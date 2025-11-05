«Во мне заложены ценности, которые важнее профессии»: Богатырев рассказал, от какого предложения Андреасяна отказался

Марк Богатырев заявил, что отказался играть маньяка в проекте Сарика Андреасяна. Актер рассказал о сотрудничестве с режиссером в беседе с сайтом «Страсти».

В фильмографии Марка есть не один проект от Сарика Андреасяна. Однако от одного предложения актер все же отказался. По словам Богатырева, он не стал играть подражателя Чикатило в сериале режиссера. Марк не отрицает, что роль могла бы раскрыть его с другой стороны, но при этом образ маньяка противоречил его жизненным принципам. Актеру важно, чтобы проект был ему близок по духу.

«Когда-то мне от Сарика поступило предложение сыграть подражателя Чикатило. Я, естественно, не смог для себя маньяка оправдать и отказался. Конечно, это была роль, которая могла бы раскрыть меня, как актера, с другой стороны. Но с точки зрения контекста, который я буду нести с экрана, я отказался от проекта, хотя он казался мне очень интересным. Даже если мне поступит другое предложение от большого режиссера, но моя природа будет сопротивляться, то я не смогу это сыграть. Во мне есть какие-то принципы, во мне заложены ценности, которые важнее профессии. Они определяют то, что ты несешь как артист зрителю. Я, наверное, слишком серьезно к этому отношусь», — признался актер.

