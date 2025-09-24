Получила долю в наследстве и отказалась от новых романов: как живет вдова Александра Градского Марина Коташенко

Вдова певца Александра Градского Марина Коташенко после смерти мужа в 2021 году ведет закрытый образ жизни. Лишь иногда она появляется на публике, но никаких комментариев прессе не дает. О том, как сейчас живет женщина и есть ли у нее новый возлюбленный, порталу «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов.

21 сентября появилась информация, что Коташенко официально вступила в наследство покойного артиста. Апелляционный суд полностью удовлетворил требования бывшей супруги Градского, и спорное имущество было поделено прямо во время заседания. По словам Сергея Дворцова, решение суда прибавило Марине денег, но и до этого нельзя было назвать ее бедной. Он отметил, что, несмотря на закрытый образ жизни, она продолжает работать.

«С ней сейчас все хорошо, работает, занимается так же творчеством, продвижением проектов Александра Борисовича. У нее есть деньги, свои сбережения. Все-таки на днях она еще вступила в наследство. Поэтому у нее все в порядке», — поделился Дворцов.

А вот личную жизнь Коташенко после смерти мужа наладить не смогла. Как и многие другие вдовы известных людей, она не может встретить мужчину, который смог бы заменить ей Градского. Продюсер заверил, что Марина по-прежнему одинока.

«Все может быть, нельзя ничего отрицать, хотя она столько лет была верна Александру Борисовичу, поэтому не думаю, что после его смерти она кого-то может найти снова», — заявил Сергей Дворцов.

