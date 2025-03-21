«Внебрачный сын Киркорова» Матвеев рассказал о последней встрече с Бедросом

Певец Александр Матвеев, которого СМИ называют внебрачным сыном Бедроса Киркорова, пришел на прощание с народным артистом. Он назвал его человеком «с огромным сердцем» и вспомнил, в каком состоянии тот находился. На месте присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

Матвеев рассказал о последней встрече с Бедросом. Тогда у него промелькнула мысль, что они могут больше не увидеться.

«Узнал, вспомнил. Потом крепко за руку обнял, мы посмотрели с ним концертные записи. Мне показалось, что больше мы с ним не увидимся. Так и случилось», – признался певец.

Говоря о его состоянии, Александр подчеркнул, что Бедрос всегда «держался». Были моменты, когда он тяжело ходил, но вставал. В этот период они с Матвеевым начали гастрольный тур к 90-летию Бедроса. Мужчина добавил, что у артиста был дар самому излечиваться.

«Он еще сказал: «Смотри, я без палочки хожу». Я удивился, подумал: «Неужели так возможно?». Он был человеком с огромным сердцем. Он всех любил, и его любили», – признался певец.

Журналисты поинтересовались у «внебрачного сына», в каком состоянии Бедрос был в ноябре.

«Он находился под наблюдением врачей. Но в нормальном состоянии был. Он любил присылать свои песни. Нас с ним связывает уже 20-летняя дружба», – поделился Матвеев.