«Вопиющая ситуация»: директор прокомментировала избиение ребенка-инвалида помощницей воспитателя

Избиение ребенка-инвалида помощницей воспитателя является «вопиющей ситуацией». Об этом заявила директор школы № 1272 Лилия Ядыкина. Ее комментарий приводит сайт «Страсти».

«19 декабря в нашей школе произошла вопиющая ситуация, на разрешение которой мы сразу же направили все наши ресурсы… Мы находимся на связи с мамой воспитанницы, я лично принесла извинения за произошедшее от лица всего коллектива школы», - сообщила Ядыкина.

Администрация школы обсудила случившееся со всеми работниками и взяла объяснительные. Сотрудник, позволивший себе грубое отношение к ребенку, уволился – он написал заявление по собственному желанию.

Школа пообещала матери воспитанницы оказать всю необходимую помощь, а также усилить контроль за работой сотрудников.

«Помимо этого, мы более внимательно будем наблюдать и за психологической атмосферой в группах, чтобы всем нашим воспитанникам было комфортно», - сообщила Ядыкина.

Школа сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает всевозможное содействие.

«Применение физической силы по отношению к детям категорически недопустимо. Школа всегда стоит на защите прав и интересов своих учеников и воспитанников, а потому мы приложим все усилия, чтобы подобные ситуации не повторялись», - заключила директор.

Ранее сообщалось, что в отношении помощницы воспитателя возбудили уголовное дело. Во время обеда она ударила ребенка с ДЦП по губам.