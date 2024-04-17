«Могу винить только саму себя»: актриса Евгения Соляных рассказала о паузе в карьере, семье и воспитании сына

На счету Евгении Соляных не только множество ролей в театре и кино, в последнее время она занимается еще и продюсированием. Так, одной из ее работ стал фильм «Как Надя пошла за водкой» — картина появилась на всех популярных стриминговых площадках, включая Apple TV, а также была номинирована на премию «Золотой орёл 2021».

«Страсти» поговорили с Евгенией Соляных о карьере, семье и новых технологиях в киноиндустрии.

Евгения, расскажите, над чем сейчас работаете?

В моей профессиональной жизни произошел перерыв, за который могу винить только саму себя, так как, скорее всего, упустила что-то значимое. В настоящее время мне приходится наверстывать упущенное. Во мне зреет жаждa труда и желание работать, как можно больше! Я стремлюсь воплотить в жизнь различные образы, характеры и сюжеты.

В настоящий момент у меня интересный продюсерский проект, а также актерская работа. Когда я смогу рассказать о своих проектах более детально, обязательно поделюсь информацией с вашими читателями.

Назовите актера или актрису, с которыми было комфортнее всего работать на съемочной площадке. Почему именно он/она?

Работа с коллегами никогда не вызывала для меня трудностей, поскольку в процессе съемок мы становимся единым целым, словно неразлучная семья. Все участники рабочей группы сосредоточены на общей цели и нацелены на идеальное исполнение своих обязанностей. У нас нет места для интриг, ведь мы не на театральной сцене, где часто всплывают межличностные конфликты и предательства. Мне повезло, что в моей творческой деятельности такие неприятные ситуации никогда не возникали.

Вы добились успеха как продюсер фильма «Как Надя пошла за водкой», планируете ли дальше развиваться в качестве продюсера?

Мое дебютное погружение в мир продюсирования произошло случайно, однако я быстро обнаружила в нем привлекательные возможности и с радостью продолжаю свое развитие в этой сфере. В настоящее время у меня активно идет работа над проектом в качестве продюсера, где я стараюсь находить уникальные идеи и преображать их пошагово в жизнь. Мои усилия и творческий подход, возможно, оказались решающими для того, чтобы этот проект стал реальностью. Хотя мое первоначальное предпочтение было отдано актерскому искусству, роль продюсера стала неотъемлемой частью моего профессионального пути, дополняя и расширяя мои возможности в области творчества.