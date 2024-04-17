«Могу винить только саму себя»: актриса Евгения Соляных рассказала о паузе в карьере, семье и воспитании сына
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На счету Евгении Соляных не только множество ролей в театре и кино, в последнее время она занимается еще и продюсированием. Так, одной из ее работ стал фильм «Как Надя пошла за водкой» — картина появилась на всех популярных стриминговых площадках, включая Apple TV, а также была номинирована на премию «Золотой орёл 2021».
«Страсти» поговорили с Евгенией Соляных о карьере, семье и новых технологиях в киноиндустрии.
Евгения, расскажите, над чем сейчас работаете?
В моей профессиональной жизни произошел перерыв, за который могу винить только саму себя, так как, скорее всего, упустила что-то значимое. В настоящее время мне приходится наверстывать упущенное. Во мне зреет жаждa труда и желание работать, как можно больше! Я стремлюсь воплотить в жизнь различные образы, характеры и сюжеты.
В настоящий момент у меня интересный продюсерский проект, а также актерская работа. Когда я смогу рассказать о своих проектах более детально, обязательно поделюсь информацией с вашими читателями.
Назовите актера или актрису, с которыми было комфортнее всего работать на съемочной площадке. Почему именно он/она?
Работа с коллегами никогда не вызывала для меня трудностей, поскольку в процессе съемок мы становимся единым целым, словно неразлучная семья. Все участники рабочей группы сосредоточены на общей цели и нацелены на идеальное исполнение своих обязанностей. У нас нет места для интриг, ведь мы не на театральной сцене, где часто всплывают межличностные конфликты и предательства. Мне повезло, что в моей творческой деятельности такие неприятные ситуации никогда не возникали.
Вы добились успеха как продюсер фильма «Как Надя пошла за водкой», планируете ли дальше развиваться в качестве продюсера?
Мое дебютное погружение в мир продюсирования произошло случайно, однако я быстро обнаружила в нем привлекательные возможности и с радостью продолжаю свое развитие в этой сфере. В настоящее время у меня активно идет работа над проектом в качестве продюсера, где я стараюсь находить уникальные идеи и преображать их пошагово в жизнь. Мои усилия и творческий подход, возможно, оказались решающими для того, чтобы этот проект стал реальностью. Хотя мое первоначальное предпочтение было отдано актерскому искусству, роль продюсера стала неотъемлемой частью моего профессионального пути, дополняя и расширяя мои возможности в области творчества.
Сейчас много новых технологий внедряют в кино. Например, недавно создатели картины «Манюня: Приключения в Москве» объявили, что с помощью дипфейка «воскресят» на экране Юрия Никулина. Как относитесь к подобному?
Дипфейки — очень увлекательная тема, которая мне нравится, по сути, как технология. Пока никому не удается обмануть кого-либо, несмотря на то, что технология кажется уже развитой. Все равно ты видишь на экране, что это фальшиво, что это не человек, а именно искусственный интеллект, компьютерная графика, которая выполнена очень качественно, это факт, однако это не живое существо. В качестве эксперимента это всегда интересно, потому что там можно всё изучить, можно попробовать «оживить».
Но если посмотреть с другой стороны, оцифровать Никулина можно. Но зачем? Вся прелесть искусства заключается в переменах, постоянных изменениях. Были великие мастера в прошлом, художники, актеры, режиссеры. Здесь и заключается привлекательность — время не стоит на месте, и мне кажется, что совершенно не нужно оживлять тех, кто уже умер, пусть они останутся теми, кем они были в нашем восприятии.
Конечно, как передовая технология, это очень интересно, и я посмотрю на результат с большим удовольствием. Однако, по-моему, это все равно не заменит настоящей живой энергии. Искусственный интеллект, он на то и искусственный, потому что мы увидим что-то синтетическое на экране, что-то искусственное с точки зрения эмоций и других аспектов. Не будет живой энергии, ради которой мы ходим в театр и смотрим кино.
В личном блоге вы делитесь фотографиями с сыном, расскажите, кем он хочет стать когда вырастет?
Андрей сейчас в таком возрасте, что ему хочется каждый день стать кем-то новым. Он мечтает о том, чтобы попробовать себя в роли бизнесмена, водителя бетономешалки, пилота, хоккеиста. Его привлекает возможность не привязываться к какой-то определенной роли, а постоянно экспериментировать с новыми профессиями.
Если сын пойдет по вашим стопам, будете отговаривать его? Или, может, наоборот, с удовольствием поможете?
Если он выберет тот же путь, что и я, я не буду отговаривать его. Я вообще не сторонник убеждений и принуждений. Я поделюсь своими мыслями и знаниями по этому поводу, но не буду навязывать свое мнение. В конце концов, каждый человек сам решает, как поступать. Это его собственное предназначение, его собственная жизнь, и только ему решать, как ее прожить. Поэтому я не буду вмешиваться в принятие им каких-либо решений.
Вы до сих пор ничего не говорите о личной жизни. Почему?
Люблю этот вопрос о личной жизни. Почему вы ничего не слышите об этом? Просто в моей личной жизни все налажено, но это не продается. Поэтому нет смысла рассказывать об этом. Я замужем, у меня есть сын, мой муж предпочитает оставаться в стороне от публичности, и мы договорились, что я не афиширую личную жизнь. Ему это просто некомфортно. Мне нравится вести активный образ жизни, а он предпочитает более размеренный темп. Поэтому рассказывать о том, что у нас все отлично, просто не имеет смысла.
Наш сайт называется «Страсти», а что такое «страсть» для вас?
Для меня страсть — это огонь, который поддерживает мое движение вперед. Это источник мотивации, который побуждает меня к действию. Страсть — это то, что, по моему мнению, определяет ход вещей в мире. Я глубоко чувствую страсть, хотя, возможно, это не всегда сразу заметно на поверхности. Я скорее напоминаю больше Снежную Королеву. Но, несмотря на это, страсть всегда присутствует в моей жизни.