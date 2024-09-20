Волонтеры вывезли в Москву животных из приграничных районов Белгородской области

Двое волонтеров из Москвы приехали в приграничный район Белгородской области, чтобы вывезти оставшихся без хозяев животных в безопасное место. На большом автобусе собак и кошек доставили в столицу – некоторые успели найти новую семью. Об этом сообщила волонтер и главный редактор сайта «Страсти» Елена Ровкова.

К ним обратилась местная жительница Ольга – женщина покинула дом из-за постоянных прилетов. По ее словам, в приграничье осталось много животных, но спасать их некому – местных волонтеров почти нет.

В поселке практически у каждого были коты или собаки. При эвакуации люди оказались вынуждены оставить питомцев в разрушенных домах. Собак снимали с цепи, прятали в погребах, просили соседей последить. В пункт временного размещения устроиться с животным непросто.

«Мы налили животным пару литров воды, высыпали мешки с кормом, которые у нас были, но все равно беспокоились о них, поэтому приняли решение обратиться к волонтерам из Москвы, которые ранее помогали нам вывезти животных, прибившихся после обстрела соседних населенных пунктов. Они сразу же согласились помочь. Несмотря на угрозу жизни, волонтеры, я, моя мама и мужчины из местной территориальной самообороны приехали в деревню и стали отлавливать всех животных, которых хозяева оставили на голодную смерть», - сообщила собеседница.

Эвакуированных животных сначала посадили в клетках в «Газель», затем перегрузили в большой автобус. Сейчас они в Москве: сдали анализы и находятся по передержкам. В планах – всем вывезенным животным найти семью.

Репортаж о поездке читайте на сайте «Страсти».