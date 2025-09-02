Волонтеры рассказали о москвичке, устроившей бизнес на донорстве котов

Животным, как и людям, иногда требуется переливание крови. Эта процедура безопасна для здорового донора, но решение за питомца принимает владелец. Москвичка организовала питомник с 60 мейн-кунами и делала из них доноров. Волонтеры откликнулись на просьбу женщины помочь животным при переезде и ужаснулись, в каком состоянии они находятся. Об этом в беседе с сайтом «Страсти» рассказала волонтер Марина (имя изменено, - прим. ред.).

По ее словам, животные жили в ненадлежащих условиях (у сайта «Страсти» есть видео и фото) и были истощены. Вес некоторых мейн-кунов достигал всего 3-4 кг при норме 5-7 кг. Несмотря на болезни (анемия, вирусные инфекции, липидоз печени), их использовали как доноров. Алла присоединилась к чату помощи для владельцев и волонтеров, кому срочно нужен донор, и сотрудничала со многими клиниками Москвы. Уверяла, что животные привиты.

Коты жили в тесных клетках, с грязной водой и заполненными экскрементами лотками.

«В самой комнате стояли клетки. В одной сидела племенная кошка с гнойными глазами и какая-то белая. В другой — маленькая беспородная кошечка. Была кошка Мартини. Это кураторская кошка девочки из нашей группы, и у нее была подтвержденная инфекция. Алла об этом знала! И мы договаривались, что Мартини будет в изоляции, но Алла почему-то привезла ее в общий прайд и посадила в клетку. Вот такой разносчик инфекции сидел рядом со всеми», – рассказала Марина.

Волонтерам удалось спасти 22 кошки. У некоторых обнаружены опасные неизлечимые заболевания: вирусный иммунодефицит и вирусная лейкемия, передающиеся через кровь.

Волонтеры рассказали, что Алла не отрицает донорство котов. Один из них был снят в день донации с соплями и гнойными глазами. Хозяйка объясняет их внешний вид стрессом от переездов. Но животные были в кале, с блохами, лишаем, липидозом, острой почечной недостаточностью. У одной кошки обнаружили опухоль молочной железы. А у некоторых пришел положительный анализ на вирус иммунодефицита. Люди задаются вопросом, разве бывает такое от стресса? И можно ли из них делать доноров?

Известно также, что женщина не работает, у нее есть ипотека. Так рассказывает сама Алла в группах помощи.

Донорская кровь группы А, как у мейн-кунов, стоит от трех до пяти тысяч рублей за 10 мл, редкая группа – дороже. У самой Аллы содержалось 60 котов. Можно прикинуть сумму, которую приносил ей этот кровавый бизнес.

Полный материал о состоянии кошек и о том, можно ли привлечь женщину к ответственности, читайте здесь.