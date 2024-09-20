Молили взглядом, чтобы их забрали: как волонтеры эвакуировали животных из приграничных районов под обстрелы ВСУ

Мы предложили забрать кота – и тут мнение военных разделилось. Часть, конечно, сказала «да». А другая – «ну как мы без него, привыкли же сильно». На минуту повисла пауза, все переглядываются. Совместно принято решение кота отправить в Москву. Витя сам грузил в переноску, никому не доверял сокровище и нашептывал коту – «не переживай друг». Попросил у нас номер телефона, и строго сказал: как Пломбир доедет – прислать фотографии, что все хорошо, а как дом найдем – еще кадры. Волновался сильно.

Другой военный Егор (имя изменено, прим. «Страсти»), старший лейтенант, отошел на секунду и вернулся с консервами «Вискас». «Вот, возьмите, пожалуйста, для Пломбира», - произнес он. Военные с оружиями, строгие и суровые внешне, переживают за обычного кота, который прибился. Собрали приданое, и на лице легкая растерянность.

На посту нас также ждала команда из теробороны. Без нее не добраться, не доехать – очень опасно. Тероборона — это обычные люди, в прошлом с разными невоенными профессиями, а сейчас помогающие мирным. Как местная полиция. А еще у них есть РЭБ (на месте учишься новым словам). Это - радиоэлектронная борьба с дронами, она позволяет узнать, что БПЛА где-то рядом, и, если повезет, заблокировать.

Старший Леонид (имя изменено, прим. «Страсти»), улыбчивый и загорелый, рядом с ним сразу стало спокойно. Он женат, есть трое детей, раньше работал в сельском совете. В начале СВО решил, что должен помогать гражданским, и перешел в ряды территориальной самообороны. И таких историй очень много – про долг помогать, про защиту Родины и любовь к стране, к людям. Леонид раньше увлекался охотой, и данное хобби помогает в новой реальности – пользоваться оружием. Сбивает им дроны… На вопрос, сколько ты уже отстрелял, скромный ответ: «Четыре! А вот есть один… он целых 42 сбил!» Герои среди нас. Обычные люди.

Все готово, «Газель» с клетками, чтобы грузить и сажать животных. Нужно ехать. Кажется, время там идет по-другому. И каждая минута дорога. В одном месте нельзя находиться больше пяти минут, толпой. Нельзя то, нельзя это.

Первые рекомендации: «Едем быстро, смотрим на небо, если мы останавливаемся, значит и вы сразу останавливаетесь. Мы выходим из "Газели", вы быстро выходите из машины. Поехали».

По дороге, где поля и леса, не слышно пения птиц, какое-то пугающее одиночество. За весь путь не встретили ни одной машины, только наши две. Вот самый опасный кусок маршрута, тероборона останавливается, мужчины быстро выходят - мы следом. Засекли первый дрон. Очень странные чувства, но времени на анализ нет. Стоим. Смотрим по сторонам. Смотрим на небо – оно голубое-голубое. Наивное чувство, что кажется мирным…

Пронесло.

Поехали дальше. И вот он поселок. Полностью разрушен. В почти каждый дом был прилет. Город-призрак, окутанный роем мух, которые везде и повсюду. Одной собаке мухи сильно прокусили ухо, такие масштабы…

В деревне все еще остались несколько семей, которые кормят брошенных животных, тушат пожары и приглядывают за домами выехавших. Они ни при каких обстоятельствах не собираются покидать свой дом. Мы привезли воду, корм, еду людям. На месте это кажется каплей, хотя думали, что закупили много.

Ну что, начали работу.

Грузим собаку и слышим взрыв. Ничего не говорим. Наш взгляд увидел мужчина из теробороны. «Это выходы, этого вам не надо бояться», - произнес он. И вопрос в воздухе: «Да как вы их отличаете?» Ответ с улыбкой: «Мы так живем».

И дальше потоком несут животных или говорят, куда идти. Хозяин сильно пострадал, пес на привязи, без еды и воды, бабушка в больнице, и полностью разрушенный дом, все в осколках, и под крыльцом маленькая белоснежная собака… Достать было сложно, и все вокруг в разрухе. Из теробороны предупреждают: «Дальше не ходите, могут быть лепестки, чем они там еще стреляли…» Идешь аккуратно, смотря на каждый свой шаг… Тоже привыкаешь быстро.

Поймали. Посадили. И нашли щенят чуть подальше, они только открыли глазки, маленькие комочки… Сажаем. Как оставлять? Погибнут. Этот вопрос в воздухе постоянно, нельзя выбирать, кому жить, а кого оставлять. Стратегия – забираем всех.

А где мама? Чуть тревога… и, как кадр из фильма, бежит крохотная собака… Семья вместе. Погрузили.