конкретном исполнителе и поработать вдолгую, чтобы наше общение, наша коммуникация, наше взаимное проникновение эмоциональное друг в друга рождало одну песню за другой. И потом можно было бы с течением времени сказать, что в творчестве этого артиста был период песен Олега Влади. Вот всегда такая мне история виделась, и я, наверное, больше к этому стремился. В каком-тот смысле я приблизился к реализации этой идеи в творчестве Сергея Лазарева и Ани Лорак. Конечно, у нас не так много песен, но все равно, они для меня основные вдохновители, и свои главные размышления я все-таки адресую им.
Конечно, есть давняя мечта, пока нереализованная, но я надеюсь, все случится, – певица Валерия, мною уважаемая, любимая много-много лет, от самых первых песен до настоящего момента. И я не оставляю мысли написать произведение, которое ей подойдет. Мы периодически общаемся на эту тему, я показываю какие-то новонаписанные песни.
Над чем работаете сейчас? О чем будет Ваша новая песня?
Из самых ближайших релизов, которые уже совершенно точно должны состояться, это две песни для участников шоу «Ну-ка, все вместе!». 11 ноября на гала-концерте «Ну-ка, все вместе!» в Кремлевском Дворце в исполнении дуэта Александра Ёлкина и Розы Туаевой должна прозвучать песня, написанная специально для них. И, конечно, участница шестого сезона, уникальная, неповторимая Софья Бабич, девочка с розовыми волосами, которая всем запомнилась, которая тронула наши сердца, тоже исполнит композицию, специально мной написанную для нее. Очень жду две эти премьеры и, надеюсь, что зрители полюбят эти песни.