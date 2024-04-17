«Водитель бетономешалки»: актриса Евгения Соляных рассказала, кем хочет стать ее сын

Актриса Евгения Соляных рассказала, что не будет вмешиваться в карьеру сына. Об этом она призналась в интервью «Страстям».

В 2016 году актриса Евгения Соляных впервые стала мамой. У нее родился сын Андрей. Пока, по словам знаменитости, ребенок не определился с будущей профессией.

«Андрей сейчас в таком возрасте, что ему хочется каждый день стать кем-то новым. Он мечтает о том, чтобы попробовать себя в роли бизнесмена, водителя бетономешалки, пилота, хоккеиста. Его привлекает возможность не привязываться к какой-то определенной роли, а постоянно экспериментировать с новыми профессиями», — рассказала она.

При этом Соляных не исключила, что сын когда-нибудь захочет пойти и по ее стопам. В таком случае мать не будет отговаривать сына.

«Я вообще не сторонник убеждений и принуждений. Я поделюсь своими мыслями и знаниями по этому поводу, но не буду навязывать свое мнение. В конце концов, каждый человек сам решает, как поступать», — заявила актриса.

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