«Вокруг всегда молодые девочки»: что известно о расставании Оксаны Самойловой и Джигана

Уже больше двух недель поклонники пары Джигана и Оксаны Самойловой подозревают, что звезды расстались. Дело в том, что они перестали появляться в блогах друг друга, и даже День знаний Оксана провела с детьми без мужа. В беседе с сайтом «Страсти» продюсер Сергей Дворцов рассказал, что на самом деле происходит в семье и почему не стоит ждать развода.

За 13 лет совместной жизни Самойлова и Джиган расходились дважды. В первый раз рэпер загулял после рождения сына и попал в рехаб. То же повторилось спустя несколько лет. Сам артист делился, что пристрастился к пиву и намекал на неверность супруге. Выпрашивать прощение у Оксаны пришлось не один месяц, но он все-таки вернулся домой на условиях, что в третий раз она его больше не примет назад.

И вот теперь фанаты заподозрили, что этот самый третий раз случился. Сама Самойлова пока никаких комментариев не дает, а тем временем слухов становится только больше. Продюсер Сергей Дворцов поделился, что в звездной тусовке считают очередное расставание пары фарсом. По его мнению, развода точно не будет, так как рэперу не выгодно разводиться с женой.

«Я не думаю, что стоит ждать развода, потому что у них, так сказать, взаимовыгодные отношения. Что Самойлова, что Джиган черпают друг от друга выгоду, что бы ни случилось. Сегодня поссорились, завтра помирились, для них это привычная ситуация. По какой причине на этот раз? Ну, наверное, ревность Самойловой. Вокруг Джигана всегда молодые девочки красивые. Думаю, что это пиар, чтобы больше говорили о них», — заявил продюсер.

К слову, у Джигана и Оксаны Самойловой четверо детей — дочери Ариела, Лея и Майя, а также сын Давид. В июне 2025 года супруги делились, что хотели бы родить пятого ребенка. Долгое время блогерша отказывалась еще раз беременеть, так как хотела сосредоточиться на наследниках, но теперь оказалась готова к малышу.

